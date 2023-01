L'oroscopo di venerdì 20 gennaio ha in serbo molte sorprese. Le previsioni astrologiche, prendendo in esame i transiti planetari, sono pronte a svelare gli accadimenti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni saranno affettuosi, mentre altri non riusciranno ad aprirsi con il prossimo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 gennaio.

Previsioni astrologiche di venerdì 20 gennaio

Ariete: potrete contare sulla presenza di una persona davvero affettuosa. Le sue parole vi aiuteranno a osservare il mondo da un altro punto di vista.

Sentirete il bisogno di aprirvi con lei, ma ci saranno degli argomenti che ancora vi metteranno in crisi. Avrete bisogno di metabolizzarli meglio prima di parlarne.

Toro: avvertirete sentimenti contrastanti. Non riuscirete ad avere un quadro chiaro del rapporto di coppia. Vorrete confrontarvi con il partner per capire come comportarvi, ma troverete un muro davanti a voi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di fare caso ai piccoli gesti.

Gemelli: sarà una giornata decisamente serena. Vi sentirete pronti ad affrontare gli impegni di lavoro senza alcun tentennamento. Non avrete paura di sbagliare perché, da ogni errore, trarrete insegnamenti molto importanti. Sarete di esempio ai vostri colleghi, anche se non tutti lo ammetteranno.

Cancro: le mura domestiche inizieranno a diventare una prigione per voi. Trascorrere troppo tempo in casa non vi consentirà di esprimere tutto il vostro potenziale. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a modificare le strategie adottate e l'approccio alla quotidianità.

Oroscopo del giorno 20 gennaio

Leone: apparirete un po' spaesati. I recenti cambiamenti hanno inciso profondamente nella vostra vita. Dovrete adattarvi a nuove circostanze che, da un certo punto di vista, potranno rappresentare anche una risorsa. Di certo, non avrete alcuna intenzione di gettare la spugna.

Vergine: sarete molto critici con il partner.

Non lo perdonerete facilmente e farete fatica ad accettare i suoi errori. Vi fossilizzerete su piccoli dettagli che, in altri contesti, non avrebbero alcun valore. La persona amata potrebbe risentirsi un po' per questo atteggiamento. Le cause saranno da ricercare dentro voi stessi.

Bilancia: vorrete stare al centro dell'attenzione. Il lavoro si trasformerà in un palco dove esibirvi. Questo non piacerà affatto ai colleghi di lavoro. Potreste ricevere attacchi vivaci e parole poco carine. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mitigare alcuni atteggiamenti per non peggiorare le cose.

Scorpione: la persona amata vi farà soffrire. Purtroppo, non riuscirete a trovare il modo per risolvere le vostre incomprensioni.

Continuerete a parlarvi tramite frecciatine e parole poco chiare. Questo comporterà una battuta d'arresto nel vostro rapporto: mettete da parte l'orgoglio.

Previsioni zodiacali del 20 gennaio

Sagittario: avrete una prova molto importante da affrontare. Temerete di non essere all'altezza per via della poca concentrazione. Ultimamente siete stati rapiti dalle tensioni del rapporto di coppia. Per fortuna, riuscirete a trovare una valida soluzione a tutto questo.

Capricorno: sarete allegri e spensierati. Non dedicherete tempo ai pensieri negativi perché avrete molte cose belle di cui occuparvi. Gli amici desidereranno condividere alcune esperienze con voi. Non vi tirerete indietro, neanche davanti alle proposte più spericolate.

Potrebbe essere il momento giusto per l'amore.

Acquario: avrete poco tempo da dedicare alla famiglia e agli amici. Sarete completamente travolti dal lavoro. Inizierete ad avvertire una spiacevole pressione. Per prendere una decisione definitiva, dovrete fare luce sui vostri desideri più profondi e sulle vostre emozioni. In caso contrario, rimarrete sempre allo stesso punto.

Pesci: non proverete alcuna vergogna nell'esprimere i vostri sentimenti. Al contrario, sarete molto aperti con il partner e con gli amici. Le vostre dolci parole lasceranno il segno e rallegreranno tanti cuori. Non saranno previsti cambiamenti imminenti in ambito lavorativo o affettivo.