L'Oroscopo è pronto a mettere in discussione le previsioni zodiacali di giovedì 12 gennaio. Sul piatto della bilancia, in attesa di essere valutati, i sei simboli relativi alla prima tranche zodiacale. Ansiosi di sapere quali saranno i segni ritenuti fortunati e quelli costretti a stare "alla finestra"?

Diciamo subito che a questo giro a gongolare saranno gli amici Gemelli, favoriti dall'ottimo trigono Marte-Venere. Un pelino più su in classifica stelline risulteranno i nati sotto al segno del Toro, splendidamente supportati dalla coppia Sole-Mercurio, entrambi in trigono a Urano.

Curiosi di scoprire di più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 12 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 12 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 12 gennaio mette in chiaro una giornata davvero molto positiva. In amore, le stelle ravviveranno il vostro rapporto di coppia, colorandolo di un senso di poesia che non guasta. In generale la quotidianità risulterà molto più godibile e apprezzata rispetto ai giorni scorsi. Il supporto della Luna poi, di certo vi permetterà di portare a termine dei compiti impegnativi e infine di sentirvi pienamente soddisfatti del risultato ottenuto.

Vi siete impegnati moltissimo in quest'ultimo periodo, adesso vi meritate pienamente un po' di complimenti e perché no, magari anche una doppia dose di coccole da parte di chi amate. Nel lavoro, riceverete un complimento da una persona che collabora indirettamente con voi e ne rimarrete lusingati. Con calma ricambierete l'elogio accompagnandolo con trasporto e benevolenza.

Toro: 'top del giorno'. La classifica a stelline a questo giro vi premia! In amore, non vi sarà più la necessità di scegliere la solitudine, ma troverete ottimismo e condivisione in un ambiente familiare congeniale oppure nel comfort generale degli affetti restituiti dal vostro partner. Mettete da parete eventuali incomprensioni d'amore puntando decisamente verso qualcosa di innovativo, tassativamente da fare in due.

Molto bene anche l'amicizia e tutto ciò che avesse a che fare con le emozioni e i sentimenti in generale. Nel lavoro, la Luna vi consiglia di sfoderare le vostre competenze tecnologiche per fare nuovi avanzamenti. Sarete particolarmente brillanti e qualcuno potrebbe restare piacevolmente colpito dalle vostre idee o dalle vostre proposte.

Gemelli: ★★★★★. Pronti a volare in campo sentimentale? Certo che si, anche se pure in ambito lavorativo non è che andrete male, anzi. In amore, le stelle vi concederanno una fase stupenda di intesa con la persona amata. Venere in trigono a Marte vi toccherà direttamente nel profondo del cuore, armonizzando la vita di coppia attraverso occasioni o nuove opportunità da sfruttare.

Sappiate farne tesoro, non sprecate questo periodo buonissimo chiedendo l'impossibile al vostro partner, ma godetevi l'attimo con serenità e senza pretese. Un cielo azzurro, a coloro con problemi, presto preparerà una sponda stabile alla quale approdare dopo varie peripezie. Questa "sponda" potrà essere rappresentata da una persona cara oppure da una situazione nella quale vi troverete perfettamente a vostro agio. Nel lavoro, l'attuale vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti che cercate.

Oroscopo di giovedì 12 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. In programma un periodo un po' smorto, abbastanza difficile sa mettere in sicurezza.

In amore, sarete piuttosto esigenti nei confronti di chi vi sta a fianco, tendendo a chiedere sempre molto: sappiate che non sempre gli altri sono disponibili a dare tutto ciò che si desidera. Cercate di non esagerare, accontentandovi di ciò che già avete o che riceverete. Appena pensate di poter stare un attimo tranquilli, ecco che accade qualcosa da dover affrontare velocemente: fatelo senza titubanze! Voi vi fate sempre trovare pronti ma a volte vi stancate e in questi giorni qualsiasi problema vi fa letteralmente innervosire. Nel lavoro, durante questa giornata sarete soggetti a distrazioni, dimenticanze e qualche contrattempo negli spostamenti: attenzione, quindi, ai documenti e agli appuntamenti!

Leone: ★★★. Giornata quasi tutta in salita per molti del segno. In amore, un Nettuno dispettoso disseminerà la vostra relazione di dubbi e di perplessità. Se lascerete spazio a troppe domande, alla fine non sarete più in grado di trovare nessuna risposta. Molto meglio vivere e lasciar vivere, senza iniziare una discussione con chi avete accanto, magari per futili motivi. Anche Giove sarà ostico per il vostro segno (opposizione): arrabbiatissimo, manderà i suoi influssi dissonanti e questo vi porterà a vivere con insofferenza alcuni momenti della giornata. Consiglio: evitate di reagire in modo eccessivamente negativo davanti a eventuali eventi fuori controllo, ok? Nel lavoro, fate attenzione alle situazioni che non vi convincono fino in fondo.

Viste le dissonanze astrali, potrebbero esserci diversi intralci nei vostri affari.

Vergine: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì 12 gennaio, indica un periodo abbastanza costante, non negativo ma nemmeno da "strapparsi i capelli" dalla gioia. In amore comincerete a sintonizzare il rapporto con la dolce metà, dopo diversi giorni in cui non siete risultati proprio sulla stessa lunghezza d’onda. Venere vi chiederà a mostrare con sincerità i vostri sentimenti al partner, il quale si ammorbidirà dalla gioia. In questo periodo vi renderete conto di qualcosa di importante a cui non avevate dato il giusto peso fino a ora: quello che vedrete vi stupirà e vi piacerà molto. Potrebbe essere qualcosa capace di cambiare la vita in meglio, rendendovi più sereni e fiduciosi riguardo il futuro?

Chi lo sa... Nel lavoro invece, il cielo risulta essere sereno e nulla riuscirà a preoccuparvi o a distogliervi da uno stato di benessere psicofisico che avete creato con i colleghi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 12 gennaio.