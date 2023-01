Nuovo appuntamento con l'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 gennaio. Secondo gli astri sarà una settimana produttiva in particolare per i nati in Cancro e piacevole per le persone che appartengono al segno della Vergine. La fortuna seguirà il segno del Toro, mentre i nati dei Pesci dovranno fare i conti con qualche pianeta sfavorevole.

Oroscopo della settimana fino al 29 gennaio: da Ariete a Gemelli

Ariete – Non lasciate che qualcuno crei problemi tra voi e i vostri cari. Un pettegolezzo non è sempre innocuo e dovete considerare la fonte quando sembra completamente incredibile.

Le persone che conoscete meglio sono quelle a cui dovreste credere di più.

Toro – Proprio come gli allegati presenti nelle e-mail possono contenere virus che fanno male al vostro computer, anche alcuni degli "allegati" nella vostra vita potrebbero farvi ammalare. Se necessario lasciate andare qualcosa che vi sta distruggendo, sia fisicamente che psicologicamente.

Gemelli – Se pensate di non avere abbastanza tempo per occuparvi dei dettagli o delle commissioni che questa settimana richiede, allora dovete riorganizzare la vostra agenda. Alcune cose sono state abbandonate per troppo tempo e richiedono la vostra attenzione. Non potete più rimandarle. La procrastinazione non vi permette di essere produttivi e vi priva anche di un senso di realizzazione.

Rimboccatevi le maniche e andate avanti.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 23 a domenica 29 gennaio: da Cancro a Vergine

Cancro – Le vostre abilità nel comunicare con persone nuove e interessanti sono davvero impressionanti, quindi, dovreste cercare di uscire spesso e diventare più socievoli. Anche se preferite restare a casa con un buon film in questo periodo, l'oroscopo suggerisce di abbandonare la vostra zona comfort e di dedicare almeno un paio d’ore del vostro tempo a un incontro pubblico, presto vi ritroverete a divertirvi così tanto che non vi sognereste mai di tornare in letargo.

Leone – Nuotare controcorrente è una pessima tattica. Non siate impulsivi e lasciate che siano gli altri a prendere una decisione. In questo momento forse è meglio restare "con il branco" e seguire ciò che hanno deciso gli altri, anche se non vi piace la loro scelta.

Vergine – Rivolgete la vostra attenzione alla risoluzione di affari incompiuti.

C’è un progetto che avete lasciato a metà? Qualcuno sta aspettando un vostro segnale? C’è una commissione che dovete fare? Svolgete tutto il prima possibile. Dei piccoli errori potrebbero provocare grandi mal di testa, se non state attenti. Non siate timidi. Dovete effettuare tutte le chiamate necessarie per riconnettervi con le persone con cui dovete parlare. Sarete soddisfatti di aver affrontato tutto.

Astrologia per la settimana 23-29 gennaio: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Nel corso della settimana vi renderete conto che qualcuno non ha mantenuto le promesse. Non sta facendo nulla per costruire i suoi progetti e non mostra nessun segno di cambiamento in tempi brevi. Invece di chiamare questa persona o sentirvi frustrati, andate avanti per la vostra strada.

Portate avanti tutti i vostri progetti e ignorate le critiche degli altri.

Scorpione – Ormai dovreste sapere che la perfezione non esiste e che sacrificare il vostro prezioso tempo libero per perseguirla è uno spreco di sforzi. Riaggiustate le vostre aspettative e rilassatevi un po’. A volte, essere lassisti sui dettagli non vi rende pigri, vi rende intelligenti. Sentitevi liberi di saltare alcuni impegni e di guardare le cose attraverso un’altra prospettiva.

Sagittario – È tempo di ammettere che ci sono alcune cose al di fuori del vostro controllo. Smettete di sbattere la testa contro quel muro e dite a voi stessi che potete riprovare in un secondo momento, quando le cose saranno più a vostro favore.

L'oroscopo suggerisce di disegnare una mappa concettuale da seguire, così riuscirete a fare tutto in maniera brillante. Questa non è una buona settimana per forzare la fortuna, quindi, evitate di chiedere al vostro superiore quell’aumento.

La settimana 23-29 gennaio secondo l'oroscopo: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Cercate di non prendere le cose troppo sul serio, nonostante ciò che vi circonda. Anche se potreste sentire un crescente senso di responsabilità per qualcosa, non dovete sentirvi come se fosse un peso. È un onore, quindi, alleggeritevi e sentitevi liberi di fare anche qualche battuta sulla vostra situazione. Le persone vogliono avvicinarsi a voi, quindi, sorridete e preparate alcune conversazioni affascinanti e stimolanti.

Acquario – Non tutti intorno a voi saranno in grado di concordare il modo giusto di fare le cose, ma per fortuna dovreste trovare tutto questo disaccordo piuttosto stimolante. Fate attenzione quando avete a che fare con le persone e ascoltate i loro suggerimenti con una mente aperta. Lasciate che sfoghino le loro frustrazioni senza offrire la vostra opinione.

Pesci – Avete un forte occhio critico in questo periodo, che vi rende eccellenti nel rilevare il gioco scorretto o gli inganni. Usate questa preziosa abilità per assicurarvi che nessuno stia approfittando di qualcuno che amate. Se qualcuno a cui tenete ha una nuova relazione, sta iniziando un nuovo lavoro o ha recentemente effettuato un acquisto costoso, date un’occhiata, indagate a fondo. Se vedete che c’è "del marcio", avvisatela, ma senza predicare. Lasciate che la capisca da sola.