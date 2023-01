L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 gennaio. In questa fase andremo a valutare la giornata di sabato messa in relazione con gli ultimi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere chi l'avrà vinta tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquari e Pesci?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 14 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo sabato tutto all'insegna della Luna.

L'oroscopo sulla giornata di inizio week-end preannuncia un periodo fortunato, quanto basta per mettere in sicurezza i problemi più impellenti. Se doveste discutere di qualcosa, non rimandate nulla a domani ma fatelo subito: detto, fatto! Sarete presi da questioni familiari che risolverete grazie al vostro indiscusso cipiglio e alla vostra inesauribile disponibilità, con grande ammirazione da parte del vostro partner. Il lavoro si annuncia di vostro gradimento, animato e ricco di sorprese, ma anche di opportunità professionali.

Scorpione: ★★★★★. Giornata da vivere al massimo delle energie disponibili. Valutata dall'oroscopo del giorno come "super fortunata", la parte centrale si profila oltre ogni rosea aspettativa.

Dipenderà solo da voi, l'importante sarà raggiungere l'apice della felicità, il resto è relativo. In amore cielo completamente sgombro da nubi in fatto di sentimenti. Riuscirete a coordinare dovere e piacere: meglio di così. In coppia soprattutto, si prevede tanta tranquillità. Le geometrie planetarie sono piuttosto positive per la sfera professionale.

Qualche Scorpione godrà nell'avere un momento fortunato, facendo registrare anche delle entrate extra.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 14 gennaio indica che partirà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte finale della settimana. Sabato quindi, abbastanza sommesse le relazioni, soprattutto in ambito familiare. In amore il nervosismo potrà aumentare in un attimo e voi, al contrario delle altre volte, mal sopporterete ostacoli, controlli e limitazioni da parte del vostro partner.

Offrite pure il vostro appoggio a chi amate, se eventualmente avesse qualsiasi tipo di problema. In ambito lavorativo qualcuno metterà in luce una vostra debolezza o un errore commesso tempo addietro. Segnatelo sull'agenda e passate oltre (per il momento...).

Oroscopo e stelle del 14 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In linea di massima positivo questo primo giorno di week-end. Quasi sicuramente non troverete intoppi difficili da superare. Certamente è consigliabile riflettere, soprattutto in merito alle prossime scelte da mettere in campo. Avvertirete forse un po' di inquietudine, non riuscendo ad assecondare alcuni desideri; ciò provocherà insoddisfazione.

Un progetto in comune, parlando di coppia: le anime si affineranno e capirete se effettivamente potete contare l’uno sull’altro. Single, non accontentatevi delle regole comuni di comportamento ma siate curiosi. Nel lavoro non vi immischiate in una faccenda che non vi riguarda. Tenete a bada la vostra troppa generosità.

Acquario: ★★★★. Avvolto nella normalità più assoluta questo inizio week-end darà un punto di maggior incisività a coloro nati nella seconda e terza decade, a seguire tutti gli altri. Il consiglio in generale è quello di avere la capacità di far sentire al sicuro le persone che vi stanno vicino. In questo periodo sforzatevi di leggere tra le righe l'affetto che il partner prova nei vostri confronti, questo aiuterà a stare più sereni.

Single, a voi si preannuncia un cielo sufficientemente favorevole. Questo vi permetterà di intrecciare storie con persone molto diverse dal solito. Nel lavoro intanto, arriveranno presto buone soddisfazioni. Alcune di certo saranno di buon auspicio per vivere nuove sfide.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 14 gennaio, indica purtroppo un periodo in linea di massima negativo, valutato con il segno del "ko". In amore pertanto, visto il quadro astrale assolutamente non buono, l'invito è quello di tenere un profilo abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione. Se foste in ansia per qualche problemino legato al fattore gelosia, vi diciamo di lasciar perdere: perché rovinarsi il cervello con supposizioni?

Single, la diffidenza più o meno giustificata vi inclinerà a procedere guardandovi le spalle. Nel lavoro, infine, gli astri consigliano di prendersela comoda: evitate di investire troppe energie o aspettative in questa giornata.