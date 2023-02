L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 febbraio. In questo frangente andremo a scoprire le carte esclusivamente ai sei segni della seconda sestina zodiacale. Curiosi? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Alti e bassi in questo primo giorno di weekend. Gli impegni professionali forse vi stanno allontanando dalle cose che più vi piacciono, ma il tempo trascorso al lavoro è tempo impiegato per una buona causa.

Per adesso è molto importante la realizzazione personale. In ambito sentimentale, se state trascorrendo un periodo in balia di cambiamenti non pensate subito di buttare al vento un rapporto importante, solo perché ora non vi gratifica più come all'inizio. Il rinnovamento è bene farlo partendo dalle piccole cose, passo dopo passo. La Luna offre l'input per effettuare una metamorfosi, riservandoti la conquista degli obiettivi interiori.

Scorpione: ★★★★★. È un eccellente sabato dal punto di vista astrologico, tutto o quasi all'insegna della realizzazione di sogni e speranze. Una forte carica emotiva dà slancio alle relazioni d'amore, specie con Capricorno, Cancro, Gemelli e Pesci. Ottima giornata anche per stare con gli amici di sempre.

È un buon weekend per viaggiare e allargare gli orizzonti esistenziali, ma è anche un ottimo periodo per scrivere, conversare, studiare, prendere appuntamenti e fare incontri. Se hai deciso di trascorre la giornata da solo, prendi l'occasione per fare un po' di meditazione creando un ambiente adatto. Ottimi input anche per i settori carriera e immagine pubblica.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 febbraio invoglia a concedere libero sfogo a possibili tentazioni sentimentali. Troverete di certo chi contraccambierà i vostri slanci. Tuttavia, viste le pochissime ostilità presenti nel vostro cielo, è alquanto saggio approfittare per vivere eventualmente appassionanti relazioni nascoste: farsi trascinare da emozioni forti certamente lasceranno un dolcissimo ricordo dentro di voi.

Vivete l'amore con semplicità, senza elucubrazioni mentali. Nella sfera professionale ci sono forze astrali che stimolano l'ambizione e vi spingono a impegnarvi di più! Cambiamenti, trasferimenti o viaggi sono ben accolti grazie a una forza di volontà e a un fisico in buona forma.

Oroscopo e stelle del 4 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Simpatia e ottima comunicativa sono in crescendo e vi pongono al centro della scena sociale. Successi, nuove conoscenze, nuovi amici, dunque ancora una giornata ricca di positività e fiducia in se stessi e soprattutto negli altri. Le risorse mentali e fisiche non vi mancano e non c'è settore in crisi nella vita di voi Capricorno: presto sarete proprio in parecchi a rifarvi di qualche amarezza vissuta in passato.

Potreste essere attratti anche da esperienze fuori dall'ordinario, in grado di portare beneficio sia nell'attività che nella sfera privata. La faccia tosta come pure il negare l'evidenza saranno un ottimo supporto per emergere da situazioni impelaganti.

Acquario: ★★★★. È una buona giornata per la sfera sentimentale, ma anche per tutti coloro che svolgono attività legate all'arte, alla bellezza e allo spettacolo. Avrete a disposizione sensibilità, fantasia e originalità per rendere più dinamiche e creative le azioni messe in conto alla giornata. Con profondità di intenti risolverete brillantemente eventuali problemi di cuore, come pure quelli legati alla vita quotidiana. Se avete già un lavoro indipendente, cercate un'alleanza con qualcuno che sappia perfezionare i vostri progetti.

L'amore intanto è previsto abbastanza intenso, con piccole seducenti sfumature erotiche da non ignorare.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 4 febbraio, mette sul piatto della bilancia la possibilità che possa maturare un periodo critico per le faccende di cuore. Un occhio di riguardo anche per i rapporti interpersonali in genere. Evitate di dar retta a certe voci che, magari, sono state messe in giro per trarvi in inganno. Non contate solo sulla fortuna: muovetevi e scovate le tante opportunità che il periodo "no" tenterà di nascondervi, ma ben presenti e sfruttabili a patto di essere colte per tempo. Sforzatevi di essere sinceri con partner e familiari perché le bugie, come ben sapete, hanno vita breve. Diplomazia e tanta chiarezza da mettere in gioco con familiari, amici e colleghi.