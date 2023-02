L'Oroscopo della giornata di giovedì 9 febbraio vedrà gli Ariete in crisi in ambito sentimentale, colpa di questa Luna capricciosa, mentre Cancro potrebbe essere un po’ pettegolo. Marte in quadratura toglierà energie ai Pesci, mentre Capricorno non sarà particolarmente comunicativo in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 9 febbraio.

Previsioni oroscopo giovedì 9 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: questa parte centrale della settimana non si rivelerà il massimo a causa della Luna in quadratura. Potrebbe esserci qualche tensione con il partner, ma fortunatamente si tratterà solo di qualcosa di passeggero.

Nel lavoro Mercurio sarà causa di imprevisti, ciò nonostante sappiate che certe occasioni vanno prese al volo. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale soddisfacente sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Anche se la Luna ha lasciato il vostro cielo, Venere continuerà a illuminare il vostro rapporto, permettendovi di vivere momenti davvero appaganti. In ambito professionale vi sentirete a vostro agio grazie a Mercurio, ma questo non vorrà dire che dovrete prendere i vostri progetti alla leggera. Voto - 8️⃣

Gemelli: Giove e Saturno, ma soprattutto la Luna in trigono, prenderanno le vostre difese in ambito amoroso, ma con Venere in quadratura non potrete pretendere granché dal vostro rapporto. Fortunato invece il settore professionale, grazie all'energia che ci mettete che vi permetterà di svolgere bene i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, potreste essere un po’ troppo pettegoli in questa giornata di giovedì. Attenzione a ciò che potreste dire o fare nei confronti della persona che amate o di un vostro amico. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete essere più decisi e convinti delle vostre capacità.

Voto - 7️⃣

Leone: potreste sentirvi un po’ stanchi o demotivati dal punto di vista professionale, ma nonostante tutto, cercherete di andare avanti, nel tentativo di raggiungere obiettivi più ambiziosi. In amore la Luna vi sorriderà in questa giornata, e vi aiuterà a vedere quanto di buono ci sia nella vostra vita sentimentale e sociale.

Single oppure no, sappiate che c'è molto di più in voi. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale piena di incertezze nell'ultimo periodo. La Luna vi ha dato una mano in queste giornate, ma ora dovrete essere in grado di prendere in mano la situazione, per quanto difficile sia. In ambito lavorativo la comunicazione sarà un vostro punto di forza. Soprattutto se lavorerete in gruppo, potreste ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale più allegra in questa giornata di giovedì grazie alla Luna nel segno. Vi avvierete verso un weekend piacevole con il partner, soprattutto per voi che siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora molto da recuperare, ciò nonostante, dimostrerete maggior ottimismo e buona volontà grazie a Marte.

Voto - 8️⃣

Scorpione: Venere in trigono vi farà sentire in sintonia con la persona che amate secondo l'oroscopo. Single oppure no, arriveranno bei momenti con le persone a voi più care. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più incisivi con le vostre mansioni, nonostante state già facendo un ottimo lavoro. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in Bilancia porterà maggiore equilibrio nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo del giorno. Sarà un giovedì tutto sommato calmo e tranquillo, ma non aspettatevi momenti di estrema passione. In ambito lavorativo avrete bisogno di maggiore motivazione per poter gestire al meglio i vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Capricorno: non sarete particolarmente comunicativi in questa giornata di giovedì, colpa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia.

Potrebbero non farvi molto piacere alcune notizie da parte della vostra anima gemella. In ogni caso, cercare di non reagire in modo impulsivo. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia, e vi permetterà di vedere dal lato positivo la vostra relazione sentimentale. Single oppure no, non vi farete mancare nulla anche solo per strappare un sorriso alla persona che amate. In ambito lavorativo sarete piuttosto ottimisti e con idee valide che potrebbero trasformarsi in importanti successi. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà il pianeta Marte in quadratura dal segno dei Gemelli.

In ambito lavorativo non sarete particolarmente attivi. Avrete bisogno di raggruppare le idee che avete e buttare giù progetti validi. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una sintonia migliore con la persona che amate ora che la Luna non sarà più opposta. Venere nel segno vi permetterà di esprimere bene i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣