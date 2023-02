Le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 febbraio invitano i Toro ad essere tenaci. Gli Scorpione, invece, sono un po' troppo impazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete un po' giù di corda, quindi è il caso di circondarsi dell'affetto e della vicinanza delle persone a voi care. In ambito sentimentale, invece, ci vuole un po' di ingegno.

11° Toro: siete un po' troppo passivi in questo periodo. Parte della vostra creatività sembra essere svanita, ma non abbiate paura e continuare ad inseguire i vostri sogni, prima o poi si realizzeranno.

10° Ariete: secondo l'Oroscopo del giorno 24 febbraio, i nati sotto questo segno devono essere un po' più determinati. Non siate troppo severi con voi stessi, ricordate che tutti possono sbagliare.

9° Scorpione: siete un po' impazienti. Non amate le attese, soprattutto quando si tratta di cose importanti. Nella vita, però, non si può avere tutto e subito, quindi, siate cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: se siete interessati a cimentarvi in una nuova avventura, potrete farlo adesso. Non c'è tempo per rimandare a domani quello che potreste fare oggi.

7° Capricorno: la giornata potrebbe cominciare in maniera un po' lenta. Verso il pomeriggio, però, ci sarà una bella ripresa, quindi, non vi arrendete e cercate di lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

6° Vergine: l'oroscopo del 24 febbraio vi invita ad essere un po' più temerari. Buon momento per quanto riguarda l'amore, ma non dovete essere troppo pretenziosi.

5° Bilancia: le stelle sono un po' altalenanti. Tra oggi e domani potrebbero nascere delle piccole divergenze in amore. In ambito professionale, invece, è importante considerare un nuovo progetto.

Oroscopo segni fortunati del 24 febbraio

4° in classifica Gemelli: chi ha lavorato tanto e si è impegnato allo scopo di ottenere un risultato sperato potrebbe trarne dei vantaggi. Ricordatevi, però, che nulla accade se non siete voi a darvi da fare.

3° Leone: in amore non dovete essere troppo frettolosi. Lasciate che le persone seguano i loro tempo e non mettete fretta.

Nel lavoro, invece, ci sono delle gratifiche in arrivo, perché no, anche una promozione.

2° Sagittario: grandi e importanti cambiamenti in arrivo per voi secondo l'oroscopo del 24 febbraio. Se siete in attesa di effettuare un grande salto di qualità, cercate di essere pronti a tutti e, soprattutto, pronti a stravolgere la vostra routine.

1° Acquario: siete in grande forma, sia dal punto di vista fisico sia psicologico. Questo vi consentirà di dare il meglio di voi sia nel lavoro sia per quanto riguarda la sfera emotiva. Approfittatene.