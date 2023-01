L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 gennaio. Analizziamo insieme le analisi astrologiche rilasciate in questo caso per i segni della seconda sestina con la speranza che possa essere un inizio weekend favorevole al nostro segno di nascita: curiosi di scoprire cosa porteranno di buono le stelle di questo sabato? Ottimo, pertanto non perdiamoci in chiacchiere e passiamo immediatamente al sodo. A voi il piacere di togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 gennaio così da poter consultare il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. E' tempo di accrescere l'autostima, ora che le stelle portano una ventata di mediocre entusiasmo e abbastanza lungimiranza a voi della Bilancia. Novità in campo pratico, più che altro nel settore dei viaggi. Vi sentite più che mai pronti ad assumervi responsabilità e a ricavare il maggior utile da informazioni avute da poco. Durante un viaggio si prospettano buone occasioni per tessere trame d'incanto con una bella persona. Ricordatevi che le energie di cui siete ben forniti non sono né inesauribili né eterne, la gestione di quest'ultime deve diventare un'arte da esercitare ogni giorno. In situazioni palesemente avverse sono consigliati impegni moderati e un riposo obbligato.

Se avete bisogno di calma e comprensione prendetevi qualche ora per stare con una persona fidata, alla quale confidare i propri pensieri.

Scorpione: ★★★. Luna e Venere, tra loro in opposizione, remeranno contro di voi, saranno dispettosi, vi renderanno nervosi creando tensioni nei settori matrimonio, rapporti associativi e lavoro.

Con un po' di forza di volontà tutto potrebbe rientrare nei normali ranghi. Se siete reduci da un travaglio amoroso, cercate di tendere la mano e ritrovare l'intesa di un tempo. Da dopodomani le stelle saranno a vostro pieno favore. In coppia tutto o quasi sarà ancora all'insegna di qualche nuvoletta, il che lascia prevedere momenti di malumore nella vita a due.

La confusione e la diffidenza sono cattive consigliere: a ciascuno i propri spazi di autonomia e di libertà. Al lavoro e a scuola non riuscirete ad impegnarvi a 360 gradi, perciò non disperdete le vostre energie in cose di poco valore.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 7 gennaio annuncia un periodo abbastanza positivo. Questo sabato di gennaio vi metterà nella condizione ideale per cogliere l'attimo fuggente. Forse un incontro d'amore o una nuova opportunità di lavoro. E' prevista una bella energia nell'aria e una spiccata fantasia per rendere speciale il vostro rapporto d'amore. Per i single del segno è tempo di nuove conquiste amorose che possano mettere fine alla forzata libertà. Situazione fluida e stimolante anche in campo pratico.

Seguite le indicazioni del destino privilegiando l'istinto. State però molto attenti a non cadere nella trappola della gelosia, magari anche moderando l'ira. Essere sospettosi, possessivi, non fidarsi delle persone che vivono accanto, può far male agli altri che si sentono indagati, ma fa male soprattutto a voi stessi che vi lasciate sfuggire gli attimi sereni ed irripetibili che la vita offre.

Oroscopo e stelle del 7 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo inizio weekend per voi nativi. La Luna in Cancro manderà buoni influssi alla vostra sfera sentimentale. Potrebbe capitare di partecipare ad alcune iniziative derivanti dalla vita mondana. In amore perché immaginare da lontano ciò che potete avere da vicino?

In questo periodo è meglio puntare gli occhi (e il cuore) su un amore possibile. La fantasia apre sempre delle opportunità nel campo del lavoro, soprattutto se operate in settori a contatto con il pubblico. In questo periodo i vostri punti di forza sono tanti. Oggi sono maggiormente in evidenza la capacità di elaborare nuove esperienze e lo spirito organizzativo di forte presa su chi opera con te. Non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare. E' un'operazione necessaria per la buona riuscita dei tuoi intenti.

Acquario: 'top del giorno'. Giornata ideale per concludere affari rimasti in sospeso e intraprendere una nuova filosofia di vita. Persisterete su un piano di attività, su progetti che mirino al progresso.

Puntate molto sul rinnovamento, sull'opportunità di migliorare i legami d'amore e d'affari. Il partner talvolta ha bisogno di conferme. Gli orizzonti si amplieranno, gli interessi e le curiosità aumenteranno positivamente. Sfoderate la vostra dinamicità nell'azione e l'originalità delle idee per far fronte ad eventuali problemi in campo sentimentale o in quello finanziario che potrebbero accavallarsi durante la giornata. Se non ve la sentiste di prendere una decisione, affidatevi al consiglio delle stelle, che dicono di attendere la prossima settimana. Per ora non lasciare niente al caso ed esegui tutto a norma di legge.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 7 gennaio, prevede un periodo in calo.

Interiormente sarà un susseguirsi di impulsi contrastanti, il che impedirà il pieno godimento dei piaceri amorosi e della socialità. C'è qualche dubbio da fugare e una scarsa fiducia nel prossimo, ma sono sensazioni di breve durata, da scacciare con il pensiero positivo. Abbiate fiducia nelle vostre intuizioni, nella lucidità mentale e nell'abilità dialettica con cui sapete sostenere il dialogo con tutti, ed esporre iniziative e valide proposte. Se doveste sentirvi un po' giù di tono o essere delusi dal comportamento di un collega o di un familiare, non compensatevi mangiando troppo o sparlando di chiunque. Non sfogate le vostre frustrazioni su chi non ne ha colpa. Le contrarietà planetarie si fronteggiano con calma e saggezza. Perché litigare se poi siete voi i primi a soffrire di questa situazione?