L'oroscopo di mercoledì 11 gennaio 2023 vede in prima posizione il segno dell'Ariete, mentre i Gemelli e i Pesci lo seguiranno a ruota. In ribasso il Leone, mentre il Cancro sarà in rialzo.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: guadagni per Gemelli

1° Ariete: il vostro periodo fortunato grazie al pianeta Giove è appena agli inizi, per cui sbizzarrirsi con la creatività sul lavoro potrebbe essere indice di forte dedizione alla carriera, mentre con il partner vivrete dei momenti del tutto sereni e privi delle scaramucce che hanno caratterizzato le settimane precedenti.

2° Gemelli: i guadagni che in questa giornata potrebbero esserci potranno finalmente dare voce alla vostra voglia di evadere, magari anche solo per un pomeriggio e dedicarvi interamente alla cura di voi stessi. La determinazione sul lavoro e nella squadra vi regalerà ampie soddisfazioni.

3° Pesci: sarete molto originali sul lavoro e utili nelle faccende di stampo domestico. Vi sentirete anche al centro dell'attenzione nel corso del pomeriggio, quando potrete sfoggiare il vostro nuovo look e ridare linfa alla vostra autostima.

4° Vergine: organizzarvi per una gita fuori porta o per una semplice cena al ristorante per voi costituirà un motivo di allegria e di spensieratezza, a fronte dei tanti impegni che vi hanno tenuti a lungo sotto scacco nel corso delle settimane precedenti.

Acquario agile sul lavoro

5° Cancro: avrete una bella cera, e ciò che serve per rendere questa giornata fra le migliori della settimana nel suo insieme. Secondo l'oroscopo avrete degli impegni che sarete felici di portare avanti, perché valorizzarvi in questo momento sarà la cosa più importante che possiate fare per voi stessi.

6° Acquario: l'agilità sul lavoro e la dedizione nei confronti della famiglia vi farà tornare a una posizione della classifica che non sarà affatto negativa. Essere sempre sulla cresta dell'onda sarà uno degli obiettivi che riuscirete a perseguire nel corso della giornata e forse anche oltre.

7° Toro: avrete dei momenti di riflessione in cui però sarete decisi a lasciarvi il passato alle spalle.

Dovrete far fronte ad alcune difficoltà che però saranno superate alla grande nell'arco della stessa giornata di mercoledì. Avrete una bella atmosfera romantica in serata.

8° Bilancia: avrete messo il cuore in pace sulle questioni amorose, ma con l'ambito professionale potrebbero subentrare delle lievi divergenze con la vostra squadra di lavoro. Perdere qualche piccolo guadagno potrebbe non essere così importante come prospettato in un primo momento.

Tensioni per Scorpione

9° Sagittario: la vostra scarsa produttività vi porterà a essere sempre in tensione, ma con il trascorrere delle ore le cose potrebbero leggermente appianarsi. Avrete voglia di restare un po' soli per rivedere qualche progetto.

10° Capricorno: le energie cominceranno a mancare in modo molto più importante, e nonostante qualche aiuto potreste non essere in grado di sostenere un incarico troppo gravoso per voi. Fate del vostro meglio per ricaricare le batterie.

11° Scorpione: sarà molto difficile per voi non incappare in qualche litigio o dissidio, che sia piccolo o grande. Dovrete mantenere i nervi saldi, soprattutto se avrete a che fare con qualche collega irritante o con una forte incomprensione in famiglia. Riflettete sulle vostre decisioni recenti.

12° Leone: le tensioni con le persone che vi circondano potrebbero mettervi in uno stato di forte agitazione sul piano professionale, ma con il tempo potreste allentare decisamente la morsa su qualche argomento che vi sta particolarmente a cuore.