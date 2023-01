L'Oroscopo della giornata di venerdì 27 gennaio vedrà il pianeta allontanarsi dal segno dell'Acquario, per spostarsi nel segno d'acqua dei Pesci, mentre Ariete sarà in grado di superarsi al lavoro, ma anche in amore. Leone si sentirà più libero in amore, mentre nuove idee permetteranno ai nativi Capricorno di distinguersi al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 27 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 27 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna porterà sostegno sul fronte amoroso anche in questa giornata di venerdì.

Vi avvierete verso un weekend solido e convincente in amore, con un cielo sì diverso, ma comunque valido per godere di belle emozioni. In ambito lavorativo sarete in grado di superare voi stessi grazie a Giove e Marte, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: finalmente la morsa di Venere in quadratura non si farà più sentire, perché da questo venerdì si troverà in sestile dal segno dei Pesci. È arrivato il momento di ricostruire il vostro rapporto, mostrando buone emozioni e interesse nei confronti della vostra fiamma. In ambito professionale Mercurio vi aiuterà a sviluppare correttamente le vostre idee, portando a casa risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: il pianeta dell'amore sarà contro di voi a partire da questa giornata.

Fortunatamente la Luna sarà in sestile, per cui in questa giornata non avrete grosse difficoltà. Ciò nonostante, single oppure no, meglio non superare certi limiti d'ora in poi. In ambito lavorativo collaborare sarà utile per provare a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in ripresa grazie a Venere in trigono.

Single oppure no, sarà più facile per voi mostrare il vostro lato più tenero e romantico, anche se con la Luna in quadratura non sarete così bravi a farlo, almeno in questo venerdì. Nel lavoro dovrete essere più convinti delle vostre idee per cercare di progredire. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali che finalmente vi permetteranno di essere più voi stessi sul fronte amoroso.

Secondo l'oroscopo, Venere non vi darà più problemi, e potrete cercare di costruire un rapporto migliore. Sul fronte professionale ci saranno discrete soddisfazioni, anche se vorreste ambire a qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Vergine: il periodo che sta per iniziare potrebbe non essere così convincente in ambito amoroso. Il pianeta Venere infatti si troverà in opposizione dal segno dei Pesci e potrebbe rendere più amaro il rapporto con il partner. In ambito lavorativo continuerete a mostrare buone idee e costanza in quel che fate grazie a Mercurio. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Venere non sarà più con voi, e la Luna in opposizione potrebbe essere motivo di possibili incomprensioni tra voi e il partner.

Se siete single dedicherete più tempo alle vostre amicizie. Nel lavoro vorreste sempre di più, ma se non dimostrerete le vostre abilità difficilmente andrete lontano. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo migliore in amore per voi secondo l'oroscopo. Venere sarà in trigono dal segno amico dei Pesci, e lentamente potrete costruire un rapporto stabile, affiatato e soddisfacente. Se siete single potrebbero arrivare nuovi e interessanti incontri. Nel lavoro avrete buone idee, ma dovrete mostrare meno pigrizia. Voto - 7️⃣

Sagittario: Saturno v'incoraggerà a considerare nuove strade sul fronte professionale. Anche se questo non vi ha dato grandi soddisfazioni ultimamente, potrebbe essere una buona idea cambiare direzione.

In amore la Luna sarà favorevole, ma con Venere ora in quadratura le cose tra voi e il partner potrebbero complicarsi. Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Mercurio porterà nuove idee secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, che in ambito professionale potrebbero darvi l'occasione per poter crescere. Sul fronte amoroso Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete dovrete essere pazienti. Voto - 7️⃣

Acquario: il pianeta venere non sarà più in congiunzione al vostro cielo a partire da questa giornata, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà un legame piuttosto forte, che durerà ancora per un po’. Cercate solo di non prendervi troppe libertà d'ora in poi.

In ambito professionale continuerete a essere un punto di riferimento per la vostra cerchia di colleghi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: preparatevi a godere di giornate davvero romantiche sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere sosterà nel vostro cielo per un po’, e sarete in grado di godere di momenti unici insieme alla vostra dolce metà. In ambito professionale sarete aperti a nuove idee ed esperienze, utili per poter crescere e ambire a nuovi progetti. Voto - 8️⃣