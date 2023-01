Secondo l'oroscopo del 28 gennaio 2023 la giornata sarà noiosa per i single nati sotto il segno del Sagittario. Per i cuori solitari del Leone è arrivato il momento di fare una vacanza, invece per alcuni dell’Acquario è giunta l’ora di fare una scelta importante. Le stelle prevedono momenti romantici per molti single dei Pesci. Per approfondire ecco le previsioni segno per segno dedicata alla giornata di sabato 28 gennaio.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 28 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Presto la ruota della fortuna girerà nella giusta direzione e finalmente incontrerete una persona che catturerà il vostro cuore.

E questo accadrà prima o poi, quindi, non preoccupatevi. Le aspirazioni sentimentali dei nati nella prima decade saranno soddisfatte nel corso della serata, specialmente se è coinvolto un Sagittario.

Toro – Una rottura definitiva potrebbe sconvolgervi tanto. Come reagirete? Le stelle sono convinte che sarete al settimo cielo e vi offriranno tutto quello che desiderate: feste e incontri seducenti. Per i nati nella terza decade, non c’è niente di meglio che lasciarsi andare un po’ all’amore.

Gemelli – Quelli che vi sono vicini sentiranno che la vostra naturale capacità di aiutare gli altri è state messa a dura prova. Se siete nati nella seconda decade, avrete dei bei momenti con la persona che vi piace tanto.

Non costringetevi a interpretare ruoli che non sono in linea con il vostro modo di essere.

Cancro – Smettete di essere dispiaciuti per voi stessi, chiamate i vostri amici più cari e concedetevi un po’ di pettegolezzi sani. Negli ultimi mesi la solitudine ha iniziato ad appesantirvi. I nati nella terza decade proveranno passione con una persona nata sotto il segno della Bilancia, un po’ capricciosa ma molto affascinante; aspettatevi difficoltà con una persona del Cancro.

Previsioni astrologiche di sabato 28 gennaio per i single: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Per qualche tempo avete cercato di stare lontano da quel mondo soffocante. Forse dovreste prendere in considerazione l’idea di fare un viaggio, per il vostro benessere. L'Oroscopo raccomanda il buon senso, soprattutto a quelli della prima decade.

Cercate di non esagerare con le bevande alcoliche, se non volete una sbornia il giorno dopo.

Vergine – Se volete riscaldare il vostro cuore, niente è meglio di una chat online. Internet è pieno di persone che cercano di condividere emozioni. Se siete nati nella seconda decade, avrete un futuro intrigante e il vostro fascino indelebile tormenterà tanti single.

Bilancia – Siete costantemente alla ricerca di nuove avventure, ma quando parlate d'amore agli altri pochissimi possono digerire ciò che dite. Tempi non facili per i nati nella prima decade che sognano un incontro roseo che squarcia il velo della solitudine.

Scorpione – Fino a qualche giorno fa avete portato fieramente la vostra immagine di single incallito, ma adesso questa immagine si sta sgretolando.

Le stelle sono convinte che cederete alla passione, all’amore. Se siete della seconda decade, avrete bisogno di riposo, soprattutto psicologicamente.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 28 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Una giornata noiosa, ma non disperatevi. Per passare da un letto all’altro, come vi piace fare, è necessario correggere qualcosa del vostro comportamento. Quelli che appartengono alla terza decade potrebbero sentirsi fragili, vulnerabili e vivere momenti di malinconia, ma nel corso della serata tutto passerà.

Capricorno – È stata una vostra scelta essere single, ma state iniziando a pentirvene. La solitudine deve essere una scelta, non una prigionia, ricordatevelo sempre.

Se appartenete alla seconda decade, il vostro fascino seducente farà breccia nel cuore di molti single.

Acquario – Il cassetto dove custodite i vostri sentimenti si è aperto. E ora le stelle consigliano di godervi la vita come una persona single. Via lo stress, le forti emozioni e i battiti cardiaci palpitanti. I nati nella prima decade dovranno prendere una decisione molto importante. Nel corso della serata avrete l’opportunità di mostrare la vostra sensualità.

Pesci – La vita da single è dura, ancora di più se il vostro cuore non vuole essere solo. Se siete nati nella seconda decade e vi piace qualcuno, presto riceverete delle piacevoli notizie. Le stelle prevedono alcuni momenti romantici, forse incontrerete qualcuno che vi lascerà semplicemente senza parole.