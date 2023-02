L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 febbraio 2023. Ad essere testata, almeno sulla carta, la giornata di martedì. Oggetto della previsioni i sei simboli relativi alla prima sestina zodiacale, ossia quelli compresi dall'Ariete alla Vergine. Ansiosi di scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 28 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. Periodo difficile!

Continua a punzecchiarvi una insistente disarmonia astrale: tutto quello che potete fare è cercare di moderare il nervosismo verso il partner, trovando altri modi per sfogarsi. Provate con lo sport all’aria aperta: è un ottimo modo per calmare i nervi; mal che vada c'è sempre il rimedio della nonna: una bella camomilla e a letto presto! Pensate un po' di più a voi stessi e al vostro benessere, mettendo in disparte chi sta nuocendo alla vostra serenità. E' sbagliato pensare di doversi fare in quattro per chi non si rende conto dei vostri sforzi o peggio, non li merita proprio. Una certa situazione lavorativa, rischia di sfuggirvi di mano: sarete troppo nervosi, incapaci di ragionare. Prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, pensate.

Toro: ★★★. In programma una giornata poco positiva, generalmente indicata sottotono. Alcune tensioni nella vita di coppia vi imporranno momenti di riflessione attenta e forse un po’ amara. Venere si trova infatti in posizione disarmonica e non vi darà certo modo di chiarire le vostre ragioni con partner, famigliari o amici, come vorreste.

Sulla scena della quotidiana esistenza stanno entrando diverse tensioni, anche problemi del passato ancora irrisolti potrebbero ritornare: mantenete la calma, vedrete che tutto si sistemerà. La Luna creerà inattese incomprensioni, non solo in ambito lavorativo. Rischierete infatti di perdere tempo e pazienza in discussioni interminabili con qualcuno dei vostri colleghi.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 28 febbraio indica che diverse stelle amiche offriranno aiuto nel caso aveste questioni da risolvere con il partner. In questo periodo vi caratterizza una dolcezza e una partecipazione emotiva fuori dai soliti schemi, il che favorirà una speciale atmosfera alla serata. Trascorrerete in compagnia della persona amata un dopocena altamente appassionante. Con Venere sorridente, quest'oggi non potrete di certo lasciarvi sfuggire un'occasione magica per passare del tempo con la persona che vi piace. La vostra capacità di seduzione in questo momento è veramente al top, quindi sfruttatela! Nel lavoro ci potrebbero essere delle opportunità di carriera che stanno arrivando.

Finalmente potrete capire come affrontare le sfide che prima o poi arriveranno.

Oroscopo e stelle del 28 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata standard, come mille altre già vissute. C’è bisogno di un dialogo morbido e tranquillo per dissipare nubi eventualmente venute a create nei giorni precedenti tra di voi e la persona che avete accanto. Approfittate di questa giornata per approcciarvi e muovervi secondo buon senso: parte degli astri favoriranno la concordia e la ricerca di limpidezza all’interno del rapporto. Avrete molta voglia di evasione, di viaggiare, perché non prendersi un paio di ore libere e fare una bella passeggiata? Vi farà stare molto bene e vi aiuterà a pensare su cosa fare prossimamente.

Gli influssi del cielo sono buoni e preziosi per trovare nuovi spazi, ma anche per inventare un modo diverso di lavorare. La creatività sarà ai massimi storici.

Leone: ★★★★★. Un cielo radioso vi consentirà di godere appieno di questo ultimo giorno di febbraio, giorno in cui riuscirete a contemperare le varie esigenze del partner con razionalità e sensibilità affettiva. La dimensione di coppia risalterà al massimo, con la Luna che sarà tutta per voi e vi guarderà gioire felicemente tra le braccia di chi amate. Le vostre energie stanno aumentando gradualmente e già da oggi sono abbastanza elevate. In ambito famigliare una persona in particolare vi supporterà e vi darà l'incoraggiamento necessario per portare a termine un progetto importante.

Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo per eventuali rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 28 febbraio, mette in campo un periodo abbastanza buono. Una volontà di ascolto e la ricerca di un dialogo sincero tornerà utile in questi giorni per far sì che alcune nubi passeggere si diradino definitivamente. Nella coppia le stelle saranno le magiche sponsor di questa situazione. Dunque periodo buono per i sentimenti di voi single: solitamente non siete socievoli con tutti ma in questo momento preferite rapporti profondi, mirati, piuttosto che superficiali e di facciata. Con gli influssi favorevoli della Luna vi sentirete più aperti e disponibili nei confronti degli altri.

Alcuni eventi, poi, porteranno nuove conoscenze da sfruttare in ambito sentimentale. Nel lavoro, la giornata che vi attende sarà all'insegna dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio: "Chi ben comincia è a metà dell'opera".

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 febbraio.