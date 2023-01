L'Oroscopo della settimana presenta le previsioni zodiacali dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023. In evidenza in questo frangente sono le analisi astrali sulla sestina compresa dalla Bilancia fino a Pesci.

A questo giro ad avere la meglio tra i simboli astrali in analisi risultano senz'altro i Pesci, favoriti dall'Astrologia con un ottimo nove in pagella. Periodo buono anche per Sagittario e Capricorno, mentre la Bilancia potrebbe avere a che fare con un periodo poco soddisfacente.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare l'attesissima classifica settimanale con le stelline attribuite ai prossimi sette giorni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Settimana monca di qualcosa in grado di dare respiro alle normali attività quotidiane. Astri poco di parte promettono di rallentare non poco il vostro passo, magari scombussolando qualcuno tra i vostri programmi. Il consiglio è quello di non sottovalutare nulla, martedì e sabato, nemmeno le cose che potrebbero sembrare poco rilevanti. Sabato invece aprite bene gli occhi ma soprattutto le orecchie: cercate di ascoltare con attenzione chi vi parla in modo sibillino o con frasi a doppio senso. Sul lavoro non mancheranno nodi da sciogliere ma ricordate, possedete già tutti i mezzi per uscire alla grande da qualsiasi impasse.

Soprattutto giovedì dedicatevi alla vostra bella storia d’amore.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ giovedì 2 febbraio;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 1, venerdì 3;

★★★ martedì 31, sabato 4;

★★ domenica 5 febbraio 2023.

♏ Scorpione: voto 6. Si prevede un periodo sufficientemente alla portata. Lavoro e denaro saranno in primo piano.

Ci saranno alcune questioni da dover affrontare e sistemare con urgenza: fatelo, sappiate che non potrete più rimandare al altra data, pena l'insuccesso oppure una magra figura. Ciò non significa, tuttavia, che tutto il resto debba essere relegato in secondo piano, sia chiaro. In altre parole dovrete essere coscienti di mettere in pratica quel famoso detto che recita "un colpo al cerchio e uno alla botte".

Nel frattempo sconsigliamo di trascurare troppo la vita privata: vi saranno delle situazioni da prendere in considerazione. In amore, la strada da percorrere dovrà essere quella della sincerità: parlate chiaro!

La classifica della settimana attribuita al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 30, sabato 4;

★★★★ martedì 31, venerdì 3, domenica 5;

★★★ mercoledì 1° febbraio;

★★ giovedì 2 febbraio 2023.

♐ Sagittario: voto 7. Si avvicina un periodo abbastanza buono e un pizzico stimolante. Anche se ad inizio settimana, probabilmente, potreste avvertire i nervi salire a fior di pelle, controllatevi, soprattutto in ambito famigliare e professionale. Seppur abbiate gran parte della ragione dalla vostra, mantenete un aplomb paziente: non ve ne pentirete di certo.

Venerdì molti dei vostri impegni non comporteranno troppa fatica e, anzi, sarete disposti ad anche ad andare oltre. Giovedì sarete di ottimo umore e a poterne giovare certamente saranno coloro che avranno contatti con voi: persone care, conoscenti, colleghi. Sabato fate in modo di divertirvi, ma non trascurate la persona amata: avrà particolarmente bisogno della vostra presenza.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ giovedì 2 febbraio;

giovedì 2 febbraio; ★★★★★ venerdì 3, sabato 4;

★★★★ mercoledì 1, domenica 5;

★★★ lunedì 30 gennaio;

★★ martedì 31 gennaio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. La Luna, dapprima in Gemelli e poi in Cancro, martedì e mercoledì vi volterà le spalle!

Tranquilli, in compenso avrete comunque diversi pianeti schierati, seppur parzialmente, dalla vostra parte. Sarà una buona settimana, anche se in determinati frangenti risulterà più faticosa del solito. Troverete il modo per organizzare il vostro tempo libero, pertanto i riscontri positivi non mancheranno. In amore se siete in stato singolo, rompete gli indugi e buttatevi: non ve ne pentirete. La Luna in avvicinamento al Leone, venerdì, vi aiuterà a massimizzare alcune tempistiche con ottimi risultati. Non mettere in secondo piano gli affetti, martedì: il rischio concreto sarà quello di causare una bufera!

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ venerdì 3 febbraio;

venerdì 3 febbraio; ★★★★★ sabato 4, domenica 5;

★★★★ lunedì 30, giovedì 2;

★★★ mercoledì 1° febbraio;

★★ martedì 31 gennaio.

♒ Acquario: voto 6.

Questa settimana vorreste trascorrere un periodo tranquillo, ma ciò non sarà possibile nel corso di giovedì o venerdì: potreste dover fare i conti con imprevisti o scocciature di varia natura. In alcuni frangenti sarà necessario anche tutto il vostro impegno affinché alcune situazioni si rimettano in ordine. Coraggio e fiducia, ok? Se vi può consolare, sappiate che la parte iniziale e quella finale della settimana saranno all’insegna di acque calme, forse pure un tantino baciate dalla buona sorte, chissà! In amore le idee saranno un po’ confuse, in compenso saprete farvi apprezzare grazie alla vostra grande e riconosciuta sensibilità. Se necessario, correggete il tiro senza temporeggiare troppo.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 30, martedì 31;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4, domenica 5;

★★★ venerdì 3 febbraio;

★★ giovedì 2 febbraio 2023.

♓ Pesci: voto 9. Ottimo periodo tutto da godere in serenità e massima tranquillità. Il finale di weekend non sarà come nelle attese: concluderete questa settimana con l’umore non dei migliori, ma d’altra parte i motivi non mancheranno. Diciamo che domenica potreste dover fare i conti un bel po’ di problemi da risolvere. Per fortuna troverete calore e conforto fra gli amici e i familiari, anche se resteranno in sospeso alcune questioni non piacevoli. Una cosa per volta, l'importante sarà pensare e agire da veri e convinti positivi.

Nel periodo saranno in atto dei cambiamenti di una certa rilevanza: cercate di affrontarli con la massima serenità possibile. L’amore intanto procederà molto bene, solo, dovreste avere più attenzioni con partner e famiglia in generale.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: