L'Oroscopo della settimana svela le previsioni zodiacali dal 23 al 29 gennaio, secondo il relativo quadro astrologico. In evidenza in questa analisi i simboli dello zodiaco appartenenti alla seconda metà. Allora, curiosi di conoscere i voti in pagella dei sei segni in oggetto e come andrà il periodo in questione? I sette giorni a venire mettono sul piatto della positività il passaggio del pianeta Venere in un segno di Acqua: Pesci. I fortunatissimi nativi nel preannunciato segno avranno anche la fortuna di godere della presenza amichevole della Luna, in entrata nel settore proprio ad inizio settimana.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi, nell'ambito dei singoli segni, svelare l'attesissima classifica settimanale giorno per giorno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Una settimana discreta, nulla da eccepire. Sembra proprio che le stelle, quasi a sottolineare lo stato mentale del momento, abbiamo deciso di concedervi un piccolo break astrologico. Questo senz'altro vi sottrarrà, almeno per un po’, dagli artigli di qualche personaggio che a voi proprio non va giù. Dopo un periodo di cupi doveri e di tanta faticosa realtà, tra un po' le stelle vi lasceranno giustamente distrarre: lunedì e domenica avrete la possibilità di compiere brevi fughe dal presente, magari trastullandovi in un’energia cosmica decisamente migliore, soprattutto ad inizio settimana.

In alcuni casi eventuali questioni o vicende di tipo pratico si prenderanno una breve vacanza: non vi resta che chiudere gli occhi e sognare...

La classifica della settimana di competenza della Bilancia:

★★★★★ lunedì 23, domenica 29;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25, sabato 28;

★★★ giovedì 26 gennaio;

★★ venerdì 27 gennaio 2023.

♏ Scorpione: voto 7.

Non male affatto i sette giorni che stano per arrivare. Siete un segno sensibile ai movimenti e al cambiamento. Per questo, seppure non protagonisti assoluti del periodo, gli Scorpione percepiranno un irresistibile bisogno di gettarsi nella mischia cercando di vivere completamente al meglio i prossimi giorni. Ma dovreste considerare alcune cose: ad esempio il vostro stato incerto causato da una fase un po' malconcia, quindi che non vi consentirà grandi cose o fortune.

Ci penserete martedì, mercoledì e giovedì, le vostre giornata migliori: fatevi trovare, in modo da frenare qualsivoglia negatività con la velocità delle idee e dei movimenti. L'Astrologia vi esorta a stare invece un po' abbottonati sia sabato che domenica: date ascolto alle stelle!

La classifica settimanale di competenza dello Scorpione:

Top del giorno martedì 24 gennaio;

martedì 24 gennaio; ★★★★★ mercoledì 25, giovedì 26;

★★★★ lunedì 23, venerdì 27;

★★★ domenica 29 gennaio;

★★ sabato 28 gennaio 2023.

♐ Sagittario: voto 8. Preparatevi a gustare un periodo di grande tranquillità. Escludendo le sole due giornate di sabato e domenica (nel weekend proprio non ci voleva!), tutte le altre porteranno tanta positività con un giovedì quasi tutto all'insegna della buona fortuna.

Mentre siete in attesa che qualcosa di buono accada per voi nella galassia, potrete esercitare la mente riordinando idee e propositi. Il lume della ragione manterrà acceso l'intelletto e, seppur foste curiosi e vogliosi di osare, potrete contare su di un ottimo equilibrio tra ragione e sentimento. Poi, nel fine settimana, le stelle si faranno meno intellettuali e più pratiche, con accentuati rischi e probabili intoppi. Scegliete voi quando vivere pienamente le cose che possono dare soddisfazioni, ok?

La classifica della settimana di competenza del Sagittario:

Top del giorno giovedì 26 gennaio;

giovedì 26 gennaio; ★★★★★ lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25;

★★★★ venerdì 27 gennaio;

★★★ sabato 28 gennaio;

★★ domenica 29 gennaio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Sulla carta del vostro cielo si presenta una settimana abbastanza positiva. Una volta tanto saranno gli altri, e non voi, a soffrire delle intemperie delle stelle. Una volta tanto essere frenati e istruiti da astri "competenti" potrebbe essere una grande benefit e non un handicap. Così, mentre molti intorno a voi si agiteranno, si arrabbieranno e si dimeneranno alla ricerca dell'isola che non c'è, voi rimarrete impassibili, imperturbabili e semi serafici. In più, la Luna farà il suo ingresso nel segno dei Pesci questo lunedì, e con essa arriveranno maggiore capacità espressiva, agilità fisica e mentale, idee e soluzioni per migliorare doti e intenti. Non avrete alcun timore del caos generato da qualcuno di vostra conoscenza: una realtà che a voi tocca, è vero, ma che potrete schivare tenendo un atteggiamento quasi impassibile.

La classifica settimanale di competenza del Capricorno:

Top del giorno venerdì 27 gennaio;

venerdì 27 gennaio; ★★★★★ giovedì 26, sabato 28;

★★★★ mercoledì 25, domenica 29;

★★★ lunedì 23 gennaio;

★★ martedì 24 gennaio 2023.

♒ Acquario: voto 7. Generosi i prossimi giorni in calendario? Ebbene, se considerato nell'insieme il periodo non sarà negativo. Un po' di concentrazione nella parte centrale della settimana, poi tutto liscio. L'andazzo generale riguardo l'amore on il lavoro non sarà negativo per il vostro segno, eppure vi sarà richiesto di vigilare martedì ma soprattutto mercoledì: cercate di stare all’erta, giusto per evitare persone e/o situazioni che potrebbero nuocere ai vostri interessi o al vostro stato mentale.

Sul banco degli imputati siede una persona scontrosa, brutta e piantagrane, sempre pronta ad agitare tensioni e scontri, cose che cercherete di lasciar cadere alle spalle. Evitate quindi atteggiamenti e parole capaci di accrescere il nervosismo. Andrà molto meglio da giovedì quando Venere, amica di Pesci, saprà aiutarvi a coltivare idee, progetti e speranze in modo utile e intelligente. Possibili sorprese domenicali.

La classifica della settimana di competenza dell'Acquario:

Top del giorno domenica 29 gennaio;

domenica 29 gennaio; ★★★★★ venerdì 27, sabato 28;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26;

★★★ martedì 24 gennaio;

★★ mercoledì 25 gennaio 2023.

♓ Pesci: voto 10. Ed eccoci giunti a decantare il segno considerato al "top della settimana".

Si presenteranno al vostro cospetto Venere e Luna, indispensabili scudieri pronti a difendervi da qualsivoglia avversità. Insomma, ci sarà di che essere soddisfatti per le prossime astro-giornate. La notizia di gran lunga migliore e più importante per voi è, come già anticipato, la presenza di Venere e Luna, provvidenziali in quanto porteranno supporto morale, capacità di agire, idee, agilità fisico-mentale, entusiasmo e tanta forza personale. Improvvisamente la realtà vi apparterrà, sarà vostra e voi la potrete gestire e dominare a vostro piacimento. Ovviamente senza esagerare: la troppa euforia potrebbe annebbiare la vista favorendo lievi sbagli, piccole sviste o malintesi. Tranquilli, qualsiasi cosa sarà assolutamente gestibilissima.

La classifica settimanale di competenza dei Pesci: