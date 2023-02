L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 febbraio 2023. Il periodo in analisi potrebbe segnare un momento di cambiamento molti segni. I transiti dei pianeti influenzeranno le emozioni, i pensieri e le scelte. In tanti si sentiranno più motivati e forse anche ambiziosi, pronti a portare avanti i loro progetti con fiducia. Potrebbe anche essere un momento di riflessione, in cui analizzare i propri sentimenti e le relazioni ad essi legati. In campo lavorativo sarà facile per qualcuno sentirsi più forte e fiducioso, pronto ad affrontare le sfide che lo attendono.

Tuttavia, sarà importante ricordare che bisogna anche essere consapevoli dei propri limiti come pure sapersi prendere cura della propria persona.

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo di domani 9 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. Giornata decisamente poco favorevole. La Luna in Bilancia creerà malumori e malcontenti tra le mura di casa, quindi evitate di perdere tempo in inutili discussioni e cercate subito un compromesso per andare d'accordo con tutti. Concentratevi sulla relazione ricordando che la persona che avete accanto vi ama, sempre e comunque, anche quando siete "fuori fase".

Fate attenzione a non strafare in questi giorni perché l'opposizione lunare vi darà la sensazione di essere invincibili e di poter sfidare il mondo, quando in realtà non sarà così! Cercate invece di essere prudenti, almeno per le cose più importanti e non esagerate nelle scelte che farete in questa giornata. Sul lavoro è fondamentale che riusciate a ricevere il giusto compenso per quello che fate, altrimenti è naturale sentirsi abbattuti.

Toro: ★★★. Giovedì indicato sottotono. Stare con la persona amata in questo frangente potrebbe risultare un po' forzato: la causa? L'opposizione Luna-Giove, il che potrebbe portare a galla qualche malinconia di troppo. Non privatevi del tutto della compagnia di chi vi vuole davvero bene, anche perché non avrebbe proprio alcun senso.

Se possibile prendetevi solamente un momento per voi, giusto per ricaricarvi e rilassarvi. Le stelle nel periodo decisamente antipatiche vi faranno sentire un po' prigionieri della quotidianità. Può capitare che, dopo aver aspettato la serata per rilassarsi, ecco che problemi e commissioni da sbrigare arriveranno puntuali a guastarvi il momento. Non prendetela per il verso sbagliato, cercate piuttosto di programmare gli impegni e poi rilassatevi, seduti comodamente sul divano.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 9 febbraio annuncia un giovedì splendido. Marte in Gemelli in sestile a Giove sarà la chiave di lettura della vostra giornata. Il modo in cui interagirete con la persona amata dovrà essere sempre spontaneo e naturale: questo è uno degli elementi principali della felicità nella relazione.

In questo periodo, grazie anche agli influssi armonici di pianeti di parte, sarete benvoluti da tutti. Grazie alle buone stelle la vita vi sorriderà illuminando il cammino quotidiano. Questo periodo vi vedrà in prima linea, pronti a divertirvi e a lasciarvi stupire dalla vita. Preparatevi a una giornata di fuoco, in cui anche l'amore vi riserverà dei bei colpi di scena! Ottimi i progetti che state portando avanti nel lavoro. Il consiglio di un collega potrebbe essere veramente utile: prendetelo in considerazione.

Oroscopo e stelle del 9 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Il calore di Venere vi aiuterà a fare la pace col mondo intero. Se nelle settimane scorse siete stati un po' nervosi con la persona amata, sappiate che il vostro umore sta per risalire e finalmente potrete trascorrere dei bei momenti insieme al partner.

Presto ritroverete slanci e ardori che non provavate da tempo. Gli influssi focosi e benefici della Luna, poi, vi predisporranno a lanciarvi a capofitto in nuove e più "appetitose" avventure amorose, forse senza pensare in alcun modo alle conseguenze. La giornata si prospetta piacevolmente rilassante per i single: accontentatevi di riuscire a vivere spensieratamente la vostra condizione con allegria e serenità. Con un costante impegno potrete condurre in porto i progetti lavorativi molto importanti. I risultati potrebbero essere superiori alle aspettative.

Leone: ★★★★. Potrebbe essere una giornata di grande cambiamento e sfide, ma sarà solo una normalissima giornata di metà febbraio. Forse avrete l'opportunità di testare la vostra resilienza ma dovrete affrontare alcune difficoltà: se rimarrete concentrati sarete in grado di superarle con successo.

Avrete anche la possibilità di fare nuove esperienze e di apprendere qualcosa di nuovo. Approfittate della forza di volontà per raggiungere gli obiettivi. La vita familiare, il rapporto con partner, figli e parenti stretti godranno di una fase di quiete, di pacifica convivenza. Se single in molti vorranno ascoltare ciò che avete da proporre loro: divertirsi insieme a chi vi piace dovrà essere il target del periodo, ok? Il periodo potrebbe riservare buone possibilità di migliorare anche la posizione lavorativa, a patto che continuiate ad impegnarvi con serietà. Evitate di creare alleanze poco convenienti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 9 febbraio indica che sarà una giornata importante per i nati sotto il segno zodiacale della Vergine.

La Luna si trova nella costellazione della Bilancia, creando un'atmosfera di gentilezza e comprensione. È un momento favorevole per prendere decisioni importanti, perché sarete supportati da una forza interiore fuori dal comune. Approfittate di questa energia per consolare chi ne avesse bisogno. In questa giornata il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza: il sostegno che vi offrirà sarà incondizionato, questo renderà migliori le vostre giornate. Mantenete viva la relazione con coccole, romanticismi e tante dimostrazioni di affetto. Così facendo, tutto scorrerà serenamente. Sarete pronti a vivere nuove emozioni se single: la Luna vi aiuterà a provare sentimenti davvero da batticuore.

La fase risulta essere ricca di novità in ambito lavorativo: notizie liete stimoleranno al meglio l'umore infondendo fiducia.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 febbraio.