Secondo l'oroscopo dell'8 febbraio, i nati sotto il segno dell'Ariete devono essere meno polemici. Gli Acquario, invece, hanno delle decisioni da prendere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Acquario: ci sono delle decisioni da prendere, anche in un periodo di tempo piuttosto limitato, pertanto cercate di essere lucidi e sfruttate al meglio le vostre capacità intuitive.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 8 febbraio vi esortano a diffidare dalle persone che millantano sentimenti. Ricordate che i fatti valgono molto più delle parole, soffermatevi su questi.

10° Gemelli: giornata un po' controversa per quanto riguarda le emozioni. Siete un po' titubanti, a ogni modo cercate di non perdere la concentrazione, soprattutto in ambito professionale.

9° Toro: le stelle sono in subbuglio, così come le vostre emozioni. Una persona del vostro passato potrebbe lasciarvi senza parole. Tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: secondo l'oroscopo dell'8 febbraio dovreste essere un po' più reattivi. Farsi scivolare le cose addosso va bene, ma in certe circostanze è opportuno darsi da fare per far valere il proprio punto di vista.

7° Sagittario: non siete certamente segni che si lasciano "addomesticare".

Ci sono delle novità in arrivo anche dal punto di vista sentimentale. Cercate di essere svegli e attenti alle esigenze del partner.

6° Capricorno: buon momento per quanto riguarda la vita privata. Ci sono delle novità, soprattutto per chi è alla ricerca di un nuovo amore. Le coppie, invece, devono investire di più su se stesse.

5° Vergine: le stelle vi esortano a essere un po' più determinati. Ci sono giorni in cui non avete molta voglia di dialogare, ebbene approfittatene per dedicarvi un po' a voi stessi.

Oroscopo segni fortunati dell'8 febbraio

4° in classifica, Bilancia: attenti a quello che desiderate, perché potrebbe avverarsi. Siete pronti ad affrontarne le conseguenze?

Aprite bene gli occhi e non siate troppo polemici in amore.

3° Ariete: prendersi cura di se stessi e delle persone che si amano è una cosa molto importante, che non andrebbe sottovalutata. Dal punto di vista sentimentale dovete essere più creativi.

2° Cancro: secondo l'oroscopo del giorno 8 febbraio i nati sotto questo segno sono alla ricerca di nuove emozioni. Ci sono delle soddisfazioni in arrivo, ma dovete essere pazienti e diligenti.

1° Leone: giornata molto interessante per quanto riguarda i nati sotto questo segno. La mattinata sarà molto produttiva, mentre al pomeriggio potreste ricevere una sorpresa da una persona speciale.