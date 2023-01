E' ormai prossima la fine della settimana, come chiuderanno il periodo i segni zodiacali? Andiamo a scoprire in particolare come andrà la giornata di domenica 15 gennaio con l'oroscopo e le stelle per l'amore, la salute e il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale vi sentite particolarmente agitati, alcuni conflitti rimasti in sospeso potrebbero farsi avanti. In campo professionale sarà meglio gestire con maggior pazienza le situazioni che si presenteranno.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata potrebbe essere sottotono.

In amore possibili discussioni, siate particolarmente prudenti. Per quel che riguarda il lavoro situazione interessante, possibili cambiamenti in arrivo.

Gemelli: in questa domenica 15 gennaio a livello sentimentale potrete occuparvi di qualcosa di molto importante, come una conversazione rimasta in sospeso con il partner. A livello professionale sfruttate le occasioni che si presentano.

Cancro: giornata promettente a livello sentimentale, anche se potreste rivelarvi più polemici del solito. Nel lavoro attenzione a mantenere il giusto equilibrio.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di domenica 15 gennaio sarà migliore rispetto alle precedenti riguardo il campo sentimentale.

Nel lavoro possibile confusione, cercate di riorganizzare ciò che non vi quadra.

Vergine: sul lavoro le vostre idee risulteranno azzeccate e brillanti. Con la luna favorevole belle le stelle che riguardano il campo sentimentale, sarà meglio sfruttarle.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in ambito sentimentale alcune situazioni saranno più chiare, con diversi pianeti dalla vostra parte.

Anche i single potrebbero trovare la propria strada. Nel lavoro potrete ottenere qualcosa di più.

Scorpione: con la luna nel segno non mancano vantaggi in ambito sentimentale, cercate però di evitare conflitti. Nel lavoro vi sentite messi in discussione.

Sagittario: se negli ultimi tempi avete vissuto delle problematiche di coppia, è bene sfruttare questa giornata per cercare di chiarire.

Nel lavoro attenzione alle spese che potrebbero presentarsi.

Capricorno: in ambito sentimentale momento di ripresa, se qualcuno però ha fatto delle richieste deve ancora attendere. A livello lavorativo superati i conflitti potrete guardare oltre.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di domenica 15 gennaio sarà caratterizzata da dubbi sentimentali. Attenzione ai conflitti. Recupero in campo lavorativo, non manca l'energia.

Pesci: siete in cerca di maggiore serenità in questo periodo del mese, se qualcuno vi piace è il momento di farvi avanti. Situazione in ripresa sul lavoro.