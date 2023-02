L'oroscopo per la giornata di lunedì 13 febbraio 2023 prevede una risalita per i segni dei Pesci, della Bilancia e dei Gemelli. Per il segno del Toro le energie saranno in calo. A seguire approfondiamo le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Pesci romantici

1° Pesci: c'è una bellissima atmosfera romantica con il partner e con tutta probabilità avrete anche qualche sorpresa che attendete da tempo. Per i single ci sono i presupposti per degli incontri che potrebbero dare delle emozioni uniche.

2° Gemelli: una bella sensazione potrebbe aiutarvi a portare a conclusione i vostri progetti.

Secondo l'oroscopo avrete le carte in regola per poter andare avanti con le vostre ambizioni, soprattutto nella carriera.

3° Bilancia: nonostante sia presente un po' di stanchezza, riuscirete a partire con il piede giusto e con una grande energia. Non vedete l'ora di mettere a segno tutti gli obiettivi che ci siete prefissati negli ultimi giorni.

4° Scorpione: avere il partner al vostro fianco adesso potrebbe essere di grande aiuto nel superare ansie e stress, accumulati nel corso del tempo. La famiglia vi potrebbe dare molte più soddisfazioni di quanto pensiate.

Ariete stakanovista

5° Ariete: lavorerete di buona lena e con tanto entusiasmo, arrivando a fine giornata con una grande soddisfazione.

Potreste sperimentare una certa tranquillità familiare che non trovavate da molto tempo, ma che adesso si consoliderà sempre più. Potreste ricevere una notizia importante in serata.

6° Capricorno: riceverete una piccola realizzazione sul lavoro che vi darà modo di riflettere su qualche decisione che vorreste prendere per essere sempre più indipendenti.

Secondo l'oroscopo avrete anche bisogno di fare qualcosa di inedito nella serata.

7° Vergine: avrete qualche momento in più per prendervi cura di voi stessi e per dare molto più spazio alle vostre ambizioni. Nel frattempo sarà molto utile ricaricare le batterie e dare sempre il meglio.

8° Toro: le energie scarseggiano, nonostante ne avreste bisogno sul lavoro.

Potreste ricevere qualche piccola sorpresa che vi farà dimenticare una situazione spinosa.

Malumore per Acquario

9° Cancro: sarete molto duri con voi stessi, qualcuno potrebbe avviare un progetto che è una sorta di "sfida". Prenderete qualche momento di pausa, magari progettando un rinnovamento.

10° Acquario: dovrete fare i conti con qualche malumore, che potrebbe durare l'intera giornata. Dovrete rilassarvi più che potrete ed evitare troppi sforzi che possano in qualche modo essere controproducenti sia per il corpo che per la mente.

11° Leone: avrete molto da fare nell'ultimo periodo e probabilmente questo lunedì non farà eccezione. Secondo l'oroscopo dovreste impegnarvi molto anche nelle relazioni interpersonali e ridare un po' di dialogo a quelle relazioni che ne sono piuttosto carenti.

12° Sagittario: potreste fare qualche incontro che vi farà comprendere quali sono i vostri veri desideri in ambito relazionale. Secondo l'oroscopo dovrete anche ridimensionare un'amicizia, la quale si potrebbe rivelare diversa da come ve la aspettavate.