Per il mese di febbraio 2023 l'Oroscopo presenta una situazione astrologica che prevede la presenza del Sole nella costellazione dell'Acquario, mentre la costellazione del Capricorno avrò nei suoi gradi il pianeta Mercurio. Nei gradi del Pesci si troverà Venere, Gemelli ospiterà Marte.

A seguire le previsioni dell'oroscopo di febbraio per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo mensile dell'amore: Scorpione alle prime posizioni

1° Acquario: sarete molto più dedicati all'amore in questo mese, e potreste avere anche un atteggiamento molto più affettuoso grazie alla vicinanza di Venere.

Probabilmente vi sentirete al settimo cielo nei momenti in cui il partner sarà presente, e avrete anche occasione di far evolvere la vostra relazione amorosa verso una direzione molto più intima dal punto di vista mentale, oltre che fisico. Il romanticismo sarà al centro di ogni cosa. Secondo l'oroscopo le tempeste delle settimane precedenti potrebbero davvero svanire, e senza che ci siano fraintendimenti da nessuna delle due parti.

2° Scorpione: questo mese sarà uno dei più adatto dell'intero anno 2023 per dare alla vostra relazione un giro di vite, magari rinnovando l'intesa passionale e anche dando un romanticismo più marcato che possa in qualche modo essere l'elemento in più che fa sempre bene aggiungere.

Avrete una voglia condivisa dal partner di vivere insieme, di fare qualche bella esperienza consapevole e di responsabilizzarvi molto di più in qualità di coppia. Secondo l'oroscopo potreste anche incrementare il dialogo.

3° Cancro: per il vostro segno si aprirà una bella stagione di intesa amorosa e di un rinnovamento molto duraturo del romanticismo.

I progetti con il partner potrebbero trovare sempre più corpo e sostanza, anche in vista di qualche novità accattivante sul piano professionale. Proverete con successo a incentivare l'armonia nella vostra quotidianità, anche in famiglia, dove avrete un inizio di dialogo decisamente sorprendente. Con questa situazione avrete anche qualche responsabilità da portare avanti, ma senza dubbio tutto ciò non vi spaventerà affatto.

4° Pesci: avrete del tempo per il partner senza sottrarlo a voi stessi, creando un bell'equilibrio che potrebbe soltanto giovarvi. La serenità che siate in coppia oppure da soli vi darà un incentivo a essere sempre più disponibili nei confronti degli altri. Con le amicizie si creerà un rapporto di assoluta affinità, e probabilmente farete anche altri incontri che potrebbero ridarvi ogni volta il buonumore. Nei momenti di tensione, preferirete stare da soli proprio per non mostrare troppo il vostro nervosismo, se ce ne sarà.

Toro energico

5° Toro: avrete una bella energia in amore, perciò con il partner ritroverete una bella passionalità anche se sul piano romantico non ci saranno novità rilevanti per il proseguimento e una eventuale evoluzione di coppia.

Secondo l'oroscopo però avrete bisogno di tempo per riflettere sull'amore, favorendo in questo momento le amicizie e situazioni decisamente poco impegnative. In famiglia invece si respirerà una bellissima atmosfera di comprensione e di collaborazione, dandovi anche una maggiore fiducia nei confronti delle persone che vi circondano.

6° Sagittario: andrete incontro alle esigenze del partner, rendendovi partecipi dei suoi problemi. Lo farete con una consapevolezza nuova, che potrebbe anche mettervi di fronte ad alcune responsabilità pesanti. Nel complesso avrete modo di comunicare di più, e di conseguenza anche chiarire molti malintesi. Le vicende con le amicizie invece potrebbero imporvi di fare una selezione, preferendo chi vi indirizza verso una quotidianità più sana possibile, sia dal punto di vista fisico che mentale.

7° Vergine: ci sarà un periodo alquanto insolito per il mese di febbraio sul piano degli affetti. Secondo l'oroscopo ci saranno delle belle situazioni di stampo affettivo che si rifletteranno anche sulla vostra relazione. Tuttavia, a volte potreste sentirvi a disagio all'idea di avere una storia d'amore in corso. Questo sarà dovuto principalmente alla vostra voglia di indipendenza, per cui dovrete fermarvi a comprendere cosa vorreste davvero in questo momento. Avrete però la certezza di voler recuperare qualche amicizia che per cause di forza maggiore è andata perduta.

8° Capricorno: concedervi del tempo per poter mettere in ordine i vostri pensieri farà molto bene non soltanto a voi, ma anche alla vostra storia d'amore.

Al momento non avrete un atteggiamento molto affettuoso, ma ciò sarà dovuto al carico di impegni che vi sta prendendo molto ultimamente. Secondo l'oroscopo però verso la fine del mese di febbraio 2023 si aprirà uno scenario di tranquillità molto utile per ripristinare l'intesa di coppia e viverla al meglio. Andrà molto meglio il rapporto con le amicizie e la famiglia di origine.

Ariete riflessivo

9° Ariete: in questo mese sarete sempre più riflessivi, per cui eviterete di pensare a qualsiasi cosa vi faccia soffrire. Avrete molto a cuore la vostra salute, e così facendo riuscirete a volervi molto più bene. Questa situazione in campo amoroso e affettivo vi porterà ad avere dei ripensamenti e a tagliare qualche rapporto che non ha più ragione di essere.

Secondo l'oroscopo saranno le amicizie più sincere quelle che vi daranno amore e comprensione, forse molto di più rispetto a quelli che avete sempre considerato dei pilastri nella vostra vita. I vostri obiettivi personali saranno perseguiti con maggiore tranquillità.

10° Bilancia: avrete molto stress in accumulo, per cui le relazioni interpersonali in questo mese di febbraio 2023 potrebbero essere compromesse. Sul piano amoroso non avrete molta voglia di dedicarvi al partner, anzi, avrete la mente proiettata letteralmente altrove, perciò ci saranno delle inevitabili incomprensioni che potrebbero minare la stabilità di coppia. Secondo l'oroscopo invece preferirete trascorrere moltissimo tempo in solitaria, magari con del cibo etnico o alle prese con una serie che desiderate recuperare da tanto tempo.

11° Leone: sarà un mese abbastanza difficile per l'amore, perché ora più che mai avrete bisogno di ritrovare voi stessi e di riflettere bene su cosa realmente volete da una relazione di stampo amoroso. Vivere in solitaria in questo momento particolare potrebbe darvi molta più tranquillità rispetto al vivere con qualcuno. Anche in famiglia ci sarà voglia di essere molto distanti, tant'è che anche il dialogo potrebbe essere ridotto all'osso. Le amicizie invece potrebbero aprirvi qualche spiraglio di luce nel corso dei weekend, per trovare non solo un po' di svago ma anche qualche idea significativa.

12° Gemelli: probabilmente febbraio segnerà la fine di una relazione, e in amore questo aspetto potrebbe non essere molto positivo.

Tuttavia, ci saranno occasioni molto più frequenti per prendervi cura di voi, di concentrarvi su altro, magari su qualcosa di molto più importante dell'amore. Contare sulle amicizie potrebbe essere una valida opzione per ritornare ad avere una vita sociale più attiva. Essere in contatto con la vostra interiorità vi darà anche qualche idea ottimale per il vostro stesso futuro.