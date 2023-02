L'Oroscopo della giornata di domenica 26 febbraio prevede più tranquillità per il Toro grazie alla Luna in congiunzione, mentre Leone non dovrà concentrarsi solamente sui sentimenti per vivere un rapporto stabile.

Bilancia sarà piuttosto intraprendente sul lavoro, mentre Pesci potrebbe essere alla ricerca di qualcosa di più soddisfacente nella vita professionale.

Vediamo, nel dettaglio, le previsioni astrologiche per la giornata di domenica 26 febbraio.

Previsioni oroscopo domenica 26 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: chiuderete una settimana ricca di soddisfazioni per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, con Venere in congiunzione non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo i vostri progetti sono sulla buona strada al momento, e dovrete proseguire lungo questa direzione per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Toro: potrete godervi un po' di tranquillità domenica 26 febbraio. La Luna nel segno vi permetterà di vivere serenamente il rapporto con la persona che amate. Anche voi single vivrete la vostra vita sociale in modo più sereno. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti potrebbero richiedere più tempo e risorse. Abbiate pazienza. Presto arriverete al tanto ambito traguardo anche voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: non vi fermerete nemmeno un momento sul fronte professionale.

State facendo dei passi da gigante con i vostri progetti, ottenendo dei risultati al di sopra delle aspettative. In amore, Venere in sestile porterà buoni sentimenti e farete di più per rendere felice la persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: dovrete imparare a tenere a freno l'ansia e il panico. La Luna in sestile placherà questo vostro atteggiamento, tuttavia, soprattutto in ambito lavorativo, dovrete essere più lucidi e dimostrare di saper gestire ogni situazione.

Sul fronte amoroso, Venere in quadratura non porterà buoni sentimenti ma questo non vorrà dire che non avrete più affetto per il partner. Voto - 6️⃣

Leone: quando i vostri progetti non vanno come volete, non vi sentite soddisfatti di voi stessi. I buoni risultati prima o poi arriveranno. Presto potrete realizzare piccoli desideri e ricevere maggiori soddisfazioni.

In amore, la Luna in Toro potrebbe allontanarvi dalla vostra anima gemella, ma per fortuna sarà solo un momento passeggero. Presto, infatti, Venere in trigono vi darà quella carica romantica di cui avrete bisogno. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale gradevole nella giornata del 26 febbraio. La Luna in Toro favorirà la vostra storia d'amore, con momenti piacevoli e gratificanti. In ambito lavorativo alcune mansioni andranno bene, altre un po' meno. Cercate di essere più costanti nelle vostre attività. Voto - 7️⃣

Bilancia: mostrerete grande intraprendenza in ambito professionale grazie all'aiuto di Marte e Mercurio. In amore, invece, ci sarà un periodo di crisi. Venere in opposizione non vi permetterà di provare emozioni piacevoli, e ciò andrà ad inficiare l'intesa con il partner.

Voto - 6️⃣

Scorpione: la settimana non si chiuderà al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Qualche piccolo litigio tra voi e il partner potrebbe capitare, ciò nonostante non dovrete alimentare questo tipo di discussioni. Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi al momento, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Mercurio in sestile dal segno dell'Acquario sarete abbastanza convinti delle vostre idee professionali, e con l'aiuto di Giove porterete avanti i vostri progetti al meglio. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà una domenica caratterizzata da dolci emozioni grazie a Venere in trigono. Anche voi cuori solitari avrete una bella intesa con la vostra fiamma.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrologiche discrete per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del 26 febbraio, la Luna in trigono vi darà una mano con la vostra relazione sentimentale anche se, con Venere in quadratura, non potrete pretendere troppo dal partner. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, ma l'entusiasmo e le soddisfazioni non saranno molti. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo non propriamente solido dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura potrebbe far calare l'intesa tra voi e la vostra fiamma, ma nelle giornate successive la situazione tenderà a migliorare. Nessun problema, invece, per quanto riguarda il lavoro, grazie ad un cielo che vi permetterà di mettere a punto delle idee geniali.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale piacevole grazie alla Luna. L'umore sarà ottimo, e vi piacerà trascorrere la domenica insieme alle persone che amate. Sul fronte professionale potrebbe essere necessaria una riorganizzazione, in modo tale da migliorare i vostri progetti e ottenere risultati più soddisfacenti. Voto - 7️⃣