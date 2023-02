L'oroscopo della giornata di giovedì 2 febbraio vedrà i nativi Cancro più aperti sulle questioni sentimentali, mentre Venere sarà piuttosto dispettosa per i nativi Sagittario. Un'ottima capacità d'intendersi permetterà ai nativi Pesci di godere di una splendida storia d'amore, mentre entusiasmo e voglia di fare aiuteranno i nativi Acquario a raggiungere più agilmente il successo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 2 febbraio.

Previsioni oroscopo giovedì 2 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: questo giovedì non si rivelerà il massimo per quanto riguarda le questioni di cuore, colpa della Luna in quadratura dal segno del Cancro.

Single oppure no, faticherete a trovare il giusto affiatamento tra voi e la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Cercate di essere prima di tutto pazienti. In ambito lavorativo l'attenzione ai dettagli a volte può fare la differenza. Voto - 6️⃣

Toro: un quadro astrale ben allineato per voi secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi daranno supporto in amore, e vi permetteranno di godere di intense emozioni. Anche voi cuori solitari vi sentirete più a vostro agio con la persona che vi piace e con i vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe portare interessanti occasioni che non dovrete lasciarvi sfuggire. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in ulteriore calo ora che anche la Luna ha abbandonato il vostro cielo.

Tra voi e il partner ci sarà un clima piuttosto burrascoso, che non si risolverà con il silenzio e parole non dette. Nel lavoro cercherete di non farvi condizionare dal periodo, nel tentativo di portare a casa risultati soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Cancro: sarete più aperti alle questioni sentimentali secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Single oppure no, la Luna porterà buon senso in voi, mentre Venere ci metterà quella dose di romanticismo e fascino che alimenterà di passione il vostro rapporto. Nel lavoro le mansioni da svolgere non vi mancheranno, ragion per cui dovrete darvi da fare. Anche se questo cielo sarà contrario, dovrete comunque fare del vostro meglio.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo tutto sommato stabile per voi sul fronte amoroso, anche se faticherete a spiccare e mostrare tutte le vostre emozioni al partner. Se siete single prima di buttarvi in un nuovo amore, imparate prima a conoscere meglio la persona che vi piace. Sul fronte professionale sarete più collaborativi, ma non dovrete sottovalutare i vostri impegni. Voto - 7️⃣

Vergine: Venere in opposizione non sarà vostro alleato in amore secondo l'oroscopo. Fortunatamente la Luna in sestile vi darà supporto, ciò nonostante meglio non oltrepassare certi limiti. Sul piano professionale sarete ben organizzati grazie a Mercurio in trigono, ma in quanto a energie e voglia di fare non sarete messi così bene.

Voto - 6️⃣

Bilancia: costruire una buona sinergia tra voi e il partner non sarà affatto semplice con questo cielo in continuo cambiamento. in questa giornata, la Luna sarà in quadratura dal segno del Cancro, e potrebbe causare qualche disagio. In ambito lavorativo dovrete essere più sicuri delle decisioni che andrete a prendere. L'insicurezza potrebbe indurvi a sbagliare. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna e Venere saranno dalla vostra parte in questa giornata di giovedì, e vi permetteranno di vivere con maggior leggerezza il rapporto con la persona che amate. Anche voi cuori solitari sarete più diretti con la vostra fiamma, con quella voglia di approfondire il vostro legame. In ambito lavorativo buone idee e organizzazione saranno alla base di ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di giovedì in leggera ripresa in ambito sentimentale, ma comunque poco soddisfacente a causa di questa Venere dispettosa. Ignorare ciò che non va nella vostra relazione di coppia non vi aiuterà a recuperare terreno. Anche voi single dovrete avere più a cuore i rapporti sociali che avete. In ambito lavorativo sarete produttivi quanto basta per portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: con la Luna che si sposterà nel segno del Cancro potreste subire una battuta d'arresto sul fronte sentimentale. Single oppure no, potreste sentire la necessità di prendervi del tempo solo per voi nel prossimo periodo. Nel lavoro non ci saranno grandi difficoltà al momento.

Mercurio vi aiuterà a superare gli ostacoli, ma con Giove in quadratura non date nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Acquario: entusiasmo e voglia di fare non mancheranno in voi fino a quando stelle come Marte e Giove vi daranno una mano. Con questo atteggiamento, sarete in grado di raggiungere spesso ottimi risultati, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito amoroso ci sarà una discreta stabilità tra voi e il partner, ma non aspettatevi momenti da batticuore. Voto - 8️⃣

Pesci: godrete di un'ottima intesa in questa giornata di giovedì, merito di stelle come la Luna e Venere in buon aspetto. Sarete in grado d'intendervi velocemente con il partner, e non mancheranno momenti di puro romanticismo. Nel lavoro sarete attenti ai dettagli, ma non dovrete focalizzarvi esclusivamente su quelli. Voto - 8️⃣