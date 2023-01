L'Oroscopo di febbraio 2023 è pronto a dare un’idea generale delle cose che potrebbero accadere sul piano astrologico durante il mese relativamente alla carriera, alle finanze e alle relazioni.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche di febbraio e le pagelle segno per segno.

Il mese di febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Avrete gli aspetti benefici di Giove e Marte. Mercurio sarà favorevole dopo la prima settimana di febbraio. Le prospettive per la salute sono eccellenti. La situazione finanziaria sarà fantastica.

I viaggi porteranno prosperità. Invece le relazioni familiari non saranno armoniose e pure la carriera dovrà affrontare alcuni ostacoli per l’avanzamento professionale. Gli studenti troveranno difficile superare i loro corsi. Le relazioni d’amore saranno senza alcuna passione. Voto: 7,5

Toro – Dovrete andare avanti con i vostri istinti poiché non avrete il supporto planetario. Venere sarà favorevole per le relazioni d’amore. I single del segno saranno fortunati nella loro ricerca dell’anima gemella. La salute non sarà problematica. Mese fertile per le coppie fresche che desiderano avere un figlio. Mercurio e Marte vi renderanno felici dal punto di vista finanziario. I professionisti faranno buoni progressi nelle loro carriere.

Molti studenti del segno dovranno affrontare qualche difficoltà. Chi si deve mettere in viaggio non sarà favorito. Voto: 8

Gemelli – Alcuni piccoli fastidi fisici richiederanno cure mediche tempestive. Sarà un mese di progressi per quelli che hanno un lavoro. La situazione finanziaria migliorerà radicalmente. I progetti che avevate in mente finalmente spiccheranno spiccare il volo.

Ci sarà qualche turbolenza in famiglia. Le relazioni amorose potrebbero avere qualche difficoltà per via degli aspetti sfavorevoli di Venere. Lasciate perdere l'idea di fare un viaggio in questo momento. Voto: 7,5

Cancro – Non aspettatevi alcun aiuto dai pianeti durante il mese di febbraio. Dipende dai vostri sforzi, dalla vostra voglia di fare progressi nella vita.

Il rapporto con il coniuge sarà favoloso fino all’ultima settimana di febbraio. I single del segno avranno buone opportunità per trovare l’anima gemella. La salute sarà buona. Quelli che hanno un lavoro faranno buoni progressi. La situazione finanziaria non sarà molto incoraggiante. Gli studenti dovranno lottare per superare i loro esami, le loro interrogazioni. I viaggi non porteranno alcun profitto. Voto: 7

Previsioni astrologiche per il mese di febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Le posizioni stellari sono a vostro favore e dovreste essere più rispettosi degli altri nelle vostre azioni. La vita di coppia potrà diventare eccitante con la comprensione reciproca. I single del segno dovranno essere più discreti durante la fase di corteggiamento.

Le attività dei bambini dovranno essere monitorate attentamente. Gli aspetti di carriera non presenteranno alcun problema. I viaggi aiuteranno la crescita personale. Gli studenti dovranno lottare per fare progressi nei loro studi. Voto: 8

Vergine – Dovrete affrontare alcune questioni importanti ed essere più fermi nelle vostre azioni. Le questioni di famiglia dovranno essere affrontate con azioni decisive. Il vostro partner d’amore dominerà la vostra vita di coppia. Gli affari familiari non creeranno alcun problema. I progressi di lavoro saranno più che soddisfacenti. Nessun problema dal punto di vista della salute e del benessere. Le finanze richiederanno maggiore attenzione. Gli studenti dovranno affrontare difficoltà con i loro compiti.

Non aspettatevi molto dai viaggi di lavoro o di piacere. Voto: 7,5

Bilancia – Le relazioni d’amore saranno armoniose grazie al sostegno dei pianeti. Per un matrimonio felice, dovrete essere più comprensivi del solito e condividere ogni cosa. Non mancheranno problemi nell’ambiente familiare. La situazione sul piano della forma fisica sarà favolosa. Marte vi aiuterà a eccellere nella vostra vita professionale. Dovrete evitare tutte le attività speculative per avere una situazione finanziare sana. Gli studenti dei corsi tecnici faranno bene i loro compiti. I viaggi di lavoro non porteranno grossi profitti. 7,5

Scorpione – La situazione sarà complessivamente eccitante e ricca di eventi. Febbraio sarà un mese passionale e romantico per le coppie davvero innamorate.

I cuori solitari del segno flirteranno con una persona piacevole e intrigante. Le stelle favorevoli porteranno felicità in famiglia. I disturbi fisici si cureranno senza problemi e le prospettive di salute saranno eccellenti. Gli esperti vi guideranno nel vostro avanzamento professionale. Le relazioni personali saranno di ottimo aiuto per il progresso finanziario. Gli studenti non avranno problemi con i loro studi. Voto: 9

Previsioni dell'oroscopo per il mese di febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarà un febbraio felice per molti nativi del Sagittario. La vita amorosa migliorerà dopo la terza settimana con l’aiuto di Venere. I rapporti familiari saranno stressanti e i bambini ne soffriranno.

La dieta regolare e l’esercizio fisico vi manterranno in salute. I colleghi fidati vi aiuteranno a progredire nella vostra professione. Le stelle non saranno favorevoli per le finanze. Le attività artistiche progrediranno nei loro corsi. I viaggi di affari non favoriranno lo sviluppo del business. Voto: 8,5

Capricorno – Farete buoni progressi nella vostra vita, nonostante l’influenza negativa di Venere. Tutti i problemi nei rapporti di coppia si risolveranno facendo chiarezza. I single del segno avranno buone opportunità di iniziare una nuova storia d’amore. I bambini progrediranno nelle loro attività grazie all’atmosfera cordiale prevalente nell’ambiente familiare. La salute rimarrà eccellente.

I progressi professionali saranno soffocati, nonostante i buoni rapporti con i soci. Le finanze dovranno affrontare qualche problema. Voto: 7

Acquario – Marte e Giove aiuteranno a fare buoni progressi. La situazione amorosa sarà eccitante e i single del segno non avranno problemi a trovare l’anima gemella. Le stelle non saranno incoraggianti per i rapporti familiari. La vostra salute sarà buona grazie alle posizioni stellari rassicuranti. I professionisti progrediranno nella loro carriera. La crescita finanziaria sarà ostacolata. Gli studenti non avranno difficoltà con i loro compiti. Le attività di viaggio non porteranno i ritorni attesi. Voto: 7,5

Pesci – Avrete buone opportunità di fare dei cambiamenti positivi nella vostra vita.

L'oroscopo del mese di febbraio afferma che le stelle porteranno armonia nelle relazioni amorose. I rapporti di famiglia saranno un po’ turbolenti e mineranno la felicità e le attività dei bambini. Le prospettive per la salute saranno incoraggianti. I professionisti dovranno affrontare qualche intoppo nelle loro attività. La situazione finanziaria sarà un po' stressante. Gli studenti vivranno un momento difficile con gli studi. Lasciate perdere i piani di viaggio per questo mese. Voto: 7