Le previsioni dell'oroscopo del 7 gennaio 2023 esortano i Sagittario a tenere la guardia alta in amore. Gli Ariete, invece, sono in balia delle emozioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: certi treni andrebbero presi al volo poiché non ci saranno seconde possibilità. In ogni caso, prendete una decisione importante solo quando vi sentite realmente pronti.

11° Ariete: le vostre emozioni sono un po' in subbuglio in questo momento. Forse non siete molto sicuri di alcune decisioni prese. L'Oroscopo del 7 febbraio vi invita a rallentare un attimo.

10° Toro: avete dei buoni propositi per i prossimi mesi, quindi, cercate di essere costanti. Non abbattetevi al primo rifiuto o incidente di percorso e ricordatevi che nella vita bisogna osare sempre

9° Gemelli: non amate circondarvi di troppe persone, preferite coltivare pochi rapporti, ma solidi e importanti. Non perdetevi in chiacchiere come vostro solito e fatevi avanti se ritenete di avere delle buone idee.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: se ci sono state delle tensioni in amore, forse è il caso di fermarsi un attimo e capire quali siano stati anche i vostri errori. Ricordate che, di solito, le colpe sono sempre al 50 e 50.

7° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 7 febbraio vi esortano ad essere onesti con voi stessi e con gli altri Se non siete soddisfatti di quello che avete costruito fino a questo momento, potete sempre ribaltare la situazione.

6° Sagittario: il futuro è nelle vostre mani, quindi, decidete voi cosa ne volete fare. Dal punto di vista sentimentale è importante tenere sempre la guardia alta. Un po' di gelosia potrebbe creare qualche disguido.

5° Cancro: siete molto concisi e risoluti. Non amate perdervi troppo in chiacchiere e siete spesso desiderosi di iniziare nuovi progetti di vita e di lavoro.

Non fermatevi dinanzi a nulla.

Oroscopo segni fortunati del 7 febbraio

4° in classifica Leone: buon momento dal punto di vista professionale. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e di non gettare all'aria dei progetti importanti solo per delle divergenze di opinione.

3° Vergine: nella vita bisogna osare sempre, anche se non ci credete troppo.

Ricordate che è molto meglio provarci e ricevere nel caso dei no piuttosto che averci rinunciato in partenza.

2° Scorpione: in questo periodo siete in vena di fare festa. Le previsioni dell'oroscopo del 7 febbraio vi vedono piuttosto mondani. Cercate di tenere alto il vostro umore e la vostra creatività.

1° Bilancia: in amore potrebbero nascere delle intese anche con persone piuttosto improbabili. Apritevi alle nuove conoscenze e non abbiate troppi pregiudizi sulle persone che vi circondano.