L'oroscopo della giornata di venerdì 10 febbraio prevede i nativi Gemelli più motivati, non solo al lavoro grazie alla Luna in trigono, mentre Venere favorevole a Scorpione aiuterà i nativi del segno a sentirsi più vicini al partner. Leone godrà di una discreta tranquillità con il partner, mentre l'Ariete potrebbe essere un po’ troppo irruente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 10 febbraio.

Previsioni oroscopo venerdì 10 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un weekend più complicato del previsto, colpa della Luna in opposizione.

Single oppure no, certe effusioni potrebbero soltanto causare l'effetto opposto nei confronti della persona che amate. Attenzione quindi al vostro atteggiamento che potrebbe essere troppo irruente. In ambito lavorativo dovrete essere più sicuri dei vostri progetti e di ciò che potrete proporre a hi sta sopra di voi. Voto - 6️⃣

Toro: la vostra coppia sarà molto unità grazie a Venere in sestile, con buone emozioni che non tarderanno ad arrivare. Anche voi single vi sentirete a vostro agio, felici della vita che state conducendo. In ambito professionale sarete abbastanza flessibili e dinamici da riuscire a mettere insieme progetti più che discreti. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia, vi sentirete più motivati in questa giornata.

Soprattutto in ambito amoroso, potreste avere lo spirito giusto per cercare di vivere una relazione migliore con il partner. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con maggior entusiasmo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna in quadratura secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Single oppure no, potrebbe esserci qualcosa nella persona che amate che non gradirete particolarmente. Nel lavoro dovrete mantenere la calma, e non entrare nel panico se siete indietro con alcuni progetti. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in Bilancia vi permetterà di godere di una discreta tranquillità all'interno della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo.

Anche voi single vi sentirete piuttosto sereni e in pace con voi e le persone intorno. In ambito lavorativo è il caso di ultimare i vostri progetti, soprattutto quelli rimasti più indietro. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì in calo dal punto di vista sentimentale. La Luna vi ha dato una mano nell'ultimo periodo, adesso dovrete dimostrare di saper reggere il rapporto tra voi e il partner, cosa molto difficile con Venere in opposizione. Un po’ meglio in ambito lavorativo, con Mercurio che si troverà un'ultima volta in trigono dal segno del Capricorno, e vi permetterà di chiudere buoni affari. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Godrete della buona posizione della Luna, e sul fronte amoroso vi darete da fare per rendere la vostra relazione interessante.

Nel lavoro le mille perplessità stanno per finire perché Mercurio sta per lasciare questa posizione scomoda, e voi riuscirete a trovare la quadra nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: con Venere in trigono dal segno amico del Cancro, riuscirete a sentirvi più vicini verso la persona che amate, cuori solitari o meno. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante non lasciarsi sfuggire importanti dettagli in alcune mansioni, perché potrebbero fare la differenza. Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale che vi darà maggiori soddisfazioni nel prossimo periodo. Saturno e Giove vi aiuteranno a massimizzare i risultati, e con l'arrivo di Mercurio in sestile riuscirete a essere più efficienti.

In amore la Luna in sestile sarà di supporto, ciò nonostante, con Venere in quadratura dovrete essere ancora molto pazienti. Voto - 7️⃣

Capricorno: i buoni sentimenti non saranno sufficienti per vivere una relazione di coppia discreta secondo l'oroscopo. Dovrete appunto pensare di più al benessere della vostra anima gemella, cosa che con la Luna in quadratura vi verrà un po’ più complicata. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora piuttosto abili nelle vostre mansioni, ma adesso dovrete rinunciare al supporto di Mercurio, che nelle prossime ore lascerà il vostro segno. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo migliore sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno della Bilancia vi farà sentire più a vostro agio, e arriveranno momenti più teneri e di crescita tra voi e il partner.

In ambito lavorativo preparatevi a dare e ottenere ancora di più, perché con Mercurio in arrivo potrete raggiungere più in fretta i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale piacevole in questa giornata di venerdì. La Luna non vi darà più fastidio, lasciando spazio a Venere in congiunzione, utile per vivere un rapporto più affiatato. Per quanto riguarda il lavoro, anche se state andando molto bene, fate attenzione alle spese che dovrete affrontare nel prossimo periodo. Voto - 8️⃣