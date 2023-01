L'oroscopo di sabato 14 gennaio ha in serbo tanti cambiamenti. Le previsioni astrologiche sono pronte a narrare gli eventi di maggiore impatto sulla vita lavorativa, sociale e sentimentale dei segni zodiacali. Alcuni accetteranno le conseguenze delle loro azioni, mentre altri cercheranno in tutti i modi di opporsi al fato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 14 gennaio.

Previsioni astrologiche di sabato 14 gennaio

Ariete: non accetterete di buon grado le opinioni del partner. Non vi sentirete capiti e questo creerà una frattura ancora più marcata dei giorni precedenti.

Avrete bisogno di un dialogo sincero e responsabile. Azioni istintive o legate al desiderio di vendetta non faranno altro che peggiorare le cose.

Toro: non vi impegnerete abbastanza sul lavoro. Avrete così tante preoccupazioni a cui pensare da non riuscire a trovare la giusta concentrazione. Questa giustificazione, però, non vi consentirà di passarla liscia con il capo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a tenere sotto controllo lo stress.

Gemelli: niente e nessuno riuscirà a fermare il vostro spirito combattivo. In amore e sul lavoro non vi tirerete indietro. Avrete il coraggio di dare voce ai vostri pensieri, senza alcun tentennamento. Ovviamente, in base al contesto, otterrete reazioni diverse, ma sarete fieri di voi stessi.

Cancro: questa giornata inizierà nel migliore dei modi. Finalmente, vi sentirete abbastanza fiduciosi da compiere la mossa desiderata. Non peccherete di arroganza ma, al contrario, sarete aperti e disponibili con il prossimo. La vostra dolcezza potrebbe fare colpo su una persona molto speciale.

Oroscopo del giorno 14 gennaio

Leone: non riuscirete ancora a sanare le vostre ferite. Sarà una giornata impegnativa dal punto di vista emotivo. Cercherete conforto nei vostri hobby preferiti e nelle parole delle persone care. I ricordi vi faranno male, ma l'unico modo per andare avanti sarà prendere coscienza della situazione.

Vergine: riceverete sostegno da parte di una persona inaspettata. Rimarrete davvero molto sorpresi perché vi renderete conto di un netto cambiamento nel vostro rapporto. Vorrete approfondire la cosa, ma procederete con attenzione. Non sarete disposti, infatti, ad accettare un'altra delusione.

Bilancia: sentirete ardere il fuoco della passione. Il rapporto di coppia andrà a gonfie vele. Non avrete alcuna intenzione di cambiare la direzione intrapresa perché sarete molto fieri dei vostri sforzi. Potrete vantare una profonda sintonia con il partner, ma attenzione a non dare nulla per scontato.

Scorpione: ritroverete il sorriso. Sarà una giornata decisamente positiva per il vostro segno. Riuscirete a realizzare gli obiettivi desiderati e a tenere fede ai vostri impegni.

Non sopporterete l'invadenza e le domande eccessive. Preferirete mantenere un rapporto distaccato con il prossimo.

Oroscopo e profili zodiacali del 14 gennaio

Sagittario: sarete spensierati e fiduciosi. Raggiungerete un ottimo risultato sul posto di lavoro. Questo vi donerà tanta fiducia in voi stessi. In amore, però, non sarete molto loquaci. Non sarete disposti a intraprendere una nuova relazione di coppia perché, al momento, preferirete stare soli.

Capricorno: proverete un pizzico di frustrazione davanti ai successi degli altri. Farete fatica a gestire il desiderio di competizione, ma questo non sarà un buon metodo per dare il massimo sul lavoro. Le persone care cercheranno di farvi comprendere questo aspetto, ma vi opporrete con forza.

Acquario: non accetterete, con facilità, le circostanze. Tenderete a porvi mille interrogativi e a cercare di cambiare la realtà. I vostri sforzi porteranno pochi risultati. Le previsioni astrologiche vi consigliano di rivedere le vostre strategie. Ci sarà modo di aggiungere qualcosa di nuovo.

Pesci: crederete nell'amicizia, ma tenderete a fidarvi un po' troppo del prossimo. Difficilmente metterete in dubbio le parole delle persone care e stringerete nuovi legami con facilità. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non raccontare subito i vostri segreti più personali, ma di ponderare bene le situazioni.