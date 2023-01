Il mese di gennaio sta per giungere al termine e la sua ultima settimana, quella compresa tra lunedì 23 e domenica 29, si propone con un Oroscopo a dir poco interessante per i vari segni zodiacali.

Venere ha deciso di modificare la sua posizione per offrire maggiore attenzione ai Pesci, donando un po' di romanticismo anche a chi è nato sotto al segno del Toro. Settimana ottimale anche per i nativi di Cancro e Scorpione, pronti ad accogliere l'arrivo di notizie interessanti legate ai vari ambiti della vita.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - secondo le previsioni dell'oroscopo, approfittare della presenza di Venere per risolvere una situazione importante non è certo negativo. Così come non risulterà negativo il proporsi per una posizione lavorativa od il semplice sperare in una promozione o in un aumento a livello di stipendio. Qualche nota di fortuna si avvicinerà nel corso dei prossimi giorni.

Toro - la nuova settimana del mese sembra essere ottimale anche per il segno zodiacale in questione. Grazie all'influenza, seppur indiretta, di Venere, anche il Toro avrà la possibilità di organizzare sere e giornate da trascorrere in compagnia della persona amata.

Il romanticismo sarà nell'aria almeno fino alla giornata di venerdì.

Gemelli - nonostante Venere abbia deciso di volgere lo sguardo altrove, la posizione abbastanza ottimale di Giove rende possibile mettere a fuoco vari obbiettivi ed avvicinarsi quanto più al loro raggiungimento. Secondo l'oroscopo, l'ultima settimana di gennaio potrebbe rivelarsi quella maggiormente produttiva in ambito lavorativo ed economico.

Cancro - come già specificato, gli astri hanno deciso di donare parte del proprio favore anche al segno del Cancro. Varie notizie giungeranno nell'arco della prossima settimana per portare gioia e serenità nella vita di coloro nati sotto al segno in questione. Chi attende una chiamata di lavoro potrà finalmente vederla sopraggiungere, così come chi aspetta un aumento o una promozione potrà finalmente esultare.

Un futuro roseo sembra ergersi quindi all'orizzonte.

Leone - dopo un periodo particolarmente burrascoso non può che sopraggiungere qualche nota di fortuna anche per il segno del Leone. Una nota d'aria fresca, secondo l'oroscopo, sopraggiungerà nella vita di coppia nel corso della prossima settimana, facendosi portatrice di serenità e leggerezza. Sul lavoro potrebbe non andare tutto nel migliore dei modi, ma non vi sarà alcuna motivazione per abbattersi.

Vergine - un periodo non proprio fortunato per chi è nato sotto al segno della Vergine. In ambito sentimentale ci si potrebbe imbattere in un vero e proprio muro in grado di far tentennare anche le coppie più stabili. Varie discussioni potrebbero mettere a repentaglio una relazione sentimentale, ma solo il vero amore permetterà alla coppia di uscirne più forte di prima.

Con l'avvicinarsi del weekend si riuscirà a tirare un breve sospiro di sollievo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - a causa di una posizione astrale non proprio ottimale, l'oroscopo non può che preannunciare il sopraggiungere di una settimana impegnativa e di un carico di stress non indifferente. Per riuscire a quietare gli animi potrebbe essere necessario affidarsi alla vicinanza delle persone amate, cercando di non coinvolgerle troppo nei propri sbalzi d'umore. Vincendo la sfida attuale ci si potrà ritrovare a tu per tu con una versione migliore di sé.

Scorpione - anche il segno dello Scorpione, secondo quanto anticipato, riuscirà a godere dell'influenza positiva di alcuni astri che renderanno possibile il sopraggiungere di novità interessanti.

In ambito sentimentale si potrà contare sulla presenza di Venere, in grado di fornire il giusto supporto nella vita di coppia e nell'ambito sentimentale in generale. Buone proposte in arrivo anche sul lavoro e sulla parte economica della vita.

Sagittario - l'oroscopo della nuova settimana di gennaio sembra farsi portatore di dubbi legati alla sfera sentimentale. Si arriverà al punto di chiedersi se quella che si ha al proprio fianco sia realmente la persona giusta o meno, così come ci si potrebbe ritrovare di fronte ad una scelta importante da vagliare accuratamente. Cambiare drasticamente la propria vita potrebbe non essere la soluzione migliore. Alcune volte la soluzione più giusta è quella che non viene presa in considerazione.

Capricorno - varie emozioni sopraggiungeranno nel corso della prossima settimana, facendo del Capricorno uno tra i segni maggiormente felici e fortunati del periodo in questione. Riuscire a ritagliare qualche attimo di tempo da trascorrere in compagnia delle persone amate non sarà di certo un problema, così come non risulterà complicato condividere con loro le proprie gioie e le proprie conquiste. Nell'aria sembra esserci profumo di romanticismo.

Acquario - osservando la sfera sentimentale, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, potrebbero non esserci buone notizie in arrivo, specialmente considerato l'allontanamento di Venere. In ambito lavorativo ed economico, invece, si potrebbe avere a che fare con l'avvicinamento di notizie e novità in grado di portare non solo gioia e serenità, ma anche una maggiore stabilità economica per il futuro.

Attenzione, quindi, a non lasciarsi sfuggire nulla.

Pesci - come già specificato, chi è nato sotto al segno dei Pesci potrà godere della presenza costante di Venere che, avendo modificato la sua posizione, riuscirà ad elargire maggiormente il proprio favore. Chi non ha ancora incontrato l'anima gemella, quindi, potrebbe imbattersi in essa nel corso delle prossime giornate, mentre chi vive già all'interno di una relazione stabile potrebbe pensare di fare il passo decisivo e proporsi. Attenzione, però, a non correre troppo: va bene essere propositivi, ma con il giusto garbo.