L'Oroscopo di domani 4 febbraio è pronto a svelare come andrà la giornata di inizio weekend. In primo piano pertanto le previsioni zodiacali di sabato 4 febbraio relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di mettere in evidenza i segni fortunati e quelli con preannunciate difficoltà? Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 5 febbraio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 4 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 4 febbraio porta in dono cinque ottime stelline, segno di buona fortuna e serenità.

In amore saranno privilegiate le unioni di lunga durata, quelle insomma che hanno saputo resistere all’attacco della routine, superando indenni le difficoltà della vita. Il vostro è un segno che tiene alla stabilità e alla costruzione del rapporto d’amore, giorno per giorno, e questo grazie alla vostra premura: sapete bene rendere felice il vostro partner. La Luna, in questo periodo presente nel vostro segno, vi renderà protagonista di una giornata entusiasmante, all'insegna del buonumore: vi sentirete particolarmente forti ed energici, sia esteriormente che interiormente. Nel lavoro, il vostro carisma sarà notevole ed affascinerete per la vostra voglia di fare. Presto riuscirete a realizzare un difficile progetto.

Toro: ★★★. Sabato sottoscritto dalle tre stelle dei periodi sottotono. In amore, ci sarà poco da fare: in alcuni casi vi sveglierete storti d'umore e con la Luna a trequarti: questo vi renderà intolleranti, frustrati e nervosi con chi avete accanto. Per risollevare un po' le vostre sorti potreste cercare di fare un lungo e rilassante bagno caldo seguito da un'ottima tisana, magari invitare anche il vostro compagno.

Liberatevi di tutto ciò che è vecchio e legato alle abitudini del passato: guardate al futuro con fiducia. Avete bisogno di aria fresca nella vostra vita, di energie nuove; solo così i cambiamenti che desiderate presto potranno realizzarsi. Belle notizie in ambito del lavoro. Solo una cosa: evitate di promettere cose sapendo di non riuscire a mantenerle, ok?

A volte è meglio ammettere i propri limiti, sia a se stessi che agli altri.

Gemelli: ★★★★★. Gemelli godranno di una giornata favorevole in amore, con una forte energia e una forte connessione emotiva con il partner. Grazie alla benevola presenza delle stelle, imparerete ad assaporare le piccole gioie del quotidiano come una passeggiata al tramonto, mano nella mano con la persona amata, cenetta con contorno di buone risate e il sorriso sulla labbra di chi amate: tutto ciò vi riempirà il cuore di gioia. Starà a voi prendere l'iniziativa: coraggio, le stelle vi supportano e promettono faville! In serata potreste anche ricevere una telefonata in grado di meravigliarvi e di rilassarvi. La situazione lavorativa sarà ugualmente molto positiva.

Presto si presenteranno importanti opportunità di crescita professionale. Approfittate di questo momento per sviluppare obiettivi a lungo termine. Sarà un buon momento per affrontare le questioni finanziarie. Seguite con fermezza i vostri obiettivi.

Oroscopo di sabato 4 febbraio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. La vostra sfera sentimentale sta per riservare a molti momenti felici. Questo grazie alla benefica presenza di astri abbastanza favorevoli al vostro segno. Il periodo spingerà qualcuno di voi a dare maggiore spazio alla tenerezza, nella speranza di poter ritrovare il dialogo all'interno del rapporto. Il vostro orizzonte sentimentale in questi giorni potrebbe cambiare in maniera drastica e forse inaspettatamente.

La trasformazione del vostro modo di pensare produrrà sicuramente effetti concreti, con la possibilità di ritrovarsi ad avere a che fare anche con un nuovo amore. Nel lavoro, potreste avere il sostegno di un collega molto laborioso, il che vi aiuterà a districarvi dinanzi ad una situazione complessa. In questo momento diverse questioni aperte spingono affinché abbiate pazienza: il finale potrebbe riservare belle sorprese.

Leone: ★★★★★. Per voi Leone, questo sabato sarà un momento di grandi cambiamenti. Prestate attenzione ai segnali che la vita vi manda e siate pronti ad affrontare nuove sfide. Il vostro entusiasmo e la curiosità saranno importanti per aiutarvi a crescere. Potrebbero esserci piccole preoccupazioni sul lavoro ma non temete, se rimarrete concentrati sui vostri obiettivi, tutto andrà a posto.

Se aveste bisogno di fare qualcosa di importante, questo è il periodo giusto per farlo. Alcune novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi: vedrete infatti in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera. In amore, vi trovate di fronte ad una svolta significativa: la presenza di stimoli nuovi vi darà la possibilità di fare sul serio con la persona che vi attira. Così, matrimonio o convivenza potrebbero essere i vostri prossimi obiettivi. Un cielo azzurro al momento vi invita a coltivare rapporti più distesi con le persone che vi circondano, anche con quelle che solitamente non sopportate. Così facendo, in cambio della vostra disponibilità riceverete piccole attestazioni di simpatia.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 4 febbraio, enfatizza la vostra vita, soprattutto nelle relazioni. Se avete recentemente intrapreso una storia d'amore, presto ci sarà una ulteriore crescita del sentimento. Se siete single "cronici", sabato potreste artigliare un'ottima opportunità per mettervi di nuovo in gioco. Usate il vostro grande fascino per attirare l'attenzione su di voi. Le stelle rischiareranno la vostra vita rendendola brillante e piacevole. Affidatevi pure con fiducia agli influssi benefici delle effemeridi, vi accompagneranno per tutta la giornata regalandovi momenti estremamente piacevoli. Sapete bene che pensare positivo aiuta a trasformare la realtà e a renderla più gradevole.

Lasciatevi ispirare dagli ottimi influssi della Luna, per dipingere un quadro ricco di colori sgargianti. Nel lavoro, una notizia lungamente attesa arriverà a chi è in attesa di occupazione portando nuovi spiragli e tanta fiducia.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 febbraio.