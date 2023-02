L'Oroscopo della giornata di lunedì 13 febbraio vede gli Acquario imponenti, forse anche un po’ troppo, mentre il Sole è alleato degli Ariete. Toro non sarà in vena di emozioni, mentre Cancro riuscirà a essere più attivo, rapido ed efficiente al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 13 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 13 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale discreta grazie a un ottimo Sole che sarà vostro alleato in questa prima giornata della settimana. Sarà un lunedì piacevole, da trascorrere con le persone che amate.

Per quanto riguarda il lavoro alcuni obiettivi vi appariranno più vicini di quanto previsto. Spingete sull'acceleratore e afferrateli. Voto - 8️⃣

Toro: la settimana non inizierà al meglio dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Single oppure no, con la Luna in opposizione il vostro modo di essere carini e romantici verrà meno. Anche in ambito lavorativo le cose potrebbero non andare come previsto a causa di Mercurio in quadratura. Prendete con la dovuta cautela i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista professionale. Questo cielo sarà dalla vostra parte, e i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. In amore non sarete disposti a tollerare alcuni eventi.

Va bene non essere d'accordo su certe cose, ma non dovrete dimostrare irruenza. Voto - 6️⃣

Cancro: riuscirete a essere più rapidi ed efficienti sul fronte professionale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, ciò nonostante dovrete anche saper recuperare tutto il tempo perso e gli imprevisti delle giornate precedenti. In ambito amoroso la Luna e Venere renderanno questa giornata interessante per i nati del segno, ma soprattutto, ricca di momenti d'amore.

Voto - 8️⃣

Leone: non un inizio di settimana perfetto per i nati del segno. La Luna non vi sorride, e Venere non potrà darvi una mano nella posizione in cui si trova. La pazienza non sarà un punto di forza e in questo lunedì potreste perderla facilmente. Nel lavoro sarete in attesa di risposte, che però si stanno facendo attendere un po’ troppo.

Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di lunedì tutto sommato godibile secondo l'oroscopo. La Luna in sestile vi permetterà di respirare un'atmosfera tranquilla e più rilassata rispetto alle giornate precedenti, ciò nonostante non dovrete avere fretta di bruciare le tappe, soprattutto voi single. Nel lavoro meglio non prendersi troppi rischi. State andando bene, ma non per questo dovrete strafare. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale senza infamia e senza lode all'inizio di questa settimana di febbraio. Questo cielo sarà poco influente, così come il vostro rapporto potrebbe sembrarvi un po’ anonimo. Meglio in ambito professionale grazie a Mercurio e Marte che vi accompagneranno verso discreti successi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna e Venere vi sorrideranno in questa giornata di lunedì, e non vi farete mancare nulla per godere al meglio della vostra storia d'amore. Anche voi cuori solitari sarete felici del periodo che state vivendo, soprattutto se nella vostra vita c'è una persona che sta diventando sempre più centrale. In ambito lavorativo sarete un po’ in difficoltà a causa di Mercurio in quadratura, ma con il giusto impegno, potrete ottenere discreti risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di lunedì poco intrigante in amore. Il rapporto con il partner passerà quasi in secondo piano, ma sappiate che toccherà a voi cercare di risollevare le sorti della vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove vi aiuteranno non poco, ma dovrete anche trovare le giuste energie per andare avanti.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima in questa giornata di lunedì, merito della Luna e di Venere ben allineati nei vostri confronti. Single oppure no, non potrete chiedere di meglio per vivere una vita sentimentale movimentata e affiatata. In ambito lavorativo dovrete riorganizzarvi un po’, ma riuscirete a portare a casa risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete piuttosto irruenti in questa giornata. Se sul posto di lavoro questo vostro modo di fare può portarvi lontano, soprattutto se siete nati nella prima decade, in ambito amoroso sarebbe opportuno fare un passo indietro, e cercare di rispettare l'opinione del partner. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale accesa e piena di bei momenti secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Single oppure no, non potrete chiedere di meglio quando al vostro fianco avrete la persona a cui più tenete di più. In ambito lavorativo una buona organizzazione sarà necessaria in questo periodo per portare i vostri progetti verso la giusta direzione. Voto - 8️⃣