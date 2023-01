L'Oroscopo di lunedì 23 gennaio ha numerose sorprese in serbo: come di consueto, in base ai transiti planetari, le previsioni astrologiche sveleranno l'andamento della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei nati sotto i vari segni zodiacali.

Ecco tutti i dettagli sull'oroscopo del 23 gennaio.

Previsioni astrologiche di lunedì 23 gennaio

Ariete: dimostrerete di tenere molto alla vostra famiglia. Le starete accanto in ogni circostanza. Sarete pronti a sacrificare le vostre esigenze pur di proteggere le persone care. Sarà un comportamento ammirevole che, sorprendentemente, potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno di inaspettato.

Toro: darete un valore particolare al lavoro. Lo metterete al primo posto perché saprete che, per raggiungere determinati traguardi, dovrete seguire un percorso ben preciso. Non avvertirete la stanchezza, anche se tirare troppo la corda non vi farà bene. Sarà necessario adottare un atteggiamento equilibrato.

Gemelli: apparirete un po' tesi. Non terrete in grande considerazione le giustificazioni del partner. Per il momento, infatti, non sarete pronti a perdonarlo. Questo potrebbe creare una frattura di coppia. Ovviamente, ci sarà modo di sistemare le cose, ma dovrete volerlo con tutte le vostre forze.

Cancro: proverete a rimettervi in forma. Sarete stanchi di seguire una dieta poco equilibrata.

Vi impegnerete per introdurre delle novità concrete nella vostra vita. Alimentazione e sport saranno ai primi posti. Vi sentirete molto meglio anche con voi stessi. Alcuni amici proveranno a seguire il vostro esempio.

Oroscopo del 23 gennaio

Leone: deciderete di impegnarvi al massimo sul lavoro. Proverete un amore particolare verso la vostra professione, ma saprete di poter fare molto di più.

Le previsioni astrologiche consigliano di non arrendervi davanti a determinate difficoltà. Saranno un'ottima occasione per crescere.

Vergine: la giornata vi sorride. L'assetto astrale sarà particolarmente positivo, soprattutto in ambito sentimentale. Le cose, però, anche sul lavoro, seguiranno il loro corso. Potrete contare sull'affetto delle persone che vi vogliono bene.

Ricambierete con altrettanto entusiasmo.

Bilancia: adotterete un atteggiamento sereno. Sarete stanchi di preoccuparvi di problemi inutili. Sul posto di lavoro, vi dimostrerete responsabili e ricchi di proposte. Però, cercherete di non invadere i progetti dei vostri colleghi. Gli darete poca confidenza per non creare spiacevoli equivoci.

Scorpione: vorrete ricevere delle dimostrazioni d'affetto da parte della persona amata. Senza un suo gesto, continuerete a mantenere la vostra posizione. Sarà una giornata complessa, caratterizzata da emozioni differenti. In alcuni momenti vi sentirete persi, mentre in altri tenderete ad appoggiarvi ai vostri cari.

Previsioni zodiacali del 23 gennaio

Sagittario: vi prenderete cura dell'incolumità degli altri.

Eviterete qualsiasi situazione di pericolo perché non vorrete trovarvi in brutte situazioni. Preferirete vivere una giornata serena, all'insegna del lavoro e degli affetti famigliari. Vi piacerà molto conoscere nuove persone.

Capricorno: questa giornata sarà caratterizzata da piccole sorprese. Il vostro umore, con il passare delle ore, migliorerà sensibilmente. Avrete modo di lavorare su nuovi progetti e di concentrarvi su tutti i vostri interessi. Il partner apparirà un po' stressato, ma non si separerà da voi.

Acquario: vi divertirete molto a sperimentare nuove ricette in cucina. Sarà piacevole usare la vostra inventiva per creare piatti buonissimi. La cosa più appagante sarà poter rendere felici le persone care.

Il loro sorriso, infatti, farà tutta la differenza del mondo. Non avrete paura di osare.

Pesci: l'ambiente famigliare inizierà a starvi stretto. Avrete bisogno di uscire di casa e di immergervi in nuovi contesti. Ovviamente, questo atteggiamento riceverà reazioni contrastanti. La famiglia sarà un po' preoccupata, mentre gli amici vi inciteranno a fare di più.