L'Oroscopo della giornata di venerdì 20 gennaio vedrà la Luna premiare i nativi Toro, che godranno di momenti migliori in amore, mentre Pesci sarà più ottimista e solare. Urano darà una mano al lavoro per i nativi Vergine, mentre l'Ariete dovrà essere paziente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 20 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 20 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna tornerà a darvi problemi in amore in questa giornata di venerdì. Anche se Venere continuerà a sostenervi, dovrete essere pazienti e comprensivi nei confronti del partner per poter vivere una relazione convincente.

In ambito lavorativo vi darete da fare, mostrando impegno e interesse verso i vostri progetti, ma quando le cose non vanno per il verso giusto, un aiuto potrebbe rivelarsi prezioso. Voto - 7️⃣

Toro: sarete premiati dall'astro argenteo in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo, ciò nonostante, in amore avrete ancora molto da recuperare prima di poter vivere un rapporto sereno. Se siete single fare nuove conoscenze potrebbe rivelarsi una bella esperienza, ma dovrete saper coltivare i nuovi rapporti. In ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio, e con Mercurio e Urano saprete mettere a punto buone idee. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata più che soddisfacente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

La posizione di Venere gioverà particolarmente alla vostra vita amorosa, anche per voi cuori solitari in cerca del vero amore. In ambito lavorativo un po’ di precisione in più potrebbe permettervi di raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Cancro: vi avvierete verso un weekend difficile secondo l'oroscopo, colpa della Luna che si sposterà in opposizione dal segno del Capricorno.

Potreste essere spesso frustrati dalla situazione che state vivendo, ma ricordatevi che avere delle reazioni eccessive non vi aiuterà. In ambito lavorativo le mansioni da svolgere saranno tante, proprio per questo non dovrete avere fretta e dimostrare efficacemente le vostre abilità. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale che continua a voltarvi le spalle sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Il vostro umore non sarà così sereno, forse perché siete delusi dal comportamento del partner o di una persona in particolare. Nel lavoro dovrete essere in grado di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti per cercare di realizzarli. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali positive questo venerdì. In amore la Luna porterà affiatamento tra voi e la vostra anima gemella, ma anche voi cuori solitari vi sentirete parte integrante della vostra cerchia di amici. Per quanto riguarda il lavoro Urano sarà dalla vostra parte, e con Mercurio in trigono sarete in grado di gestirle senza troppe difficoltà. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di venerdì sottotono dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna in quadratura potrebbe incidere sul vostro umore, e rendere un po’ più rigido il rapporto con la vostra anima gemella. Anche sul fronte professionale potreste sentirvi disorientati, come se i progetti che state portando avanti non rispecchiano più le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale discreta in questa giornata di venerdì per voi nativi del segno. In amore sarete ancora un po’ superficiali nei confronti del partner. Fortunatamente la Luna in sestile vi aiuterà a essere più ragionevoli. In ambito professionale non rinuncerete alle vostre idee e ai vostri progetti. Anche se potrebbero insorgere delle difficoltà, non vi arrenderete. Mercurio in sestile porterà interessanti occasioni da tramutare in successi.

Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo più che soddisfacente sul fronte amoroso secondo l'oroscopo del giorno. Venere illuminerà il rapporto tra voi e il partner, e non mancheranno momenti di tenerezza e passione. Se siete single sarà più facile per voi provare a stringere nuovi legami. In ambito professionale dovrete avere un programma ben definito se volete sorprendere i vostri colleghi e superiori con le vostre idee. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima in questa giornata di venerdì, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La Luna in congiunzione accenderà il vostro entusiasmo, e vi permetterà di vivere una relazione di coppia romantica, senza mai cadere in momenti banali, ma pieni d'amore.

In ambito professionale Urano e Mercurio saranno vostri alleati. Certo, Giove potrebbe portare un po’ di sfortuna, ma con il giusto impegno saprete come gestire la situazione. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale eccellente anche in questa giornata di venerdì per voi nativi del segno. Single oppure no, questo periodo sarà adatto per stare con le persone che amate, e trascorrere momenti di serenità, ma non solo. Sul piano professionale le idee non mancheranno, dovrete soltanto saperle mettere in pratica. Attenzione però a non svolgere troppe mansioni contemporaneamente. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in sestile dal segno del Capricorno, mostrerete un atteggiamento più ottimista e solare secondo l'oroscopo.

Ci terrete tanto a vivere una relazione di coppia affiatata, ciò nonostante, vi piacerebbe che il partner possa esprimere lo stesso sentimento che provante voi. Per quanto riguarda il lavoro è un periodo positivo per le attività creative, merito della buona posizione di Mercurio. Con un po’ di fortuna, potreste mettere insieme idee davvero interessanti. Voto - 8️⃣