L'Oroscopo settimanale dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 è pronto a dare risalto all'Astrologia del periodo. Sotto analisi la settimana a cavallo tra le fine di questo mese di gennaio e quello di febbraio, messa a confronto con la prima sestina dello zodiaco rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La carta del cielo del periodo ci mostra l'ingresso della Luna in Gemelli messa in programma per lunedì 30 gennaio: di fatto questo transito darà inizio al tour settimanale dell'Astro d'Argento. Mercoledì 1° febbraio, invece, dalle ore 21:11 osserveremo il passaggio della Luna in Cancro.

L'ingresso della Luna in Leone, previsto per sabato 4 febbraio, porrà fine al percorso settimanale della Luna nei segni.

Iniziamo pure a dare risalto alle previsioni zodiacali da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio: ansiosi di conoscere il responso astrologico e la posizione in classifica stelline attribuita al vostro segno di nascita?

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Vi attende una settimana abbastanza intensa, comunque costellata di belle novità e di eventi che non avreste potuto prevedere. Certo, alla fine la stanchezza si farà sentire ma il bilancio sarà certamente più che soddisfacente. In campo lavorativo alcuni nodi cominceranno a sciogliersi, mentre in amore dovreste essere un tantino più audaci.

Forse a metà settimana tenderete a perdere la solita tranquillità: calma! E poi alcuni doveri potrebbero risultare un pochino stretti, facendovi sentire in una sorta di prigione. Sul lavoro intanto sarete efficaci, anche se in alcuni momenti potreste veder moltiplicati difficoltà e impegni. Staccate la spina nel fine settimana, ma fatelo totalmente!

I rapporti di coppia funzioneranno bene, i single faranno incontri promettenti.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Ariete:

Top del giorno domenica 5 febbraio;

domenica 5 febbraio; ★★★★★ lunedì 30 e sabato 4;

★★★★ martedì 31 e venerdì 3;

★★★ giovedì 2 febbraio;

★★ mercoledì 1 febbraio.

♉ Toro: voto 6. Continua il periodo a fasi alterne, con periodo buoni, passabili e meno buoni.

Diciamo che i maggiori ostacoli potreste incontrarli sul fronte lavorativo, in particolar modo nelle giornate di martedì o venerdì. Un consiglio? Provate a cambiare mosse anziché ripetere sempre le stesse azioni di sempre. La vita di coppia invece procederà all’insegna della massima tranquillità; forse ci vorrebbe una maggior dose di passione ma, tutto sommato, non potete affatto lamentarvi di come evolve il periodo. Riuscirete anche a risolvere un difficile problema grazie all’intervento di una persona che vi è molto cara. Se avete discussioni aperte o quant'altro, mettete da parte eventuali questioni di principio e anche quella vostra perenne voglia di rivalsa e aprite un dialogo sereno e chiarificatore.

In campo professionale in questo periodo paga la sincerità, seppur accompagnata da un pizzico di faccia tosta che non guasta...

La classifica della settimana attribuita al segno del Toro:

★★★★★ mercoledì 1 e giovedì 2;

★★★★ lunedì 30, martedì 31 e venerdì 3;

★★★ domenica 5 febbraio;

★★ sabato 4 febbraio.

♊ Gemelli: voto 9. Settimana da nove e pure "con lode". La Luna, da lunedì in armonia col vostro segno, vi renderà forti, determinati e particolarmente acuti. Questa che sta per arrivare certamente sarà una settimana davvero buona e proficua. In campo professionale intanto sarebbe opportuno, se non addirittura necessario, serrare i tempi una volta per tutte. D’altra parte sapete bene che potete fare affidamento solo su persone valide.

In alcuni frangenti invece saprete adottare il giusto registro a seconda del vostro interlocutore, e questa non sarà certo una cosa da nulla, anzi! I risultati alla lunga, seppur estemporanei, saranno graditi. E l’amore? Forse deciderete di dire una bugia bianca, ossia a scopo di bene. Il buon periodo certamente aumenterà le frecce al proprio arco se siete single, offrendo ottime occasioni su un piatto d’argento: non lasciatele scappare! Allo stesso tempo non rimandate decisioni importanti ma prendetele e non voltatevi più indietro...

La classifica settimanale attribuita al segno dei Gemelli:

Top del giorno lunedì 30 gennaio (Luna nel segno);

lunedì 30 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 31, mercoledì 1 e domenica 5;

★★★★ giovedì 2 e sabato 4;

★★★ venerdì 3 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10.

Questa volta a fregiarsi del titolo di segno "top della settimana" siete proprio voi del Cancro. L'arrivo della Luna nel vostro segno vi metterà le ali in molte situazioni. Saranno favoriti gli acquisti, soprattutto quelli di una certa importanza. Cimentatevi con le trattative, anche perché vi riusciranno bene e il tornaconto in moneta sarà decisamente positivo. In campo professionale altresì, se non tutto almeno gran parte scorrerà davvero bene, a patto di non esagerare però: alzare troppo la mira potrebbe essere troppo azzardato. Cercate una via di mezzo fra l’ambizione e l’umiltà. In amore avrete la giusta carica per mantenere ritmi alti e ottenere risultati degni delle vostre aspettative.

Saprete anche fare da ago della bilancia in una situazione piuttosto delicata. Insieme a qualcuno di cui vi fidate, inoltre, riuscirete a correggere il tiro in eventuali situazioni non andate a buon fine.

La classifica della settimana attribuita al segno del Cancro:

Top del giorno mercoledì 1° febbraio (Luna nel segno);

mercoledì 1° febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 30, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★★ martedì 31, sabato 4 e domenica 5.

♌ Leone: voto 8. Ottimo periodo in arrivo per molti del segno. Sia la vita professionale che quella privata procederanno sul giusto binario. I sentimenti andranno di pari passo con la serenità e la voglia di fare in primo piano. Diverse situazioni apriranno la strada a progetti importanti: non temete nuove responsabilità.

Per quanto riguarda il lavoro, la voglia di crescere si tradurrà in idee e grandi saranno le capacità per poter affrontare e vincere confronti di qualsiasi genere. Non volgete lo sguardo indietro però, ma guardate al futuro con occhio fiducioso. Sfogatevi con una persona fidata se dovesse servire: saprà esservi di aiuto. E per quanto riguarda il lavoro, fate pure appello a tutta la vostra buona diplomazia. Allo stesso tempo, il consiglio è quello di riflettere sull’importanza di non lasciarsi condizionare troppo dagli altri. Per fortuna, avete accanto le persone giuste.

La classifica settimanale attribuita al segno del Leone:

Top del giorno sabato 4 febbraio (Luna nel segno);

sabato 4 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 2, venerdì 3 e domenica 5;

★★★★ mercoledì 1° febbraio;

★★★ martedì 31 gennaio;

★★ lunedì 30 gennaio.

♍ Vergine: voto 6.

In programma sette giornate mediamente intavolate sulla discreta sufficienza. La Luna, giovedì e venerdì nel segno del Cancro, non porterà grandi benefici e nemmeno Venere vi aiuterà tanto, anzi, potrebbe rendervi difficile una gestione riguardante il rapporto di coppia. La sfera economica invece non andrà come vorreste: le uscite ultimamente sono state molte e vorreste guadagnare un po’ di più per affrontare ogni incombenza senza patemi d'animo. Per fortuna avrete accanto i vostri familiari che, insieme a qualche persona davvero amica, per un verso o per un altro sapranno dare una mano. È molto probabile che nel temporeggiare troppo potreste perdere un’occasione davvero preziosa. Non mangiatevi le mani, tanto servirà a ben poco.

Piuttosto cercate di non fare più simili errori salvando il salvabile. In amore potrebbe nascere qualche tensione per qualcosa fatto dal partner che non vi piacerà più di tanto.

La classifica della settimana attribuita al segno della Vergine:

★★★★★ martedì 31 e domenica 5;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 1 e sabato 4;

★★★ giovedì 2 febbraio;

★★ venerdì 3 febbraio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.