È ufficialmente partito il secondo mese del 2023 per tutti i 12 segni zodiacali. Di seguito andiamo a leggere le previsioni e l'oroscopo del 2 febbraio 2023 con i cambiamenti e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrali del 2 febbraio

Ariete: in amore è una giornata che potrà portare alcune difficoltà, per questo motivo fate massima attenzione a quello che arriva. Nel lavoro per chi vuole rinnovare un accordo questo è un momento utile per ottenerlo.

Toro: per i sentimenti è un periodo in cui sarà meglio puntare sulle persone che tengono veramente a voi.

In famiglia sono possibili discussioni. Nel lavoro ci vorrà prudenza nei rapporti con gli altri.

Gemelli: a livello sentimentale qualcosa potrebbe non andare, se un rapporto è in crisi potrebbe anche chiudersi. Nel lavoro c'è qualcosa da recuperare, ma anche alcune questioni importanti da portare avanti.

Cancro: in amore si è aperto un mese interessante con Venere favorevole, che vi permetterà di organizzare qualcosa di interessante. A livello lavorativo è un periodo da vivere con maggiore calma.

Leone: in amore - con la Luna nel segno - ci sono buone opportunità, è meglio mantenere la calma adesso. Nel lavoro Giove favorevole porterà qualche possibilità di riscatto.

Vergine: per i sentimenti è una giornata favorevole, ma a causa di Venere in opposizione è meglio stare in guardia in alcune situazioni che possono portare polemiche.

Nel lavoro è meglio ascoltare tutte le proposte che arrivano, visto che alcune saranno interessanti.

Bilancia: a livello sentimentale - con la Luna in opposizione - non mancherà qualche piccola tensione. Se una storia non va potrebbe anche concludersi. Nel lavoro programmate nuovi incontri, il momento è ideale.

Scorpione: a livello amoroso la Luna positiva aiuterà a risolvere dei piccoli problemi.

Nel lavoro è un periodo interessante che vi permetterà di fare qualcosa in più del solito.

Sagittario: in amore è meglio fare attenzione alle parole in questa giornata. Una persona del vostro passato potrà essere contro di voi. Nel lavoro c'è voglia di cambiare, ma in questo momento è meglio non agitare troppo le acque.

Capricorno: per i sentimenti le stelle non aiutano, anche la Luna è in opposizione, per questo motivo fate attenzione alle possibili tensioni.

Nel lavoro possono arrivare delle proposte importanti, anche se il periodo è impegnativo.

Acquario: a livello amoroso ultimamente qualcosa non è andato come avreste voluto e le stelle sono ancora "conflittuali". Nel lavoro è meglio evitare discussioni e cercare di risolvere un problema.

Pesci: in amore cercate di risolvere un problema in questa giornata. Nel lavoro, se da poco si è cambiato ruolo, sarà necessario ora superare alcune difficoltà.