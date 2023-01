L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 10 gennaio. In primo piano le analisi astrologiche indirizzate in esclusiva ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di mettere in chiaro i simboli valutati fortunati e quelli con possibili intoppi negativi? Ovviamente ad essere presi in considerazione il filotto compreso dall'Ariete sino alla vergine.

A dare lustro alla giornata un cambio di segno da parte dell'Astro d'Argento Terra: la presenza di una splendida Luna in Vergine. Tra i segni favoriti spiccano, oltre ovviamente ai nativi della Vergine, senz'altro Toro e Leone.

Invece, poco favorevole si prospetta il periodo per i nativi dei Gemelli, in questo momento da considerare in giornata "sottotono". Pronti a scoprire di più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 10 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 10 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del giorno 10 gennaio prevede una giornata lievemente fortunata, positiva quanto basta. In amore, la capacità di affrontare alcuni momenti difficili della vita di coppia, con il sorriso sulle labbra, appartiene al vostro modo di essere. Sarete un buon esempio per tutti. Ci potrebbero essere delle questioni familiari ancora irrisolte di cui non riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel.

Per fortuna in vostro aiuto arriverà il partner, l'unica persona in grado di alleviare stress e tensioni: certamente risolverete tutto. Cercate di fare tesoro degli influssi positivi delle stelle: anche se a sprazzi, vi ricaricheranno quel che basta. Single, c'è la possibilità di un incontro piacevole: tenete gli occhi aperti e guardatevi intorno con curiosità, ok?

Nel lavoro dovrete essere flessibili, pronti ad afferrare qualsiasi nuova esperienza che si dovesse presentare. Cercate di domare l'impulsività se volete davvero ottenere qualcosa.

Toro: ★★★★★. Stacanovisti, un aggettivo che questo martedì potrebbe calzare a pennello a molti Toro. In amore, Giove in angolo favorevole fornirà la giusta capacità di venire incontro alla persona amata.

Avrete così momenti di pura fusione emotiva ma anche razionale con la vostra dolce metà, come non sperimentavate da tempo, specie se nativi di terza decade. Nel corso della giornata, la Luna l'avrete a favore: vi sentirete spinti a fare qualcosa in più, come se la vostra anima all'improvviso traboccasse di creatività. L'ideale sarebbe per voi partire, andare alla ricerca di qualcosa di nuovo e di lontano, oppure semplicemente un'uscita piacevole con i vostri amici di sempre. Nel lavoro, la giornata interessante: da buoni stacanovisti non guarderete le lancette all'orologio. Avrete la possibilità di portare a termine impegni ritenuti impossibili fino a poco tempo fa.

Gemelli: ★★★. Giornata valutata sottotono.

In amore, ricomporre il puzzle dei vostri sentimenti nel modo giusto non sarà facile. Intanto, già da oggi potete cominciare a sistemare un pezzettino alla volta di ciò che non va, tenendo conto soprattutto delle esigenze della coppia e poi dei bisogni individuali (ci siamo capiti, vero?). Grazie agli influssi lievemente armonici della Luna in Vergine potrete contare sul supporto del vostro partner: vi sarà vicino e vi aiuterà a trovare il bandolo alla matassa. Un consiglio: fate attenzione nel parlare senza prima pensa: una risposta troppo affilata da parte vostra potrebbe cambiare le carte in tavola e guastare un rapporto di amicizia. Stelle abbastanza antipatiche sembrano indicare proprio un brusco mutamento nel dialoghi nei rapporti affettivi in generale.

Nel lavoro vi chiederanno di prendere in mano alcune faccende "scottanti": se non ve la doveste sentire, non fatelo!

Oroscopo di martedì 10 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Stabile il periodo per molti del segno. Le stelle in massima parte consentiranno una vita affettiva soddisfacente, anche se sarà quasi impossibile annoiarsi. La persona amata forse vi provocherà, ma solo a scopo di mettere un po’ più di pepe nel ménage di coppia. Ci sarà in molti casi una prevalenza della parte sensuale su quella prettamente emotiva: si manifesterà in special modo se siete all’inizio di una relazione. Gli influssi della Luna aiuteranno a instaurare un clima di profonda serenità anche in famiglia.

L'atmosfera intorno a voi sarà carica di affetto e riceverete anche delle belle attestazioni di stima da qualcuno che solitamente vi critica. Nel lavoro, comincerete a cogliere i primi frutti dei precedenti impegni e questo vi darà tanta soddisfazione.

Leone: ★★★★★. Periodo d'oro in ambito sentimentale da vivere in piena armonia con la quotidianità. Una rinnovata sintonia mentale e qualche piccolo progetto in comune riuscirà a rafforzare ogni rapporto, soprattutto se in coppia. Un viaggio lungamente atteso, programmato insieme alla dolce metà, presto si potrà materializzare. Nei mesi successivi poi, sarete legati come prima e più di prima alla persona del cuore. In coppia il buon dialogo vi permetterà di creare una magica alchimia: splendida l'intesa a fine serata.

Forti degli influssi positivi della Luna in Vergine, sarete certi di non avere rivali in amore. Grazie a questa consapevolezza riuscirete finalmente a farvi avanti con la persona che vi interessa: non aspetta altro che un vostro segnale... Nel lavoro avrete una gran voglia di combattere per ottenere ciò che vi preme.

Vergine: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di martedì 10 gennaio annunciano l'arrivo della Luna nel segno. La musa dei poeti aprirà il cuore ai dolci sentimenti, sia che siate in una relazione di lungo periodo, oppure se vi troviate in un rapporto costruito con pazienza e magari anche con un pochino di sofferenza. Gli astri assicureranno naturalezza e capacità di esprimere quello che si prova: otterrete un considerevole successo nei riguardi della persona amata.

Supportati dalla Luna, in molti sarete l'anima di tutti gli eventi sociali a cui vi capitasse di partecipare, sia che siate stati invitati o che la vostra presenza risulti puramente casuale. Da single la vostra simpatia sarà davvero contagiosa. Nel lavoro invece il buonumore infonderà fiducia riguardo l'esito di alcuni obbiettivi in corso.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 10 gennaio.