Per tutti e dodici i segni zodiacali prende il via una nuova settimana, la terza del mese di gennaio. Leggiamo di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 16 gennaio 2023 con tutte le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che vi invita a prestare particolare attenzione ai rapporti con gli altri, non sottovalutate un incontro. Nel lavoro se ci sono delle scelte da fare, con Giove nel segno sarà più facile gestire tutto.

Toro: per i sentimenti Luna in opposizione, per questo motivo delle tensioni potrebbero non mancare.

Nel lavoro se ci sono delle richieste da fare non esagerate al momento e gestite al meglio i rapporti in vista della fine del mese.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che vi vedrà particolarmente nervosi, nel complesso le stelle saranno comunque importanti. Nel lavoro non mancano le occasioni, anche se potreste arrabbiarvi per poco.

Cancro: in amore questa giornata potrebbe diventare importante. L'agitazione non mancherà: è una settimana di sfide. A livello lavorativo se siete in attesa di una risposta, meglio aspettare prima di portare avanti nuove richieste.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore qualcuno potrà preoccuparsi in questa giornata, visto che la Luna sarà in opposizione.

Le stelle portano agitazione. Nel lavoro gestite al meglio le questioni dal punto di vista economico.

Vergine: in amore con la Luna favorevole arrivano nuove opportunità e gli incontri saranno intriganti. Nel lavoro giornata interessante per portare avanti argomentazioni in vista anche del prossimo weekend.

Bilancia: per i sentimenti momento che aiuta, è opportuno gestire al meglio tutti i rapporti adesso.

Nel lavoro periodo che vi permette di portare avanti nuove iniziative anche se alcune perplessità non mancano.

Scorpione: a livello sentimentale Luna nel segno che porta una buona capacità di azione e se una persona vi interessa agite adesso. A livello lavorativo le opportunità che partono ora dovranno essere valutate con maggiore attenzione.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le prossime saranno giornate che vedranno la Luna nel segno e le cose andranno migliorando. Nel lavoro mettete in chiaro alcune questioni: la forza non mancherà.

Capricorno: a livello amoroso Luna in buon aspetto, non mancherà però qualche momento critico in una storia. Nel lavoro con Saturno in buon aspetto portate avanti i progetti importanti.

Acquario: per i sentimenti giornata che vi invita ad evitare complicazioni, Luna in opposizione ma comunque si recupera. Nel lavoro se avete iniziato qualcosa di nuovo portate avanti un progetto in modo promettente.

Pesci: in amore con la Luna favorevole, organizzate qualcosa di importante ora. Nel lavoro cielo che aiuta, molti programmi potranno essere gestiti con maggiore tranquillità.