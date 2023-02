L'oroscopo del 4 febbraio 2023 preannuncia che l'Ariete cerca delle spiegazioni, i Gemelli hanno poco entusiasmo e la Vergine ha un buon momento lavorativo. Di seguito approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nel lavoro chi è rimasto fermo a lungo può sempre recuperare. La coppia è sempre in cerca di spiegazioni e i figli sono molto impegnati nello studio. Non mancano mai la vitalità e la voglia di fare.

Toro: è meglio mangiare in maniera sana ed equilibrata. Bisogna fare molta attenzioni alle questioni di carattere economico.

La coppia è finalmente pronta a ripartire con un discorso interrotto.

Gemelli: nella coppia manca l'entusiasmo di mesi fa. Le nuove relazioni possono nascere in modo molto rallentato e soprattutto prudente. Nel campo lavorativo serve qualche stimolo in più e possono arrivare delle nuove opportunità.

Cancro: nel lavoro non si possono cambiare le cose, ma possono arrivare delle soddisfazioni inattese. La coppia è pronta per incominciare un futuro migliore. In serata i single possono vincere una sfida sentimentale.

Leone: i cuori solitari possono fare degli incontri piacevoli. Nella sfera lavorativa si possono lanciare delle nuove proposte. La coppia vuole cercare delle soluzioni per evitare di chiudere la relazione.

Vergine: per la coppia, l'amore non è facile da gestire. Meglio non fare le ore piccole e seguire una dieta sana. Nel campo lavorativo le cose possono andare molto bene.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è meglio curare l'alimentazione e il fisico. Questo è il momento ideale per iniziare dei nuovi progetti di lavoro. Le relazioni nate in questo periodo hanno bisogno di molto tempo per maturare.

Scorpione: la coppia sente l'esigenza di fare tante nuove conoscenze. Nel lavoro si può cambiare velocemente programma. Per chi cerca l'amore ci può essere un cambiamento positivo.

Sagittario: nella sfera lavorativa si possono già programmare le prime mosse. I cuori solitari devono fare attenzione a non fraintendere alcune frasi.

I punti deboli sono sempre l'umore e la salute. La coppia non deve ascoltare i discorsi di alcuni parenti.

Capricorno: la coppia deve verificare la tenuta della propria relazione amorosa. Per i single sono in arrivo molte nuove emozioni. Nel lavoro può arrivare improvvisamente un grande successo.

Acquario: nel campo lavorativo ci sono sempre buone speranze. La serata può essere trascorsa in totale relax davanti alla tv. Le coppie più forti possono immaginare dei grandi sviluppi per il futuro.

Pesci: a livello sentimentale può arrivare una bella carica. Nel lavoro qualcosa non va, ma si può sempre rimediare. I single devono trovare qualcosa di interessante da fare.