L'Oroscopo di domani 24 gennaio è pronto a dare un giudizio imparziale in merito alla giornata in arrivo. In primo piano pertanto le previsioni zodiacali di martedì 24 gennaio relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosità e massima attenzione pertanto in esclusiva verso Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere chi, tra i simboli astrali enunciati, potrà contare sul prezioso aiuto dell'Astrologia?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 24 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 24 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 24 gennaio prevede un periodo abbastanza positivo. In amore, il legame stabilito con la dolce metà risulterà talmente autentico, genuino e appassionante da non dare adito a dubbi o esitazioni. Chi di voi vivesse già una relazione di coppia stabile, certamente potrà godere una giornata nel comfort della propria dimensione affettiva, insieme ad un partner tenero. La Luna in alcuni casi segnala il bisogno di introdurre qualche cambiamento nella routine quotidiana. Questa sarà quindi una giornata all'insegna della trasformazione e delle novità. Siete o no pronti per cambiare in meglio il rapporto d'amore?

Diciamo che, forse, in un certo senso non aspettate altro. In ambito lavorativo poi, sarete fantastici nel coordinare i vostri colleghi. La vostra amata/odiata leadership consentirà di fare consistenti passi avanti.

Toro: ★★★. Giornata sottotono, dunque in stallo e quindi da non prendere troppo alla leggera. Il banale e l'inutile non fanno per voi, per questo non vi lascerete bloccare all'interno di certe assurdità.

Le pareti domestiche non saranno viste come prigioni: avete già imparato a gestire i vostri spazi e i rapporti con chi vive accanto a voi ogni giorno. Diciamo che dovete solo proseguire su questa strada. In amore, vi aspetta una giornata un po' nervosetta a causa di uno scontro tra voi e la persona amata. Si tratterà più che altro di un'incomprensione basata su motivi futili, che però rischierebbe di farvi soffrire un bel po'.

Vi sentirete nervosi come forse non succedeva da un po' di tempo. Cercate di sfogare la tensione o la rabbia accumulata attraverso progetti, ricerche muovendovi il più possibile. Nel lavoro, evitate di essere troppo timorosi. Soprattutto, evitate di commettere sempre gli stessi errori.

Gemelli: ★★★★. In programma discrete influenze astrali, positive per lo studio, per sostenere un colloquio di lavoro, siglare contratti o concludere affari. Buone prospettive per chi opera nel commercio, nell'editoria e a contatto con i media. Non mancheranno fortunate idee per incrementare guadagni. In amore, continuate la fase di piena corrispondenza emotiva, tanto con il partner fisso quanto con quello eventualmente occasionale...

Il vostro carattere poliedrico troverà nella persona amata tutte le risposte o le richieste desiderate, prontamente esaudite. Moti planetari abbastanza positivi vi toccheranno marginalmente in questa giornata di gennaio: arriverà comunque un pizzico di buonumore e capacità di relazionarsi col prossimo. Sufficientemente favorite le nuove conoscenze per chi è single: si svilupperanno quasi per caso, quindi non decise o programmate a priori. Nel lavoro regalerà piccole gratificazioni. Dalla prossima settimana molte cose inizieranno a cambiare (in meglio).

Oroscopo di martedì 24 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Favoriti in ambito sentimentale. Potreste ricevere notizie o rivedere un'amicizia con la quale avete perso i contatti da tempo.

In arrivo un evento piacevole, bello da festeggiare. In amore, la romantica Venere tenderà a rendere lirico un dolcissimo sentimento. Uno stato d’animo accogliente caratterizzerà il periodo, dando manforte per dimostrare in modo non verbale ciò che serbate gelosamente e timidamente nel profondo del cuore. Le vostre energie psicofisiche in questi giorni sono molto alte. In questo momento le persone che vi stanno intorno percepiscono il grande affetto e supporto che generosamente dedicate a molti di loro: vi donate sempre con molta generosità, aiutando chi ha bisogno. Nel lavoro, tutto procederà con il vento in poppa. Se svolgete una professione creativa, certamente darete una efficace dimostrazione del vostro talento.

Leone: ★★★★★. Risalita nelle posizioni in classifica e meritatissima giornata a cinque stelle per voi del Leone. Gli intrecci astrali saranno a vostro favore. Per questo motivo saprete conquistare, incantare e prendere ciò che desiderate, senza titubare. In amore, un cielo azzurro vi farà vivere qualsiasi emozione in modo più intenso, anche perché avete finalmente trovato una persona in grado di comprendere il vostro stato d'animo. Insieme potete scherzare e giocare maliziosamente, rendendo più eccitante anche la sfera dell'eros. Con stelle decisamente molto amichevoli avrete tantissime idee per la testa, tutte davvero brillanti e non difficili da mettere in pratica. Provate a trascrivere i vostri progetti, mettendoli nero su bianco: avrete più facilità poi nel trasportarli su di un piano concreto.

Nel lavoro, sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre. Forse anche per crearne una diversa.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 24 gennaio, vi vede determinati nel perseguire i vostri scopi. Promuoverete affari che vi faranno fare passi avanti nella scalata verso il successo meritato. Altresì, sarà possibile veder riconosciuti alcuni vostri meriti anche da chi spietatamente critica qualsiasi vostra mossa. In amore, la persona al vostro fianco sarà particolarmente coinvolta: trascorrerete momenti piacevoli, sia da soli che con il vostro solito gruppo di amici. Vi stupirete di quanto tempo sia passato dal primo incontro d'amore e di quante cose siano cambiate in positivo nella vita di entrambi.

Avrete tanta voglia di accendere nuove intriganti emozioni: preparatevi a cambiamenti eccitanti! Single, smuovete le acque, lanciate sfide, esaminate mondi nuovi: perché tra poco verrà il momento di esplorarli e conoscerli sul serio! Nel lavoro ritroverete lo slancio necessario per vincere eventuali difficoltà. Rinnovare certe scelte vi catapulterà verso un periodo favorevole.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 gennaio.