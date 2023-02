L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 febbraio. Il lizza in questo contesto sei segni su dodici, ossia quelli rappresentanti la seconda tranche zodiacale. In particolare, soprattutto per chi ancora avesse ben chiara la scaletta di cui andremo a parlare, diciamo che saranno messi "sotto torchio" i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Per il segno della Bilancia si prospetta un martedì di routine. Per la maggioranza dei nativi il lavoro potrebbe essere un po' monotono: cercate di trovare delle attività che vi aiutino a ritrovare energia e motivazione. La salute è al primo posto: prendetevi cura di voi stessi con una buona alimentazione e anche qualche piccola attività fisica. La vita sentimentale è attualmente in una fase di grande cambiamento, quindi cercate di mantenere la calma e di essere aperti a qualsiasi tipo di novità, ovviamente positive. La serata sarà da trascorrere con amici e familiari: godetevi il momento, calmi e rilassati.

Scorpione: ★★★★★. Si prevede una giornata davvero splendida in amore e nel lavoro. Potrete sperimentare una sensazione di pace e di tranquillità. Se avete già piani per la serata, sarà un momento perfetto per rilassarsi, divertirsi e ricaricare le batterie. Probabilmente avrete un momento romantico con il partner assai difficile da dimenticare...

In generale, questo sarà un giorno di intenso romanticismo per molti. Chi amate vi farà sentire al centro dell'attenzione: non approfittarne sarebbe un grosso errore! Per quanto riguarda il lavoro, questo sarà una giornata decisamente produttiva. L'impegno pagherà nel breve e nel lungo periodo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 7 febbraio pronostica un giorno relativamente positivo.

Potrebbero essere un po' complicati alcuni rapporti con persone intorno a voi, ma sarete in grado di gestire le cose con tatto. Cercate di non essere troppo impulsivi, prendetevi del tempo per pensare prima di parlare. Ci saranno momenti di confusione, ma non sarà nulla che non potrete affrontare e superare. Mantenete un atteggiamento positivo e non preoccupatevi troppo dei piccoli intoppi che potrebbero verificarsi nel periodo. Le stelle saranno parzialmente dalla vostra parte e non potete sbagliare. In amore potreste sentirvi un po' insicuri a causa di una recente complicazione nella relazione. Fate un passo indietro e riflettete.

Oroscopo e stelle del 7 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Le stelle del giorno vi incoraggiano a prendere delle decisioni importanti. Vi sentirete pronti ad affrontare nuovi progetti, ma cercate di essere consapevoli di quello che andrete a fare o che magari già state facendo. Questo potrebbe essere un momento di grandi cambiamenti ma richiederanno tempo, pazienza e disciplina. Avete bisogno di prendere più responsabilità nei confronti delle vostre attività Sentimentali/lavorative. Siate aperti a nuovi scenari e nuove possibilità che prossimamente potrebbero aprirsi per molti voi. L'oroscopo suggerisce di non fare progetti impulsivi o cose che non siete sicuri di poter gestire.

La vostra creatività e la vostra tenacia vi aiuteranno a raggiungere qualche buon obbiettivo.

Acquario: ★★★. La Luna in Vergine è pronta a illuminare la vostra giornata con una sensibilità maggiore rispetto al solito. Già da oggi potreste scoprire qualcosa di nuovo su di voi o sul vostro carattere, specialmente in ambito sentimentale. Se siete single, prestate particolare attenzione alle persone che incontrerete, poiché potreste trovare qualcuno di speciale con cui condividere momenti di profonda connessione. In ambito lavorativo poi, sarete in grado di prendere decisioni intelligenti. Inoltre, se sentiste la necessità di prendere una pausa dalla routine, ascoltate il vostro cuore concedendovi anche un po' di tempo per voi stessi.

Le stelle favoriranno nuove avventure o scoperte personali.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 7 febbraio, vi vede favoritissimi! La Luna verrà in vostro aiuto, apportando un'ondata di energia positiva sia nel privato che nelle relazioni interpersonali. Cercate di usarla al meglio, sfruttando la creatività per sviluppare idee e progetti. Se aveste una relazione, cogliete l'occasione per far sentire alla persona amata la vostra passione: rendetela partecipe dei vostri pensieri e dei prossimi progetti. La Luna in Vergine porterà a galla diverse emozioni, quindi non esitate ad esprimere ciò che provate veramente. Se siete single, potreste fare nuove conoscenze, alcune anche molto interessanti. L'affinità con l'Acquario potrebbe portare bellissime amicizie. Rilassatevi e godetevi la giornata perché la fortuna sarà abbastanza dalla vostra parte.