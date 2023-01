L'Oroscopo della settimana svela le previsioni zodiacali dal 16 al 22 gennaio, in esclusiva per i sei segni compresi dalla Bilancia fino a Pesci. Pronti a scoprire come andrà la settimana numero tre di questo mese? In primo piano la presenza della Luna, pronta a entrare dapprima in Sagittario, poi in Capricorno e infine in Acquario. Quest'ultimo avrà la fortuna di poter contare anche sul Sole, venerdì 20 gennaio in arrivo nel proprio segno.

Andiamo pure al sodo iniziando ad approfondire l'oroscopo settimanale da lunedì 16 a domenica 22 gennaio per poi svelare l'attesissima classifica con le stelline dei prossimi sette giorni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Questa settimana qualcuno potrebbe tendervi una mano. Oppure potrebbe arrivare una proposta molto interessante. Non tiratevi indietro se così fosse ma accettate di buon grado nuove sfide, anche se lì per lì doveste avvertire qualche timore. I rapporti sentimentali saranno nutriti dalla vostra naturale empatia e capacità di far sentire pienamente la vostra bella presenza alle persone del cuore. La salute è prevista abbastanza buona, solo, doveste fare un po' più di attenzione ai continui cambiamenti di tempo.

La classifica settimanale per il segno della Bilancia:

Top del giorno domenica 22 gennaio;

domenica 22 gennaio; ★★★★★ venerdì 20, sabato 21;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19;

★★★ martedì 17 gennaio;

★★ mercoledì 18 gennaio 2023.

♏ Scorpione: voto 6.

Periodo messo in conto come discreto. La Luna in Bilancia lunedì vi placherà l’animo rendendo tutto più piacevole del solito. Certamente tutto vi sembrerà più sopportabile, almeno secondo quanto preannunciato dall'Astrologia sul segno. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno piccole ma interessanti occasioni, il che vi permetterà di arricchire il proprio profilo nonché il bagaglio d'esperienza.

Se siete single, parlando d'amore, guardatevi intorno e ricordate: la passione può nascere nei luoghi più impensabili e anche più banali.

La classifica della settimana per il segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 16, domenica 22;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18, sabato 21;

★★★ giovedì 19 gennaio;

★★ venerdì 20 gennaio 2023.

♐ Sagittario: voto 9.

Questa settimana in arrivo si presume possa portare una vagonata di positività, in ogni settore della vita. I rapporti sociali soprattutto, la faranno da padrone, perché sveleranno tutta la loro importanza; non solo, potrebbero essere in arrivo anche diversi incontri, nuovi e interessanti da coltivare fin dal primo istante. Attenzione però a non creare gelosie inutili o malintesi conseguenziali: non sarebbe davvero il caso. Per il lavoro, dovete credere di più nelle vostre possibilità, anzi scommetterci sopra. Nulla di ciò che dovreste e vorreste fare è fuori dalla vostra portata, sappiatelo.

La classifica settimanale per il segno del Sagittario:

Top del giorno martedì 17 gennaio (Luna in Sagittario);

martedì 17 gennaio (Luna in Sagittario); ★★★★★ lunedì 16, mercoledì 18, giovedì 19;

★★★★ venerdì 20, domenica 22;

★★★ sabato 21 gennaio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8.

Ottimo momento da vivere, non solo in ambito della quotidianità ma soprattutto per ciò che concerne i rapporti sentimentali. Se vi foste imbarcati da poco in una storia d’amore, concentratevi sulla scoperta dei punti in comune e misurate il feeling reciproco; questo per valutare se ci siano i presupposti per andare avanti. Se invece state già vivendo una relazione consolidata, trovate il modo per movimentare un po' di più la solita routine: il partner ve ne sarà grato. Nel lavoro lasciate spazio alle questioni pratiche: una situazione in attesa di soluzione.

La classifica della settimana per il segno del Capricorno:

Top del giorno giovedì 19 gennaio (Luna in Capricorno);

giovedì 19 gennaio (Luna in Capricorno); ★★★★★ martedì 17, mercoledì 18, venerdì 20;

★★★★ sabato 21 gennaio;

★★★ lunedì 16 gennaio;

★★ domenica 22 gennaio 2023.

♒ Acquario: voto 10.

Splendida settimana, in generale sotto i positivi flussi del Sole e le ottime influenze della Luna, entrambi in arrivo nel vostro segno. Se dovete costruire una collaborazione o convincere qualcuno, sappiate che ci riuscirete senza troppa difficoltà, anche grazie alla vostra diplomazia sempre unita a una certa astuzia: complimenti, Acquario! La passione volerà alta nel cielo dei sentimenti, agendo anche da anti-stress: di certo saprete come passare dei dolcissimi momenti insieme alla persona del cuore. C’è, però, una questione delicata da affrontare: risolvetela al più presto!

La classifica settimanale per il segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 21 gennaio (Luna in Acquario);

sabato 21 gennaio (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 17, venerdì 20 (Sole nel segno), domenica 22;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18, giovedì 19.

♓ Pesci: voto 6.

Settimana impegnativa, questo sì, ma assolutamente da non denigrare. Giocate le vostre carte migliori nelle giornate di giovedì o sabato, considerate a pieni voti. È vero anche avete un miliardo di cose da fare: lagnarsi, però, non risolverà nulla e anzi farà perdere sia tempo che energia. Di conseguenza mettetevi l’anima in pace e procedete per gradi, ok? Tenderete a mettere in secondo piano la sfera sentimentale? Male: il partner potrebbe risentirne un bel po’, anche se alla fine saprà mostrarsi comprensivo. Cercate di rimediare se avete questioni in bilico o situazioni da recuperare.

La classifica della settimana per il segno dei Pesci: