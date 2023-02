L'Oroscopo della giornata di sabato 4 febbraio vedrà i nativi Ariete in gran rispolvero grazie alla Luna in trigono dal segno del Leone, mentre Gemelli tenderà a migliorare i propri risultati, non solo al lavoro. Mercurio metterà in evidenza i limiti dei nativi Bilancia, mentre Acquario dovrà essere meno irruento in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 4 febbraio [VIDEO].

Previsioni oroscopo sabato 4 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: il lavoro sarà sicuramente pesante in questo periodo a causa di Mercurio che vi ostacola, ma con Giove e Marte in buon aspetto cercherete di fare del vostro meglio.

In ambito amoroso sarete in gran rispolvero. Godrete della buona posizione della Luna per vivere un rapporto sereno. Anche voi single non vi sarete contrari all'idea di allargare la vostra cerchia di conoscenze. Voto - 8️⃣

Toro: questo sabato si rivelerà sottotono dal punto di vista sentimentale per voi, colpa della Luna che si sposterà in quadratura. In ogni caso, Venere vi darà una mano, ma non dovrete concentrare il vostro rapporto solo sui sentimenti. In ambito professionale avrete un buon fiuto per gli affari, che saprete trasformare in buoni successi. Voto - 7️⃣

Gemelli: desideri frustati e incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella vi metteranno in ginocchio secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

In questo inizio di weekend però, la Luna si sposterà in sestile, che vi aiuterà a essere più ragionevoli, cercando di migliorarvi. Cercherete di migliorare anche in ambito lavorativo, e in questo caso, avrete idee e mezzi adatti a raggiungere i vostri scopi. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna lascerà il vostro cielo all'inizio di questo fine settimana, ciò nonostante in amore godrete ancora della buona posizione di Venere per dare vita a momenti più romantici, forse dominati più dal cuore che dalla ragione.

In ambito lavorativo Mercurio mette un freno ai vostri progetti, che dovrete sbloccare il prima possibile per non essere in ritardo sulla tabella di marcia. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che vi permetteranno di avere una marcia in più sul fronte amoroso secondo l'oroscopo del giorno. La Luna passerà dal vostro cielo e godrete di una vita sentimentale decisamente migliore.

Sul fronte lavorativo vi piacerebbe poter sbloccare questa situazione di stallo e poter ottenere di più. Cercate di essere pazienti. L'occasione buona arriverà presto. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di sabato discreta per quanto riguarda il lavoro grazie a Mercurio, un po’ meno soddisfacente invece sul lato sentimentale. Single oppure no, un po’ di nervosismo, anche involontario, potrebbe causare spiacevoli discussioni, a volte senza un apparente motivo. Se qualcosa non va, dimostrarsi irascibili non vi aiuterà di certo. Voto - 6️⃣

Bilancia: il pianeta Mercurio sarà ancora in quadratura dal segno del Capricorno, ma sappiate che si sta allontanando velocemente da questa scomoda posizione. In ogni caso, i vostri limiti saranno messi in evidenza, e dovrete saper rimediare.

In amore la Luna sarà dalla vostra parte, e vi darete da fare per provare a godere di una storia d'amore migliore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un sabato meno convincente del solito in ambito sentimentale per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Leone, rendendo un meno affascinante del solito il rapporto con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro invece troverete buone idee per sviluppare i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: cercherete di portare avanti le vostre idee professionali secondo l'oroscopo del giorno, poggiandovi su Giove in trigono. Per quanto possiate essere determinati, cercate di essere prudenti.

Sul fronte amoroso la Luna vi darà supporto in questa giornata, ma con Venere ancora in quadratura sperare in momenti affiatati non sarà sempre possibile. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale in miglioramento per voi secondo l'oroscopo. Sarete più bravi a mostrare le vostre emozioni, e il partner apprezzerà particolarmente il vostro modo di amare. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di essere abbastanza precisi nei vostri progetti. I buoni risultati saranno il riflesso del vostro impegno. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in opposizione potreste essere più irruenti in ambito amoroso. Questo vostro atteggiamento potrebbe compromettere il vostro rapporto. Potrebbe esserci qualcosa che non vi va a genio al momento, ciò nonostante, cercare il conflitto non vi aiuterà a risolvere la questione.

In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche problemino di comunicazione, ciò nonostante ve la caverete bene. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale romantica grazie a Venere in congiunzione al vostro segno. Single oppure no, vi sentirete liberi di vivere al meglio il rapporto con la persona che amate, cercando di rafforzare il legame che vi unisce. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio in buon aspetto, ma con Marte in quadratura non dovrete chiedere troppo. Voto - 8️⃣