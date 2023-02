L'oroscopo della settimana che va dal 27 febbraio al 5 marzo vedrà i nativi Leone in grado di costruire un rapporto sano in amore grazie a Venere, mentre il lavoro si rivelerà fruttuoso per i nativi Pesci grazie a Mercurio. Sagittario riuscirà a stabilire una buona serenità in amore, mentre Gemelli non dovrà essere troppo frettoloso con le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo.

Previsioni oroscopo settimanale dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana nel complesso convincente per voi nativi del segno grazie a Venere in congiunzione.

Attenzione però tra le giornate di mercoledì e venerdì, quando la Luna in quadratura vi darà qualche grattacapo. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto obiettivi nei vostri progetti, con buone idee e energie a sufficienza per poter portare a termine i vostri incarichi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo. Questo cielo vi metterà a vostro agio con la persona che amate, ma anche voi cuori solitari saprete costruire un legame sempre più profondo con la vostra fiamma. In ambito professionale Mercurio sarà in sestile nel prossimo periodo, e vi permetterà di essere più bravi in quel che fate, ciò nonostante non dovrete peccare di presunzione, né prendervi troppi rischi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: con l'arrivo di Mercurio nel segno dei Pesci, non dovrete essere troppo frettolosi nei vostri progetti professionali. Non sempre infatti tutto andrà per il verso giusto, dunque valutate bene l'evolversi della situazione. Settimana piacevole invece dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere in sestile e la Luna che navigherà in buone posizioni.

Single oppure no, potrete vivere in modo davvero convincente la vostra vita amorosa. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale in miglioramento dal punto di vista professionale. Mercurio si troverà in trigono dal segno amico dei Pesci, e vedrete in modo più chiaro i vostri progetti e come portarli avanti. In amore non sarà ancora un buon momento per la vostra vita sentimentale a causa di Venere in quadratura.

La Luna vi darà una mano tra mercoledì e venerdì, ciò nonostante meglio non chiedere troppo in questo periodo. Voto - 7️⃣

Leone: con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, potrete costruire un rapporto sano secondo l'oroscopo della prossima settimana. Soprattutto durante il weekend, potrete fare breccia nel cuore della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Settore professionale in lieve miglioramento. Mercurio non sarà più opposto a partire da giovedì, e sarete più attenti a quello che farete. Voto - 8️⃣

Vergine: l'arrivo di Mercurio nel segno dei Pesci potrebbe mettervi in difficoltà lato professionale secondo l'oroscopo. Alcuni imprevisti potrebbero rallentarvi e rendere più complicati del previsto alcuni progetti.

In amore la settimana non inizierà al meglio a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente questa situazione non durerà a lungo, ciò nonostante non siate troppo gelosi o permalosi nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale che potrebbe complicarsi un po’ nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Mercurio non sarà più favorevole, ciò nonostante avrete ancora un buon cielo a supportarvi. Attenzione dunque alle decisioni che andrete a prendere. In amore la Luna in Gemelli vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma non potrete pretendere molto al momento considerato che Venere si troverà ancora in opposizione. Voto - 6️⃣

Scorpione: porterete avanti i vostri progetti in modo più efficace nel prossimo periodo secondo l'oroscopo.

Mercurio sarà in trigono dal segno amico dei Pesci a partire da giovedì. Avrete a che fare con progetti inediti, e potrete ambire più in alto. Sul fronte sentimentale la vostra storia d'amore sarà solida e affiatata, e non mancheranno momenti piuttosto romantici tra voi e la vostra anima gemella. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Voto - 7️⃣

Sagittario: la settimana non inizierà benissimo per voi a causa della Luna in Gemelli. Ricordatevi però che Venere sarà favorevole, e riuscirete velocemente a recuperare intesa con la persona che amate, che raggiungerà il culmine durante il weekend. In ambito lavorativo Mercurio si sposterà in Pesci. Prendete le vostre decisioni con la dovuta calma e ragionamenti approfonditi nel prossimo periodo.

Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali ancora poco soddisfacenti in ambito amoroso. Venere continuerà a darvi qualche grattacapo anche durante la prossima settimana. Attenzione soprattutto tra le giornate di mercoledì e venerdì, quando la Luna si troverà in opposizione. Sul fronte professionale l'arrivo di Mercurio vi permetterà di essere più incisivi nei vostri progetti e migliorare la vostra posizione professionale. Voto - 6️⃣

Acquario: il lavoro procederà molto bene anche senza più Mercurio in congiunzione. Questo cielo vi permetterà di essere ancora abbastanza determinanti nelle vostre mansioni. Credete sempre nelle vostre capacità. In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile, ma potrebbe esserci un po’ di squilibrio durante il weekend, quando la Luna si troverà in opposizione.

Voto - 8️⃣

Pesci: l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo renderà più fruttuoso il vostro lavoro secondo l'oroscopo della prossima settimana grazie a delle strategie più azzeccate, utili per migliorare le vostre prestazioni professionali. In amore partirà a rilento questa settimana, ciò nonostante avrete modo di riprendervi presto grazie a un cielo tutto sommato equilibrato. Voto - 8️⃣