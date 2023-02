L'oroscopo della giornata di venerdì 24 febbraio prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale del Toro, che avrà maggiori possibilità di riuscire a fare colpo in amore, mentre Gemelli potrebbe avere le tasche bucate. I progetti dei nativi Leone sono ambiziosi ma anche un po’ confusionari, mentre Pesci mostrerà un atteggiamento idilliaco. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 24 febbraio.

Previsioni oroscopo venerdì 24 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: anche se l'astro argenteo lascerà il vostro cielo, dal punto di vista sentimentale avrete ancora molto da offrire alla persona che amate grazie a Venere in congiunzione.

Single o no, lascerete trasparire una certa luce in voi che farà particolarmente piacere alla vostra fiamma. In ambito lavorativo un'ottima organizzazione vi permetterà di fare centro con i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna che si sposterà nel vostro cielo, avrete maggiori possibilità di fare colpo sulla persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. I tempi potrebbero essere abbastanza maturi per fare importanti passi avanti. Nel lavoro ci saranno alcuni scogli da superare. Per fortuna sarete piuttosto ottimisti e non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che procede bene secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. I buoni risultati non tarderanno ad arrivare grazie a questo cielo, ciò nonostante non dovrete avere le tasche bucate, perché le vostre entrate potrebbero non bastare.

In amore godrete di una buona intesa con il partner grazie a Venere, utile per vivere un rapporto solido e affiatato. Voto - 7️⃣

Cancro: cercherete di gestire al meglio la vostra situazione economica secondo l'oroscopo. Al momento avete tante spese da affrontare, anche se in futuro avrete un ritorno economico. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà la Luna in sestile a permettervi di vivere in modo più ragionevole il vostro rapporto, ma di buoni sentimenti al momento non se ne parla.

Voto - 6️⃣

Leone: peccato per questa Luna in quadratura che smorzerà il vostro entusiasmo dal punto di vista sentimentale. Venere sarà ancora favorevole, ciò nonostante potreste essere impegnati a risolvere qualche piccolo imprevisto d'amore. In ambito lavorativo per ottenere le soddisfazioni che cercate, forse sarebbe il caso di tentare strade diverse da quelle che state percorrendo.

Voto - 7️⃣

Vergine: un'ottima Luna in trigono dal segno del Toro accenderà l'intesa tra voi e la vostra anima gemella. Preparatevi dunque a godere di un rapporto abbastanza solido e romantico, al punto da poter vivere questo venerdì di febbraio con il sorriso sulle labbra. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere necessario più tempo per gestire alcuni progetti in corso. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'ironia nei confronti della persona che amate non sarà di grande aiuto quando la vostra relazione di coppia naviga in un mare in tempesta. Cercate di comprendere i bisogni della vostra anima gemella, e fare qualcosa per soddisfarla. In ambito lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, da fare importanti passi avanti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vedrà la Luna in opposizione in questa giornata di venerdì. Vi avvierete dunque verso un fine settimana più complicato del previsto per voi e il partner. Un po’ meglio invece dal punto di vista professionale, grazie al vostro atteggiamento. Non vi fermerete dinanzi agli ostacoli, ma dovrete anche metterci una discreta qualità nelle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: ottimo periodo per voi e la persona che amate secondo l'oroscopo del giorno, merito del pianeta dell'amore Venere che accende l'intesa tra di voi. Anche voi cuori solitari riuscirete a essere piuttosto attraenti, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo godrete del supporto di Giove e di Mercurio per gestire bene le vostre mansioni.

Attenzione solo a non caricarvi troppo di lavoro, considerato Marte opposto. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali in lieve miglioramento dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Toro. Ricordatevi però che Venere sarà ancora negativa, dunque non basate il vostro rapporto solo sulle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a come gestire le vostre mansioni, perché potreste andare involontariamente fuori strada. Voto - 7️⃣

Acquario: peccato per questa Luna in quadratura che spegnerà un po’ il vostro fuoco nei confronti della persona che amate. Sappiate che si tratterà di una situazione passeggera, dunque non fate una tragedia per ogni cosa. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi permetterà di avere la situazione sotto controllo, con la possibilità di gestire al meglio i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: questo cielo vi permetterà di adottare un atteggiamento idilliaco nei confronti del partner. Anche voi cuori solitari riuscirete a mostrare maggior affetto nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo non correrete troppi rischi, muovendovi lungo un sentiero prestabilito, per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣