È pronto l'oroscopo del 2 febbraio 2023. Le stelle invitano i single dell’Ariete a godersi ciò che hanno sempre desiderato dalla vita. Si prospetta una giornata impegnativa e noiosa per quelli nati sotto il segno della Vergine e meditativa per i nativi dei Pesci. Se siete curiosi di sapere che cosa hanno pianificato le stelle per voi, qua trovate le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì 2 febbraio.

L'oroscopo dell'amore per i single, giovedì 2 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Concedetevi ciò che avete sempre desiderato dalla vita: tranquillità, una pausa dai doveri quotidiani e la meditazione dello spirito.

I nati nella prima decade non dovrebbero essere testardi in quanto ciò potrebbe sconvolgere e persino spaventare la persona amata.

Toro – Molti single di questo segno non hanno proprio voglia di parlare. L'Oroscopo consiglia di trascorrere questa giornata vedendo una serie Tv oppure leggendo un buon libro. I nati nella prima decade mediteranno sul senso della vita e usciranno da questo periodo sentendosi allegri e rinati.

Gemelli – L’amore ha un ruolo decisivo nella vostra vita, tanto che sembrate un tipico single che sogna l’amore delle favole. Per i nati nella prima decade, una piccola nuvola oscurerà l’orizzonte ma presto tornerà il sole.

Cancro – Anche se non è facile, dovete fare di tutto per non perdere le staffe davanti alle questioni sciocche e banali.

Quelli che fanno parte della seconda decade che si sono innamorati di una persona incontrata qualche giorno fa, dovrebbero fare il primo passo. Se è corrisposto, questo amore durerà a lungo.

Previsioni degli astri per i cuori solitari, giorno 2 febbraio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Se avete scelto di essere single solo per sfuggire alle raccomandazioni di un parente vecchio stile e avete tanta voglia di fuggire lontano, fatelo.

Quelli della prima decade potrebbero sperimentare un cambiamento radicale. Cercate di sfruttare al meglio quello che potrebbe essere uno dei giorni più felici dell’anno.

Vergine – Le stelle non sono dalla vostra parte, quindi, aspettatevi una giornata noiosa e molto impegnativa. Quelli che appartengono alla prima decade saranno meravigliati dalla visione dell’amore e anche desiderosi di provare nuove sensazioni.

Bilancia – Non vi piace molto flirtare, perché vi ritenete troppo intelligenti per questo. Ma nel momento in cui vi troverete davanti a una persona che vi lascia senza fiato, adotterete il metodo del flirt. Se siete nati nella terza decade, sarete molto sensuali e troverete nuovi modi per conquistare il cuore della persona interessata.

Scorpione – Sapete benissimo cosa volete dalla vostra vita, le persone che ne fanno parte vi vedono come uno spirito guida, un esempio da seguire. Sentite che le emozioni forti mettono in pericolo la vostra serenità. Per i nati nella prima decade, è giunto il momento di lanciarsi in nuovi incontri.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 2 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Non lamentatevi sempre che nessuno vi vuole o che è terribile essere single, e cercate di essere di buon umore. È vero che avete avuto alcune delusioni, ma fra qualche settimana vivrete momenti belli e indimenticabili. Se siete nati nella seconda decade, potete aspettarvi una serata romantica con una persona che avete conosciuto di recente. Ricordate che i sentimenti contrastanti sono inutili e non porteranno mai alla felicità.

Capricorno – Non fidatevi troppo delle persone che vi riempiono di complimenti e di lusinghe. I tipi zuccherati nascondono sempre qualcosa. Qualsiasi cosa voi facciate, tenete bene a mente che chi vi porta in cima può facilmente buttarvi giù.

Se siete nati nella seconda decade, ascoltate i vostri sentimenti e riponete la vostra fiducia in una persona inaspettata: il vostro istinto sarà premiato.

Acquario – Nel corso della giornata potreste incontrare una persona che farà breccia nel vostro cuore, ma poi tocca a voi trasformare questo incontro appassionato in una meravigliosa storia d’amore. I nati nella terza decade possono aspettarsi novità in amore. Di conseguenza, dovrebbero essere vigili e reagire in modo appropriato.

Pesci – L'oroscopo consiglia di rilassarvi e di riflettere sugli obiettivi della vostra vita. Solo così riuscirete a dare risposte alle vostre domande. Se appartenete alla terza decade, continuate a sognare a occhi aperti: a volte i sogni possono diventare realtà, quindi provateci.