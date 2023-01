L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 gennaio 2023 è pronto a dare info in merito al possibile andamento riservato dall'Astrologia ai prossimi sette giorni. Ad essere messa "sottosopra" la quarta settimana di questo mese, spulciata in profondità e confrontata con i sei segni della prima sestina zodiacale.

Passiamo pure a dare voce alle previsioni zodiacali da lunedì 23 a domenica 29 gennaio in modo da conoscere non solo il responso astrologico ma anche la classifica stelline attribuita ai singoli segni.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. In programma una bellissima settimana di gennaio. Rispetto alle turbolenze della scorsa, questa nuova settimana appare sicuramente molto più serena e assai vivibile. Alcuni aspetti negativi saranno ancora in onda ad inizio periodo ma saranno meno meno attivi; ciò vi consentirà una salutare tregua e un certo benessere. La Luna sarà, da mercoledì, molto positiva in quanto presente nel vostro segno, regalando fortuna e positività in ciò che interessa. Mercoledì sembra essere anche una giornata fortunata per chi desiderasse iniziare qualcosa che possa valorizzare o semplicemente migliorare la qualità della vita. Saprete dare il giusto peso e valore alle cose, senza peccare né di benevolenza, né di ingiustizia.

La classifica della settimana di competenza dell'Ariete:

Top del giorno mercoledì 25 gennaio (Luna nel segno);

mercoledì 25 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ martedì 24 e domenica 29;

★★★ lunedì 23 gennaio.

♉ Toro: voto 8. Ottima settimana per voi nativi. La Luna nuova di sabato, infatti, inaugurerà per voi un modo migliore di vivere e di rapportarvi alla vita quotidiana.

In tutto questo, certamente darà una grossa mano una rinnovata volontà unita al fatto di voler raggiungere a tutti i costi alcuni obbiettivi importanti. L'Astrologia del periodo darà il via a nuove energie, sicuramente molto più forti e sicure del solito, consentendo, anzi imporrendo un atteggiamento più solido, orgoglioso e autonomo.

In campo sentimentale inizierà una fase più individualista, in cui le energie si concentreranno più su se stessi e meno sulle questioni altrui. Infine, il bellissimo aspetto della vostra Luna, sabato e domenica sarà una garanzia per un weekend ricco di entusiasmo e iniziative.

La classifica settimanale di competenza del Toro:

Top del giorno sabato 28 gennaio (Luna in Toro);

sabato 28 gennaio (Luna in Toro); ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27 e domenica 29;

★★★★ mercoledì 25 gennaio;

★★★ martedì 24 gennaio;

★★ lunedì 23 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6. Le stelle di questa settimana sembrano volervi concedere un piccolo assaggio di quello che potreste trovare più in là nel tempo. Un buona fortuna celeste tra non molto - sicuramente a fine gennaio/metà febbraio - riguarderà proprio il vostro sensibile segno.

Nei prossimi giorni intanto, già a partire da lunedì, la sfortuna smetterà di essere appiccicata a tanti del segno, restituendo voglia di fare e buona logica al vostro modo di comportarvi. Intanto, mercoledì e giovedì evitate eccessi di rabbia o energie sprecate inutilmente: a qualcuno che interessa la vostra persona sicuramente non andrà a genio questo modo di essere. Insomma non vi resta che sedervi e godervi lo spettacolo: gli astri non vi deluderanno a patto che non facciate cose strane o non chiediate la luna nel pozzo.

La classifica della settimana di competenza dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 23 e sabato 28;

★★★★ martedì 24, venerdì 27 e domenica 29;

★★★ giovedì 26 gennaio;

★★ mercoledì 25 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

Sarà una settimana di vera rinascita. In tanti del segno state vivendo un momento intenso; Venere impone relazioni e amori puri, intelligenti, crudelmente e implacabilmente profondi e lucidi. Insomma tanta roba, anche per un segno che vive di forza e di energia come il vostro. Così, mentre vivete e godete di un modo intelligente e fortunato di fare le cose, chi vi è accanto rischia di esagerare un po’ con le idee, le intuizioni e le congetture precludendosi preziose opportunità. D’altro canto, vedrete in alcune persone l’immagine di voi stessi, come riflessa in uno specchio. Non vi resta che stare il più possibile tranquilli, calati nella comoda parte dello spettatore. Ce la farete? Certo che si, servirà solamente un pizzico di pazienza in più.

La classifica settimanale di competenza del Cancro:

★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26 e venerdì 27;

★★★ domenica 29 gennaio;

★★ sabato 28 gennaio.

♌ Leone: voto 6. Dopo aver minacciato (e probabilmente messo in pratica) fulmini e saette, ora qualcuno di vostra conoscenza sembra essere più docile, tollerante e comprensivo nei vostri confronti. Non che ora tutto sia idilliaco, però non potrete non notare una particolare predisposizione - da parte di chi ben sapete - nel cercare di trovare punti di incontro o di dialogo. Tutto ciò potrebbe sembrarvi strano, tuttavia questo saprà aiutarvi a vivere e a sperimentare situazioni e contesti costruttivi e intelligenti, impensabili solo pochi giorni fa.

Vi convincerete cosi a sotterrare l’ascia di guerra per concedere finalmente spazio al benessere, alle cose che vi fanno stare bene preparando il corpo e la mente alla dolcezza della stagione che sta per arrivare. Novità in arrivo in ambito lavorativo.

La classifica della settimana di competenza del Leone:

★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26 e domenica 29;

★★★ sabato 28 gennaio;

★★ venerdì 27 gennaio.

♍ Vergine: voto 5. Sarà una settimana non troppo semplice da vivere. Calma e sangue freddo, niente è mai perso a priori: ricordate poi che gli artefici delle vostre sconfitte siete sempre e solo voi. È vero che, soprattutto nel finale di settimana, rischierete di farvi assalire da atteggiamenti in bilico tra l’incerto e l’ambiguo, ma siete sicuri che la scarsa qualità delle relazioni dipenderà solo da vostre colpe o responsabilità?

A voler sentire le stelle, sembrerebbe proprio di no: al contrario, qualcuno accanto a voi sembra dibattersi nel tentativo di liberarsi da legami e impedimenti, e voi rischiate di finire nella mischia. Gli astri vi consigliano di evitare ogni fatica eccessiva: al bando tutto ciò che complichi o che solo renda meno facile il vostro fare. Buone notizie in arrivo lunedì.

La classifica settimanale di competenza della Vergine:

★★★★★ lunedì 23 gennaio;

★★★★ martedì 24, sabato 28 e domenica 29;

★★★ mercoledì 25, venerdì 27 gennaio;

★★ giovedì 26 gennaio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 gennaio e la classifica finale.