Giovedì 12 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Plutone, Mercurio e il Sole stazioneranno nel domicilio del Capricorno. Saturno eVenere, invece, resteranno stabili in Acquario, così come Nettuno protrarrà il moto in Pesci e Giove continuerà la sosta in Ariete. Urano e il Nodo Nord, infine, proseguiranno l'orbita in Toro come Marte rimarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Vergine, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: ambiziosi. Terminate le feste di rito, i nati Capricorno potrebbero non avere altro in testa che far funzionare a dovere i loro progetti in essere, sia di natura pratica che professionale, e per riuscirci metteranno in campo questo giovedì una spiccata ambizione.

2° posto Vergine: pazienti. Eventuali equivoci e contrattempi, figli della retrogradazione mercuriale e dell'opposizione Luna-Nettuno, sembrerebbero non scalfire gli imperturbabili nati Vergine in questo giorno invernale, specialmente le prime due decadi che si riveleranno oltremodo pazienti.

3° posto Acquario: amorevoli. La qualità regina del carnet caratteriale di casa Acquario in questo giorno di metà settimana sarà, c'è da scommetterci, l'amorevolezza che emaneranno nei riguardi del partner, dei figli e della famiglia d'origine.

I mezzani

4° posto Toro: intuitivi. Trovare soluzioni pratiche nel settore lavorativo parrà essere un gioco da ragazzi per il primo segno Fisso nel corso del 12 gennaio, coi i nati del segno che sembreranno godere di ottime capacità intuitive che gli consentiranno di risolvere ogni intoppo.

5° posto Leone: focus familiare. Qualche grana ciclica inerente la cerchia famigliare potrebbe balzare in primo piano questo giovedì, col parterre astrale che suggerirà ai nati del segno di affrontarla in via definitiva prima dell'inizio del mese dell'anti-compleanno.

6° posto Bilancia: prenderne atto. I rapporti relazionali risentiranno, con buona probabilità, di qualche tensione, equivoco od omissione che li renderà meno scorrevoli del solito.

A fronte di ciò, i nati Bilancia farebbero bene questo giovedì a prenderne semplicemente atto, evitando come la peste bubbonica di lanciarsi in chiarimenti di sorta.

7° posto Scorpione: certezze crollate. Se il giovedì di casa Scorpione fosse un pavimento sarebbe malconcio e pieno di buche, un po' come alcune certezze esistenziali che parranno venir meno nelle ventiquattro ore in questione, intimando al segno Fisso di porre solide basi su altri versanti.

8° posto Cancro: tenere il punto. Il neo dei nati Cancro in questo giorno di gennaio potrebbe essere rappresentato da alcune persone che cercheranno di convincerlo ad abbandonare certe convinzioni. Il segno d'Acqua, però, penserà bene di non farsi trascinare decidendo di tenere il punto.

9° posto Ariete: brusca frenata. Giornata d'inizio anno dove il corpo dei nati Ariete sembrerà gridare a gran voce di aver bisogno di una pausa, o perlomeno di una netta attenuazione dei ritmi tenuti nell'ultimo periodo, col segno di Fuoco che farebbe bene a dargli ascolto.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: attriti professionali. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto sul fronte professionale dei nati Gemelli, con quest'ultimi che si ritroveranno invischiati in qualche discussione dai toni accesi e non faranno altro che gettare benzina sul fuoco.

11° posto Sagittario: sfuggenti. Gli arcieri che si saranno messi in testa di non rispondere ad alcune domande in campo amoroso, questo giovedì difficilmente cambieranno idea soddisfacendo la curiosità della dolce metà.

12° posto Pesci: amore flop. L'atmosfera nel ménage amoroso di casa Pesci, ancor più del primo decano, potrebbe essere tutt'altro che zeppa di coccole e affetto, anzi il clima che si respirerà in coppia risulterà gelido al pari del Polo Sud.