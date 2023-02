L'oroscopo della giornata di domenica 5 febbraio prevede i nati dello Scorpione polemici dal punto di vista sentimentale a causa della Luna, mentre l'Acquario potrebbe avere un atteggiamento tagliente. Il Leone cercherà di migliorare le proprie finanze, mentre la Bilancia mostrerà maturità in amore.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 5 febbraio.

Previsioni oroscopo domenica 5 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si chiuderà molto bene per voi sotto il profilo sentimentale grazie alla Luna in trigono.

Single oppure no, vi sentirete più a vostro agio con la persona che vi piace, e con un po’ di fortuna da parte di Giove potreste vivere momenti davvero romantici. In ambito lavorativo gli obiettivi vi sembreranno distanti, ma voi dovrete continuare a credere nelle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non particolarmente esaltante durante questa giornata di domenica. La Luna in quadratura frenerà il vostro entusiasmo, e potreste ritrovarvi a discutere di argomenti più seri con la vostra anima gemella. In ambito lavorativo farete affidamento solo a fatti concreti, e non su remote possibilità di successo. Voto - 7️⃣

Gemelli: metterete in mostra tutte le vostre abilità professionali.

Alcuni progetti saranno piuttosto importanti per voi, e presto potrete raggiungere obiettivi più importanti. In amore la Luna sarà vostra amica, ma con Venere in quadratura meglio non pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Cancro: Venere in trigono dal segno dei Pesci vi permetterà di vivere con maggior entusiasmo il rapporto con la persona che amate secondo l'oroscopo.

Anche voi single vi sentirete più in pace con voi stessi, e con la voglia di stare insieme a chi amate. Nel lavoro una buona organizzazione fatta per tempo vi metterà in una posizione di vantaggio per progetti futuri. Voto - 7️⃣

Leone: cercherete di migliorare le vostre finanze, ma raggiungere questo obiettivo non sarà semplice senza dei cambiamenti drastici.

In amore la Luna sarà in congiunzione, e potrete ottenere molto dalla vostra relazione con il partner. Se siete single date più ascolto al vostro cuore, e potreste godere di una vita sentimentale migliore. Voto - 8️⃣

Vergine: il nervosismo causato da Venere in opposizione non sarà di grande aiuto per la vostra storia d'amore. Anche voi cuori solitari tenderete a essere meno socievoli, soprattutto voi nati nella prima decade. Anche nel lavoro l'umore non sarà dei migliori, ciò nonostante avrete abbastanza concentrazione e buon senso da gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: mostrerete maggior maturità nei confronti del partner in questa giornata di domenica. La persona che amate rispetterà questo vostro modo di amare, permettendovi di godere di una relazione migliore.

In ambito lavorativo Mercurio destabilizza i vostri progetti professionali, ma non per questo dovrete mollare. Continuate a seguire i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura potrebbe rendervi più polemici del solito. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, cercate di non risultare mai fuori luogo all'interno della vostra relazione sentimentale. In ambito lavorativo avrete buone idee per i vostri progetti, che con impegno e pazienza riuscirete a portare a bordo. Voto - 7️⃣

Sagittario: riscoprirete un po’ di dolcezza tra voi e il partner grazie all'astro argenteo, in trigono dal segno del Leone. Non pensate però che il rapporto con il partner sia del tutto sereno. Nel lavoro non avrete paura di affrontare nuove sfide, ma non dovrete peccare di presunzione.

Voto - 7️⃣

Capricorno: ultima giornata della settimana più che soddisfacente per voi nativi del segno. In amore avrete molta voglia di fare e diverse occasioni per mettere in campo le vostre idee e i vostri sentimenti e far crescere il vostro rapporto. Se affronterete con serietà il vostro lavoro, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che muterà il vostro umore e il vostro atteggiamento, più tagliente nei confronti del partner o dei vostri familiari. Può capitare che qualcosa non vada come volete, ma dovrete avere il coraggio di andare avanti e avere sempre in mano la situazione. In ambito lavorativo state in guardia, perché un vostro progetto potrebbe subire cambiamenti importanti.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarete abbastanza tranquilli e sereni dal punto di vista sentimentale. Vi godrete questa giornata di festa insieme alla vostra anima gemella, lasciandovi cullare dalle emozioni suscitate da questa Venere in congiunzione. In ambito lavorativo avrete dei buoni propositi per i vostri progetti, che cercherete di rispettare alla lettera, sfruttando la buona posizione di Mercurio. Voto - 8️⃣