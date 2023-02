Secondo l'oroscopo del fine settimana che va dall'11 al 12 febbraio i nati nel segno dello Scorpione saranno forti e ottimisti sia in amore che al lavoro, mentre Leone dovrà darsi da fare sul fronte professionale. Mercurio spingerà gli Acquario a prendere decisioni più oculate, mentre Toro sarà particolarmente riflessivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dall'11 al 12 febbraio.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: non sarà il fine settimana ideale per parlare di sentimenti, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in opposizione dal segno della Bilancia.

Prendete con il giusto atteggiamento il vostro rapporto, senza avere fretta di bruciare le tappe. Per quanto riguarda il lavoro energie e voglia di fare non mancheranno, ma non dovrete essere avventati. Voto - 7️⃣

Toro: sarete piuttosto riflessivi in questo weekend secondo l'oroscopo, cercando di indirizzare i vostri progetti verso il successo. Attenzione però a Mercurio, ora in quadratura dal segno dell'Acquario. Per quanto riguarda i sentimenti, sabato potrete contare sulla Luna e su Venere, concludendo la settimana in una domenica scoppiettante. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarete pronti a svelare i vostri progetti professionali alla quale avete lavorato tanto. Secondo l'oroscopo del prossimo weekend, con stelle come Marte, Giove e Saturno in buon aspetto, riuscirete a dare una buona impressione di voi.

In amore la giornata di sabato sarà sottotono. Domenica la Luna vi darà una mano, ciò nonostante sarete ancora lontani dal poter vivere un rapporto stabile. Voto - 7️⃣

Cancro: le mansioni da svolgere sul posto di lavoro non vi mancheranno, neanche durante questo fine settimana. Secondo l'oroscopo dovrete darvi da fare in questo periodo per cercare di raccogliere grandi successi nelle settimane avvenire.

Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una discreta stabilità con il partner, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in quadratura. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali tutto sommato soddisfacenti. In amore ci penserà la Luna ad alimentare di passione il vostro rapporto, che non sarà fatto solo di amore puro.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete recuperare alcuni progetti rimasti indietro. Ultimamente state faticando un po’ a tenere il passo con la vostra tabella di marcia. Voto - 7️⃣

Vergine: la giornata di sabato si rivelerà tutto sommato discreta, ma durante la giornata di domenica sarete messi in difficoltà da Venere e dalla Luna in cattivo aspetto. Single oppure no, cercate di mantenere un atteggiamento umile e poco impulsivo nei confronti della persona che amate e dei vostri amici. In ambito professionale sarete piuttosto attenti ai dettagli, cercando di fare sempre del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un fine settimana piacevole dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Soprattutto durante la giornata di domenica, godrete della buona posizione dell'astro argenteo.

Single oppure no, non fatevi sfuggire certe occasioni romantiche. In ambito lavorativo attenzione alle decisioni che prenderete, perché potrebbero portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarete forti e ottimisti in questo fine settimana, soprattutto sul fronte sentimentale. La Luna e Venere vi accompagneranno verso momenti davvero teneri insieme alla vostra anima gemella. Anche voi single dimostrerete maggior sensibilità nei confronti della vostra fiamma. Nel lavoro vi sentirete a vostro agio in questo weekend, con la voglia di provare a raggiungere risultati importanti. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali discrete secondo l'oroscopo del fine settimana. In ambito lavorativo sarete propositivi, nel tentativo di rendere proficuo questo weekend.

In amore sarete ancora in grande difficoltà a causa di Venere in quadratura. La Luna vi darà una mano domenica, ciò nonostante non potrete sperare in momenti migliori con il partner. Voto - 6️⃣

Capricorno: il pianeta Mercurio lascerà il vostro cielo a partire da questo fine settimana. Alcuni vostri progetti potrebbero rimanere indietro, e sarà necessario trovare delle soluzioni immediate. In amore meglio non pretendere troppo dal vostro rapporto al momento, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un weekend stabile e soddisfacente per i nati del segno. Sul fronte amoroso ci penserà la Luna a rendere interessante il vostro rapporto con il partner, soprattutto durante la giornata di domenica.

Con Mercurio in congiunzione al vostro cielo, sarete in grado di prendere decisioni più oculate in ambito professionale. I vostri progetti saranno ben realizzati, e potrete sperare in qualcosa in più. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale che si farà interessante soltanto a partire dalla giornata di domenica, quando la Luna non sarà più in opposizione. Single oppure no, con amore e pazienza riuscirete a stabilire un buon rapporto con la vostra fiamma. Nel lavoro vi mancheranno creatività e buone energie al momento. Portare avanti i vostri progetti potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Voto - 7️⃣