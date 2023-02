L'Oroscopo della giornata di mercoledì 1° marzo vede maggior intesa e affiatamento per i Vergine, che potranno contare sulla buona posizione della Luna, mentre Scorpione sarà più altruista. Cancro riuscirà a essere più ottimista grazie alla Luna in congiunzione, mentre Pesci gestirà in modo più efficace le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 1° marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 1° marzo 2023 segno per segno

Ariete: il primo giorno del mese di marzo non inizierà sotto le migliori aspettative per i nati del segno.

Single oppure no, anche se Venere sarà favorevole, dovrete fare i conti con la Luna in quadratura dal segno del Cancro. Nessun problema o imprevisto di troppo per quanto riguarda il lavoro, merito di queste stelle che vi accompagneranno gradualmente verso il successo. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che si farà più romantica e affiatata secondo l'oroscopo. La Luna sarà in sestile dal segno del Cancro, e renderà più piacevole il rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo alcuni progetti faticano ad andare avanti. Potrebbe essere necessario un po’ di tempo in più, ma alla fine riuscirete nel vostro intento. Voto - 7️⃣

Gemelli: con l'arrivo del mese di marzo vi sentirete più leggeri e in armonia con voi stessi secondo l'oroscopo.

Questo cielo vi consentirà di vivere la vostra vita sentimentale in modo più leggero, con la possibilità di regalare al partner piccole gioie. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete tenere in considerazione tutte le spese da affrontare nel prossimo periodo. Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, riuscirete a essere più ottimisti, soprattutto in amore.

Certo, Venere sarà ancora negativa e con il partner ci saranno ancora alcune cose da risolvere, ciò nonostante godrete di una maggiore tranquillità. Nel lavoro finalmente vi scrollerete di dosso alcuni progetti, e potrete dedicarvi con maggior forza verso qualcosa di nuovo. Voto - 7️⃣

Leone: periodo piuttosto sereno secondo l'oroscopo.

Il rapporto con la persona che amate sarà stabile e intenso. Venere in trigono non vi farà mancare nulla, neanche per voi cuori solitari in cerca di conquiste. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo pieno d'impegni. Fortunatamente Marte vi aiuterà a trovare le forze per andare avanti. Voto - 8️⃣

Vergine: godrete di una maggiore intesa e affiatamento con la vostra anima gemella grazie alla Luna in sestile. Se siete single colpi di fulmine potrebbero assalirvi, oppure potreste un po’ di fortuna con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta calma, perché con questo cielo potreste cadere facilmente in errore. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà il periodo più adatto per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo.

Sarà un mercoledì piuttosto nervoso e con continue tensioni con la persona che amate a causa della Luna e di Venere in contrasto con il vostro cielo. Positivo invece il settore professionale grazie a Mercurio e Marte che vi aiuteranno a non perdere lucidità e rimanere concentrati sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: mostrerete un atteggiamento più altruista secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. L'astro argenteo ammorbidirà il vostro carattere, e le esigenze delle persone che più amate vi staranno più a cuore. Sul fronte lavorativo non sarete così brillanti con i vostri progetti. Avrete bisogno di un po’ di tempo per riprendervi. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'astro argenteo non vi darà più alcun fastidio a partire da questa prima giornata di marzo, e in ambito amoroso potrete godere di una relazione più affiatata.

In ogni caso, fate tesoro di ciò che avete imparato in questo periodo, in modo tale da non ricadere negli stessi errori. In ambito lavorativo attenzione a non avere fretta in certe occasioni, perché potreste commettere errori. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna e Venere entrambi in cattivo aspetto le difficoltà in amore non mancheranno per i nati del segno. Single oppure no, meglio stare alla larga da situazioni sentimentali spinose per il momento, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo non vi piacerà essere disturbati continuamente, considerato che i vostri progetti non vanno avanti come volete. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale valida in questa prima giornata del mese per poter vivere una storia d'amore serena.

Anche voi cuori solitari sarete più socievoli, con quella voglia di approfondire nuove conoscenze fin da subito. Per quanto riguarda il lavoro non sbaglierete un colpo grazie a questo cielo che sembra quasi favorire soltanto voi. Voto - 9️⃣

Pesci: riuscirete a gestire in modo abbastanza efficace le vostre mansioni secondo l'oroscopo. Non aspirerete particolarmente in alto al momento, ciò nonostante sarà un periodo tutto sommato soddisfacente. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna verrà in vostro soccorso in questa giornata, permettendovi di dare nuova linfa alla vostra storia d'amore. Voto - 8️⃣