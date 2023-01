Nella settimana fra il 23 e il 29 gennaio 2023, l'Oroscopo prevede che Venere sia presente nella costellazione dei Pesci, mentre la Luna sosterà nella costellazione del Toro, in compagnia del pianeta Urano. Plutone sarà nella costellazione del Capricorno, Marte sarà presente nella costellazione del Gemelli, mentre Giove sarà nei gradi dell'Ariete.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per la settimana per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale sino al 29 gennaio: Ariete disponibile

1° Scorpione: avrete una bellissima atmosfera complessiva che potrebbe ridarvi il sorriso dopo tanto tempo e una carica maggiore per perseguire i vostri obiettivi più ambiziosi.

La famiglia sarà al centro della vostra attenzione e, con questa, anche qualche problema sarà presto risolto. La comunicazione avrà un ruolo centrale anche nei rapporti con la squadra professionale, incentivando nuove prospettive di guadagno. Nel fine settimana l'oroscopo prevede un incontro che potrebbe cambiare in meglio la vostra situazione sentimentale, mentre nelle coppie nascerà una nuova complicità.

2° Ariete: sarete sempre più disponibili e decisamente propensi a rendere la vita di chi vi circonda molto più semplice. Questo atteggiamento vi darà non soltanto più autostima, ma anche la consapevolezza di essere sempre di più al centro dell'attenzione. Con le questioni lavorative svilupperete un ottimo fiuto per i progetti più remunerativi, assicurandovi anche dei guadagni molto sostanziosi che si presenteranno intorno al fine settimana.

L'amore potrebbe essere motivo di ottimismo e anche di una bella divergenza dalla vita quotidiana, come un viaggio breve oppure una bella cena romantica.

3° Toro: la vostra grinta sul lavoro sarà pressoché inarrestabile, per cui riuscirete a concludere quei progetti che sono in stallo da molto e che adesso potrebbero uscire in tutta la loro produttività.

Il vostro umore sarà più forte e alto che mai, grazie all'ottimismo e alle influenze che le persone care vi stanno dando. Secondo l'oroscopo avrete una bella fortuna che vi consentirà anche di proseguire con gli affari. Il weekend sarà dedicato molto di più ai sentimenti, ma anche qualche incontro potrebbe rivelarsi decisamente interessante.

4° Gemelli: l'ottimismo vi darà la chiave per affrontare delle sfide professionali, per ridare una nuova energia alla vostra vita quotidiana e per risolvere qualche problemino familiare di troppo. Sicuramente avrete un entusiasmo nuovo anche per qualche progetto per il quale si lavorerà nella vostra squadra di lavoro. Nella seconda metà della settimana ci saranno delle opportunità professionali e anche delle belle sorprese di stampo emozionale. Il weekend vi porterà in dono una forte passionalità con il partner e una volontà di rendere qualche desiderio finalmente realizzato.

Novità per Bilancia

5° Bilancia: questa settimana potrebbe aprirsi con una ventata di grandi novità che vi vedranno indiscussi protagonisti dei vostri progetti professionali ma soprattutto di quelle occasioni lavorative che potrebbero essere indispensabili per l'aumento dei vostri guadagni.

Dalla metà della settimana in poi secondo l'oroscopo potrebbero esserci dei lievi malumori legati al contesto sentimentale, forse anche alle incertezze del partner. Le amicizie però potrebbero essere dalla vostra parte, rinfocolando la vostra autostima e la fiducia nei confronti degli altri. Il weekend sarà ricco di affari e di belle sorprese.

6° Pesci: tenderete a rallentare per alcune questioni di stampo familiare, ma nel complesso procederete spediti nel perseguimento dei vostri obiettivi. Vi sentirete molto tranquilli con la squadra di lavoro e con la complicità di qualche collega i risultati potrebbero essere anche leggermente al di sopra delle aspettative. Meno entusiasmante sarà invece l'ambito amoroso, forse con qualche lieve incomprensione, però nel complesso godrete di una bella stabilità che vi aiuterà nei momenti più difficili.

Il weekend riuscirà a svagarvi e a darvi anche qualche bella idea.

7° Acquario: avrete delle notizie molto positive da parte della famiglia, mentre sul piano professionale spesso e volentieri avrete a disposizione molti strumenti per fare faville con gli affari, ma talvolta vi lascerete andare alla pigrizia oppure alla stanchezza. In amore invece si creeranno degli scompensi dovuti a qualche discussione fra di voi che non si è mai chiusa realmente, sfociando in questo momento come una tensione che dovrete assolutamente allentare prima del weekend. A proposito di fine settimana, l'oroscopo vi vedrà alle prese con qualche responsabilità.

8° Vergine: avrete qualche attimo di smarrimento, forse un tentennamento che sul lavoro potrebbe darvi dei problemi.

Le perplessità in amore potrebbero risolversi nel corso della settimana, ma nel frattempo non sempre riuscirete a comprendervi. Le vostre energie però potrebbero portarvi a fare molto sul lavoro, portando anche la vostra reputazione a salire con la vostra carriera. In famiglia, il clima potrebbe darvi un po' di tranquillità, anche se recentemente avete avuto dei momenti di tensione molto forti, secondo l'oroscopo.

Capricorno riflessivo

9° Sagittario: partirete molto bene nelle prime giornate della settimana, soprattutto per quanto riguarda l'ambito professionale. Con la squadra di lavoro però con l'approssimarsi delle giornate di mezzo l'affinità potrebbe trasformarsi in una forte incomprensione.

Questa situazione non farà molto bene ai vostri affari, per cui trovare una soluzione dovrebbe essere uno dei vostri pensieri principali. Con gli affetti non sempre ci sarà una bella atmosfera di solidarietà, ma nel complesso avrete a disposizione un buon appoggio emotivo, secondo l'oroscopo.

10° Capricorno: una riflessione per il vostro segno sarà molto utile per rimettere in sesto anche il rapporto familiare più conflittuale, oppure per dare alla vostra storia d'amore nuove motivazioni per andare avanti. Secondo l'oroscopo, anche le finanze non se la stanno passando bene, per cui in questa settimana il buon proposito sarà di essere sempre più parsimoniosi e di non eccedere nemmeno con lo sport.

Le energie potrebbero tornarvi utili nel fine settimana, ovvero quando svilupperete un progetto che potrebbe portarvi vantaggi futuri significativi.

11° Leone: faticherete un po' nel raggiungere i vostri obiettivi sul lavoro, soprattutto se vi occuperete di una mansione a cui non siete molto abituati. Purtroppo potrebbero subentrare delle incertezze sia sul piano professionale che su quello legato all'ambito sentimentale. In amore infatti potrebbe incrinarsi la fiducia in modo reciproco, forse a causa di una gelosia che non ha motivo di esistere. Nella seconda metà della settimana avrete meno tensione, per cui anche con il lavoro potreste essere molto più sciolti. Avrete qualche responsabilità da portare avanti nel corso del fine settimana.

12° Cancro: non sarete spesso molto tranquilli, anzi, potreste essere alquanto nervosi e inclini a preferire la solitudine. Secondo l'oroscopo, il partner saprà come farvi uscire dal vostro cono d'ombra, ma al tempo stesso potreste riscontrare delle difficoltà molto forti di comunicazione con la vostra squadra di lavoro. Sarà molto meglio lavorare in solitaria, in questo momento. Con la famiglia non ci sarà una bella sintonia, e forse solo nel fine settimana riuscirete a vedere uno spiraglio di luce in tal senso.