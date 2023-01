Nella giornata di lunedì 23 gennaio 2023, l'oroscopo annuncia un'impennata per il segno del Toro, ma anche per quello dell'Acquario e della Bilancia ci sarà un bel rialzo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Toro in testa

1° Toro: i cavilli burocratici che vi hanno tenuto in stallo per molto finalmente si sbloccheranno e gli affari andranno sempre di più a gonfie vele. Secondo l'oroscopo le vicende amorose prenderanno una svolta positiva, incentivando la passionalità. Le amicizie saranno più affiatate che mai.

2° Ariete: aprirete il vostro cuore al partner, concentrandovi su ciò che vorreste realmente come coppia. L'intesa potrebbe essere molto alta, tanto da progettare di fare un viaggio che potrebbe sancire un legame molto più solido e pieno di sorprese.

3° Bilancia: la settimana comincerà con delle notizie ottime in campo professionale e per le vostre finanze, che finalmente si risolleveranno. Arriveranno anche delle belle sorprese da parte delle vostre amicizie più intime. Qualcuno potrebbe dedicarsi allo shopping come ricompensa degli impegni.

4° Scorpione: l'atmosfera in famiglia sarà molto tranquilla e piena di buoni propositi, mentre sul lavoro potreste l fare qualche progetto che potrà essere molto produttivo non soltanto per voi ma anche per gli altri colleghi.

Secondo l'oroscopo avrete un bel romanticismo in serata.

Umore alto per Acquario

5° Acquario: l'umore sarà sollevato grazie a una notizia che arriverà dall'ambiente familiare, forse una riappacificazione oppure uno stato di salute che finalmente ritornerà ottimale. Avrete meno spese del solito e una grande voglia di inventare passatempi efficaci.

6° Gemelli: l'umore migliora, dandovi una bella energia e molta voglia di mettervi in gioco sul lavoro, ma anche in qualche affare allettante. La giornata e potrebbe anche regalarvi una piccola sorpresa.

7° Sagittario: essere dinamici in questo lunedì potrebbe portarvi a qualche buona occasione di guadagno, per cui evitare di essere troppo impulsivi potrebbe essere una decisione vincente per superare gli ostacoli che vi si parano davanti.

8° Cancro: avvertirete un certo malessere che sicuramente sarà passeggero, quindi non avrete nulla di cui preoccuparvi. Il partner costituirà una bella spinta emozionale verso una serata decisamente molto più tranquilla della mattinata, abbastanza colma di impegni.

Pesci al rallentatore

9° Capricorno: imparare a riflettere di più potrebbe mettervi alla prova sul piano mentale, ma sarà l'unico modo per trovare dentro di voi una risposta efficace a molte delle questioni che vi stanno tartassando in questo momento. Con la famiglia non sempre troverete una piena comprensione.

10° Pesci: avrete modo di rallentare sul lavoro e di concedervi qualche attimo in più di pausa, che però non dovrà sfociare nella pigrizia.

Purtroppo i pochi guadagni potrebbero mettere alla prova i vostri nervi, cercate di essere ottimisti sempre e comunque.

11° Leone: non sempre riuscirete a raggiungere i traguardi che vi siete prefissati nelle settimane precedenti, e questo lunedì non farà eccezione. Secondo l'oroscopo essere poco parsimoniosi adesso potrebbe essere controproducente.

12° Vergine: vi sentirete alquanto disorientati, probabilmente da un impegno che forse sarà il primo di un certo genere. Provare a fare da soli potrebbe portarvi uno smarrimento maggiore, per cui chiedere aiuto o consiglio non sarà affatto un gesto di debolezza, anzi.