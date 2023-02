L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 27 febbraio. L'inizio settimana si prospetta molto positivo per gli amici nativi dell'Acquario, in questo caso considerati in giornata da cinque stelle. Ottimo lunedì anche per i nati in Bilancia, meritatamente valutati con le cinque stelline della buona sorte. Ansiosi di sapere come andrà il primo giorno della nuova settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 27 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 27 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Un ottimo inizio settimana con un altrettanto ottimo livello di comunicazione con partner e familiari. Questo vi permette di chiarire dei punti importanti su denaro e proprietà. Siate consapevoli delle vostre potenzialità e agite di conseguenza. Non pretendete ciò che non vi spetta o che non meritate. Uno spirito conciliante e maggiore capacità di cogliere l'essenza delle situazioni renderanno più piacevole la vita amorosa. Con il partner fisso e gli amici di sempre vi divertirete parecchio. Con stelle così belle potete permettervi ogni cosa. I tempi bui sono così lontani che, nonostante alcune perplessità, riuscirete a esplorare il mondo con più sicurezza.

Scorpione: ★★★. La Luna ostile dal segno dei Gemelli creerà un’opposizione a Urano nel segno. Una giornata caotica, elettrizzata, in cui correrete di qua e di là. Battibecchi in famiglia. Non potrete chiarirvi perché avrete poco tempo per stare insieme. Nel lavoro la ripresa degli impegni consueti non dovrebbe essere faticosa, in questo lunedì di quasi primavera.

Saprete sostenere prove varie. Amore: giornata ricca, intensa, esuberante. Piacerete al partner con il vostro modo diretto e a tratti un po’ irruente, ma sempre seduttivo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 27 febbraio invita a godersi l'avvio settimanale, invece di sprecare la giornata bisticciando ora con uno ora con l’altro dei familiari, anche per cose superflue.

Siete così taglienti che nessuno oserà controbattere. Anche se sarebbe bene che non esageraste. Nel lavoro, strada in salita. Passerete dall’iperattività all’apatia, con conseguenze che si faranno sentire sia riguardo la fatica che l’umore. Amore, il partner vi lascerà libertà per organizzare al meglio il tempo da trascorrere in intimità. Ma l’amore non sarà in cima ai vostri pensieri.

Oroscopo e stelle del 27 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. L'influsso lunare è il giusto pass per entrare in contatto con persone lontane, con l'estero, per guardare oltre i soliti confini, per aumentare l'inclinazione agli studi e l'attitudini ad ampliare gli orizzonti esistenziali.

Il favore delle stelle, oggi e domani, può aprire porte che sembravano sempre chiuse. In amore prevale la profondità dei sentimenti. Impegnatevi pure in discussioni su argomenti che vi vedano competenti o molto interessati: ne giova la vostra immagine. In amore è facile intendersi con il partner, specie se cercaste di arricchire il dialogo con la sintonia fisica.

Acquario: "top del giorno". Le stelle questo lunedì parlano d'amore: assecondate i vostri desideri. Se sentiste crescere la voglia di rinnovare il menage, agite con diplomazia e tatto, ma agite! Non state ad aspettare chissà quale segnale, cancellate le ombre della noia e date il via a qualcosa di divertente. Svaghi e piaceri in vista per chi non ha una storia ufficiale in corso.

Fortuna materiale in bella mostra: tentare la buona sorte non nuoce, quindi perché non provare? La sfera professionale è dinamica e assicura un buon apporto di vantaggi. Molti i nati in Acquario che si sentono immersi in un ambiente stimolante

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 27 febbraio, prevede un periodo poco positivo. Come di consueto la Luna in un segno d'Aria prospetta una giornata mutevole, a rischio incomprensioni e ansie soprattutto sul fronte domestico. Non basta un colpo di mano per mettere ordine nel caos o risolvere una questione delicata, ci vuole tolleranza. Nel lavoro i momenti difficili vissuti fuori non devono distogliere dagli impegni, anzi tuffarsi negli impegni potrà essere una buona strategia. In amore, crisi e rotture difficili da ricomporre in vista per le coppie ormai stanche: meglio dirselo serenamente e volgere lo sguardo altrove.